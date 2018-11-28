В СК назвали причину пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»
Возгорание на строящемся в Санкт-Петербурге ледоколе «Виктор Черномырдин» произошло из-за несоблюдения рабочими правил безопасности при строительных работах, передает РИА Новости сообщение Северо-западного следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным управления, возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
О пожаре стало известно во вторник около 17:00. Как сообщили в управлении МЧС по Санкт-Петербургу, разведка пожара обнаружила возгорание на третьей и четвертой палубах строящегося дизель-электрического ледокола. Огонь распространился на площади около 300 кв. м. Ранг пожара повышен до третьего.
К настоящему времени пожар полностью потушен. Пострадали два человека. Один из них работник подрядной организации. С ожогом обеих рук его доставили в больницу. Состояние рабочего оценивается как тяжелое.
Огнем повреждены кабели, судовое оборудование, обшивка технических помещений. На предприятии создана специальная комиссия для выяснения причин происшествия.
Ранее пресс-служба верфей сообщила, что по предварительным данным, пожар начался в котельном отделении судна вследствие нарушения правил техники безопасности во время выполнения работ подрядной организацией.
Напомним строительство ледокола «Виктор Черномырдин» началось в 2012 году по заказу ФГУП «Росморпорт». Изначально предполагалось передать его заказчику до конца 2015 года. Однако строительство затянулось. В начале 2016 года производитель сообщил, что судно будет введено в эксплуатацию в 4 квартале 2018 года.
Водоизмещение ледокола – 22,25 тыс. тонн, длина – 142 метра, ширина – 29 метров, мощность – 25 МВт.
По данным управления, возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
О пожаре стало известно во вторник около 17:00. Как сообщили в управлении МЧС по Санкт-Петербургу, разведка пожара обнаружила возгорание на третьей и четвертой палубах строящегося дизель-электрического ледокола. Огонь распространился на площади около 300 кв. м. Ранг пожара повышен до третьего.
К настоящему времени пожар полностью потушен. Пострадали два человека. Один из них работник подрядной организации. С ожогом обеих рук его доставили в больницу. Состояние рабочего оценивается как тяжелое.
Огнем повреждены кабели, судовое оборудование, обшивка технических помещений. На предприятии создана специальная комиссия для выяснения причин происшествия.
Ранее пресс-служба верфей сообщила, что по предварительным данным, пожар начался в котельном отделении судна вследствие нарушения правил техники безопасности во время выполнения работ подрядной организацией.
Напомним строительство ледокола «Виктор Черномырдин» началось в 2012 году по заказу ФГУП «Росморпорт». Изначально предполагалось передать его заказчику до конца 2015 года. Однако строительство затянулось. В начале 2016 года производитель сообщил, что судно будет введено в эксплуатацию в 4 квартале 2018 года.
Водоизмещение ледокола – 22,25 тыс. тонн, длина – 142 метра, ширина – 29 метров, мощность – 25 МВт.
- Использованы фотографии:
- НТВ, https://www.ntv.ru
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