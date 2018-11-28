Трамп может отказаться от встречи с Путиным

Это будет определяющим. Может быть, у меня даже не будет встречи. Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу эту агрессию вообще. Абсолютно. И, кстати, Европе не должна понравиться эта агрессия. И Германии не должна понравиться эта агрессия,

Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может быть отменена из-за недавнего инцидента в Керченском проливе, в ходе которого Россия «столкнулась» с Украиной, заявил в интервью газете Washington Post американский лидер Дональд Трамп.По словам Трампа, окончательное решение он примет после того как ознакомится с полным отчетом спецслужб об этом инциденте.сказал он.Ранее Белый дом заявлял, что Трамп встретится с Путиным на саммите G-20 в Аргентине. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что детали встречи всё еще прорабатываются, но планы по ее проведения по-прежнему в силе. Саммит пройдет с 30 ноября по 1 декабря.Между тем представитель Госдепа Хезер Науэрт выразила недовольство тем, как Европа выполняет свои же санкции, введенные в отношении России.Она отметила, что многие страны ввели санкции против Москвы из-за ее действий в Крыму и на востоке Украины. Но не все эти санкции выполняются. Это один из тех аспектов, где Европа может сделать гораздо больше, добавила представитель Госдепа.По ее словам, США занимают очень сильную позицию по поддержке Украины, и хотели бы, чтобы европейские союзники делали бы то же самое – Вашингтон не должен заниматься этим в одиночку.Не забыла Науэрт и «Северный поток-2», призвав страны ЕС в очередной раз задуматься, нужен ли он им. Ведь от этого проекта больше выиграет Россия, чем Европа, добавила она.Напомним, 25 ноября три судна ВМС Украины (два бронекатера и буксир) нарушили границу РФ и в течение нескольких часов выполняли опасный маневры, не реагируя на требования российских пограничников. В итоге суда были задержаны, возбуждено уголовное дело. Глава МИД РФ назвал действия украинских моряков в Керченском проливе «однозначной провокацией».