Пошёл в гору: СМИ обсуждают назначение "медбрата" Тухтасунова главой ФКП Росреестра

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 ноября 2018 года директором ФГБУ "Кадастровой палаты Росреестра" назначен Тухтасунов Парвиз Константинович. Перед ним поставлена задача по трансформации учреждения в одну из ведущих сервисных компаний по обслуживанию IT-инфраструктуры в государственном секторе.

Средства массовой информации публикуют решение о назначении на пост руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиза Тухтасунова. Назначение состоялось на основании приказа ведомства Максима Орешкина – министра экономического развития. Выдержка из упомянутого приказа (цитирует ТАСС ):Чем привлекла к себе внимание СМИ фигура нового директора Кадастровой палаты Росреестра?Нюансов несколько., Парвиз Тухтасунов (1985 г.р.) по образованию - медик. В 2008 году он окончил медакадемию им. Сеченова в Москве, получив звание лейтенанта медицинской службы. Во время обучения работал медбратом., в течение 8 лет после окончания академии Тухтасунов нигде не работал, - по крайней мере, если верить публикации фото кадастровой справки ( ссылка на сайт )., сразу же после окончания весьма продолжительного срока «временного» нахождения без работы Парвиз Тухтасунов вдруг оказывается в должности замдиректора Аппарата управления в ФГБУ «Россельхозземлемониторинга» города Москвы. Ещё через два месяцастановится советником главы Федеральной службы госрегистрации. Это притом, что обычно испытательный срок в таких структурах не менее 3-х месяцев.И теперь – руководителем той самой Федеральной кадастровой палаты Росреестра.В Минэкономразвития пока не прокомментировали ситуацию с тем ошеломляющим карьерным ростом, которого удалось добиться уроженцу города Душанбе, медику Парвизу Тухтасунову в государственных органах Российской Федерации, не имеющих отношения к оказанию медицинской помощи.При этом нужно отметить, что на сайте Федеральной кадастровой палаты Росреестра есть серьёзные расхождения с данными, указанными на первом фото документа. Там говорится, что Парвиз Тухтасунов с 2008 по 2012 годы был ординатором, интерном, аспирантом Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, а с 2011 года работал в различных коммерческих структурах, причём не указано, в каких конкретно. При этом заявлено, что в 2017 году он окончил высшую профессиональную школу по специальности «государственное и муниципальное управление» и вдобавок - Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова - по специальности «корпоративные финансы».