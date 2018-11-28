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НАТО продолжит оказание «практической поддержки» Киеву

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Во вторник в Брюсселе прошло заседание Североатлантического совета на уровне послов, на котором присутствующие обсудили недавний инцидент в Керченском проливе, передает РИА Новости.




По итогам заседания было принято заявление, в котором государства НАТО вновь призвали стороны инцидента к сдержанности и подтвердили, что продолжат оказывать «практическую помощь» украинским властям.

Союзники по НАТО также призвали Россию обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе и Азовском море, а также беспрепятственный доступ к украинским портам.

Они считают, что у России «нет никаких оснований» для применения военной силы к украинским кораблям и всему военно-морскому флоту республики. Кроме того, участники заседания призвали Москву «немедленно освободить украинских моряков и их суда».

Альянс будет внимательно следить за развитием ситуации в указанном регионе и «продолжит оказывать практическую поддержку стране (Украине) в рамках существующего сотрудничества», говорится в документе.

Напомним, за нарушение госграницы РФ были задержаны 24 украинских военнослужащих, среди которых находились два сотрудника СБУ. Возбуждено уголовное дело.

На фоне этих событий Рада одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях Украины сроком на 30 дней. В Москве действия украинских моряков назвали откровенной провокацией, нарушающей ключевые положения международного права.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские военные во время происшествия в Керченском проливе действовали в рамках законодательства как внутреннего, так и международного. Это была их реакция на нарушение государственной границы и вторжение в территориальные воды РФ, добавил он.
Использованы фотографии:
ФСБ РФ
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