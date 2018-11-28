Российские сапёры разминировали обширную территорию в Лаосе
Подразделения российских саперов разминировали более 32 гектаров джунглей в Лаосе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В Лаосской Народно-Демократической Республике работают военнослужащие Международного противоминного центра (МПЦ). Они очищают местность от кассетных бомб, оставшихся после американских бомбардировок 1964 -1973 годов.
Сплошная очистка местности проводится в провинции Боликхамсай. Взрывоопасные предметы, обезвреженные российскими саперами, относятся к типу кассетных боеприпасов BLU-3B, BLU-26 и BLU-63.
В ходе разминирования российские инженеры используют, в том числе глубинный металлоискатель МГ-1 и переносной магнитометрический градиентометр «Ось», предназначений для обнаружения скрытых ферромагнитных объектов.
Помимо разминирования россияне обучают саперному делу лаосских военных. Начата подготовка первой группы инженеров. По окончании курса лаосцы получат сертификаты, подтверждающие обучение в МПЦ Вооруженных сил РФ.
Пресс-служба также сообщила о поступлении в российские инженерные войска новых бронированных машин разминирования БМР-3МА. Накануне военному ведомству было передано 6 таких машин.
Согласно информации, БМР-3МА предназначена для траления самонаводящихся противобортовых мин с акустическими и инфракрасными взрывателями; разрушения проводных линий, с помощью которых осуществляется управление взрывателями устройств; проделывания проходов в минных полях. Комплекс разработан на базе танка Т-90.
Машина оснащена динамической защитой и пусковыми установками дымовых гранатометов. Вооружена дистанционно управляемым пулеметом калибра 12,7 мм.
В Лаосской Народно-Демократической Республике работают военнослужащие Международного противоминного центра (МПЦ). Они очищают местность от кассетных бомб, оставшихся после американских бомбардировок 1964 -1973 годов.
Сплошная очистка местности проводится в провинции Боликхамсай. Взрывоопасные предметы, обезвреженные российскими саперами, относятся к типу кассетных боеприпасов BLU-3B, BLU-26 и BLU-63.
В ходе разминирования российские инженеры используют, в том числе глубинный металлоискатель МГ-1 и переносной магнитометрический градиентометр «Ось», предназначений для обнаружения скрытых ферромагнитных объектов.
Помимо разминирования россияне обучают саперному делу лаосских военных. Начата подготовка первой группы инженеров. По окончании курса лаосцы получат сертификаты, подтверждающие обучение в МПЦ Вооруженных сил РФ.
Пресс-служба также сообщила о поступлении в российские инженерные войска новых бронированных машин разминирования БМР-3МА. Накануне военному ведомству было передано 6 таких машин.
Согласно информации, БМР-3МА предназначена для траления самонаводящихся противобортовых мин с акустическими и инфракрасными взрывателями; разрушения проводных линий, с помощью которых осуществляется управление взрывателями устройств; проделывания проходов в минных полях. Комплекс разработан на базе танка Т-90.
Машина оснащена динамической защитой и пусковыми установками дымовых гранатометов. Вооружена дистанционно управляемым пулеметом калибра 12,7 мм.
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