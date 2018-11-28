США создают наблюдательные пункты в Сирии
Американские военные возводят на северо-востоке Сирии «наблюдательные посты», чтобы отрезать пути отступления в Турцию для террористов ИГ (группировка запрещена в РФ), передает ТАСС заявление представителя сил западной коалиции полковника армии США Шона Райана.
По его словам, посты возводятся близ турецкой границы, чтобы лишить возможности игиловцев сбежать в соседнюю страну через север Сирии. Это позволит «обеспечить дополнительную транспарентность» и поможет защитить Турцию от террористических элементов, добавил полковник.
Основная задача данного проекта заключается в том, чтобы добиться стабилизации обстановки в приграничном районе, сделать борьбу с боевиками более эффективной. И Турция, и США от этого только выиграют, пояснил Райан.
Он также сообщил, что Турция поставлена в известность относительно упомянутых наблюдательных постов, возражений с ее стороны не последовало.
При этом представитель западной коалиции отказался раскрыть подробности, касающиеся количества сооружений, точных мест их дислокации и времени, которое понадобится для их сооружения.
Он отметил, что места для некоторых из них до сих подыскиваются, так как от их размещения зависит эффективность решения поставленных задач. А что касается количества постов, планируемых к постройке, то эта информация вообще не подлежит огласке в интересах безопасности будущих операций, заключил Райан.
Недавно СМИ сообщили, что американские военные заблокировали проведение турецкой операции на севере САР против курдских формирований. Военное ведомство Турции уже подготовило наступление, однако американцы приступили к патрулированию линии соприкосновения курдов с турецкими подразделениями.
По его словам, посты возводятся близ турецкой границы, чтобы лишить возможности игиловцев сбежать в соседнюю страну через север Сирии. Это позволит «обеспечить дополнительную транспарентность» и поможет защитить Турцию от террористических элементов, добавил полковник.
Основная задача данного проекта заключается в том, чтобы добиться стабилизации обстановки в приграничном районе, сделать борьбу с боевиками более эффективной. И Турция, и США от этого только выиграют, пояснил Райан.
Он также сообщил, что Турция поставлена в известность относительно упомянутых наблюдательных постов, возражений с ее стороны не последовало.
При этом представитель западной коалиции отказался раскрыть подробности, касающиеся количества сооружений, точных мест их дислокации и времени, которое понадобится для их сооружения.
Он отметил, что места для некоторых из них до сих подыскиваются, так как от их размещения зависит эффективность решения поставленных задач. А что касается количества постов, планируемых к постройке, то эта информация вообще не подлежит огласке в интересах безопасности будущих операций, заключил Райан.
Недавно СМИ сообщили, что американские военные заблокировали проведение турецкой операции на севере САР против курдских формирований. Военное ведомство Турции уже подготовило наступление, однако американцы приступили к патрулированию линии соприкосновения курдов с турецкими подразделениями.
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