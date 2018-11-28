Активность воздушной разведки США в районе Крыма значительно возросла

В последние два дня резко возросла активность американских разведывательных летательных аппаратов, замеченных в районе Крымского полуострова и линии разграничения в Донбассе, следует из данных портала PlaneRadar, опубликованных в Twitter.Во вторник, 27 ноября в районе Крымского полуострова и Керченского пролива появился противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США. Американский разведчик с бортовым номером 168848, входящее в состав 26-й патрульной эскадрильи американских ВМС, совершил многочасовой разведывательный пролет вдоль береговой линии полуострова, на некоторых участках приближаясь на расстояние в 35 километров. Далее его полет продолжился вдоль черноморского побережья России почти до Геленджика, после чего он ушел в обратную сторону. Также сообщается, что перед этим разведывательный полет в том же районе совершил дальний стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, который не только разведал обстановку в районе Керченского пролива, но также провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в воздушном пространстве Украины.26 ноября в понедельник в районе Керченского пролива были замечен самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V, который вылетел с авиабазы Суда-бей на острове Крит в Греции и провел длительную разведку в районе Крыма и Крымского моста. Все тот же дальний беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США провел разведку в районе линии разграничения на Донбассе, после чего отправился к Крымскому полуострову.