Варфоломей "распустил" Русскую православную церковь в Западной Европе
Вселенский патриарх Варфоломей, судя по всему, решил, что его чин в действительности распространяется на всю Вселенную. Последние решения Варфоломея приводят православное сообщество в мире, мягко говоря, в недоумение. Одно из таких решений связано с роспуском Русской православной церкви в Западной Европе. Речь идёт о так называемом отзыве томоса и роспуске Архиепископства русских православных церквей в Западной Европе, который был предоставлен в 1999 году.
Решение принято Варфоломеем в ходе заседания синода Константинопольского патриархата. При этом каких-либо внятных объяснений роспуска Русской православной церкви в Западной Европе не представлено.
На своей странице в «Живом Журнале» решение Варфоломея прокомментировал дьякон Андрей Кураев:
Эксперты в области религиоведения и взаимоотношений между различными сегментами христианских церквей в очередной раз говорят о том, что Варфоломей окончательно решил представить себя в роли «православного папы», который считает возможным нарушать каноны, принимая решение не всеправославным собором, а в одиночку.
Ранее в СМИ проходила информация о том, что с Варфоломеем активно поработали американские спецслужбы – после проведения объединяющих православных соборов. Это является прямым доказательством того, что объединение огромного православного мира явно не входит в круг интересов Вашингтона. И Варфоломей назначен тем, кто будет решать задачу по внесению раскола в православие, которое на Западе, ассоциируясь с Россией, воспринимается как «угроза европейским ценностям».
Решение принято Варфоломеем в ходе заседания синода Константинопольского патриархата. При этом каких-либо внятных объяснений роспуска Русской православной церкви в Западной Европе не представлено.
На своей странице в «Живом Журнале» решение Варфоломея прокомментировал дьякон Андрей Кураев:
Это тревожно: томос дал - томос взял.
Эксперты в области религиоведения и взаимоотношений между различными сегментами христианских церквей в очередной раз говорят о том, что Варфоломей окончательно решил представить себя в роли «православного папы», который считает возможным нарушать каноны, принимая решение не всеправославным собором, а в одиночку.
Ранее в СМИ проходила информация о том, что с Варфоломеем активно поработали американские спецслужбы – после проведения объединяющих православных соборов. Это является прямым доказательством того, что объединение огромного православного мира явно не входит в круг интересов Вашингтона. И Варфоломей назначен тем, кто будет решать задачу по внесению раскола в православие, которое на Западе, ассоциируясь с Россией, воспринимается как «угроза европейским ценностям».
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