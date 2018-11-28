Одесситам сообщили: военное положение не отменяет увеселительных мероприятий

Нет военной администрации, нет и комендантского часа.

Ребенку до двух лёт можно просто говорить (даже мысленно) — я с тобой. Ты в безопасности. Я справлюсь. Я могу позаботиться о тебе и о себе.

Обращает на себя внимания ситуация в регионах Украины, где вступает силу указ о военном положении. Официальные региональные информационные ресурсы перестали публиковать свежие новостные сводки. Так, городской портал Чернигова, в котором введено военное положение, последний информационный материал выдал накануне вечером. Городской сайт Одессы 048.ua информирует горожан о тех нормах и правилах, которые присущи введению ВП. Обращает на себя внимание «информирование активистов». В материале говорится, что активисты могут чувствовать себя спокойно, так как комендантского часа в Одессе не вводится.Из материала:При этом украинские журналисты пытаются объяснить падение гривны. Заявлено, что курс пошёл вниз не в связи с введением военного положения, а в связи с «сезонными колебаниями».В материале городского портала Одессы заявлено, что на данный момент городская администрация не получала предписаний об отмене массовых (в том числе увеселительных) мероприятий.Между тем, сами одесситы шутят о «военном положение по-петровски» (имея в виду президента Украины): "Военное положение объявляется, когда война идёт пятый год, при этом войны нужно ждать с минуты на минуты, но в то же время не идти в банки за снятием сбережений, а продолжать массово веселиться и ходить строем вместе с активистами".Адекватные жители Одессы в соцсетях отметили, что случай с военными положением, введённым Порошенко, уникален, а потому 28 ноября теперь может стать национальным праздником Украины - "Военным положением достоинства".Стоит заметить, что в связи с введением военного положения в 10 областях Украины СМИ этой страны решили представить материалы и о том, как необходимо детям объяснить те изменения, которые касаются их самих, а также мест их проживания в течение ближайших 30 дней. Появились даже стилизованные "вкладыши":Ссылаются при этом не только на государственных чиновников, но и на психологов. Так, распространяется статья психолога Светланы Ройз, в которой та сообщает, как нужно информировать украинских детей о складывающей ситуации.По словам г-жи Ройз, в беседах с представителями подрастающего поколения необходимо делать акцент на безопасности. При этом беседовать о безопасности украинский психолог советует даже с теми детьми, чей возраст не достиг двух лет, в том числе, и «мысленно». Из публикации:Всем остальным детям Ройз советует сообщить, что «в нашей стране беда. И сейчас огромное количество взрослых думают и делают всё возможное, чтобы мы были в безопасности».