Германия и Франция не поддержали усиление антироссийских санкций

На фоне заявлений Госдепа США, призывающего Европу усилить санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе, две ведущие страны Евросоюза - Германия и Франция выступили категорически против. Берлин и Париж не поддерживают ужесточение уже существующих санкций и введение новых в отношении Москвы. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.По имеющейся информации, во вторник в Брюсселе состоялось секретное заседание комитета по политике и безопасности, на котором немецкие и французские дипломаты в один голос заявили, что в настоящее время необходимо принимать меры к укреплению доверия между Евросоюзом и Россией, а санкции к этому никак не относятся. Германия и Франция хотят "продолжить свои дипломатические усилия" при участии ОБСЕ для дальнейшего разрешения возникшей ситуации из-за инцидента в Керченском проливе.Напомним, что ранее представитель американского Госдепа Хезер Науэрт призвала европейские страны не только усилить уже введенные в отношении России ограничительные меры, но и ввести новые, тем самым поддержав Украину в "ее противостоянии с Россией". Свое воззвание Науэрт объяснила тем, что Вашингтон "не должен поддерживать Украину в одиночестве".