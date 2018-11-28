ПВО Крыма пополнится ещё одним дивизионом С-400

Крымские зенитчики в скором времени усилятся новой ЗРС С-400. До конца года на полуострове заступит на дежурство еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.Согласно сообщению пресс-службы ЮВО, в ближайшее время на боевое дежурство в Крыму заступит еще один дивизион ЗРС С-400. Комплекс поступает на вооружение четвертой армии ВВС и ПВО в рамках программы перевооружения и заменит ЗРС С-300. В настоящее время зенитчики 4-ой армии ВВС и ПВО готовят технику дивизиона к погрузке на железнодорожные платформы для доставки на территорию полуострова. Пункт постоянной дислокации нового дивизиона С-400 не называется.Между тем в сети появилось видео находящейся на марше военной колонны с противокорабельными комплексами "Бал". Сообщается, что видео снято в районе Керчи, а сами комплексы принадлежат Черноморскому флоту и якобы будут установлены для защиты Керченского пролива. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.На вооружении комплекса "Бал" находятся противокорабельные ракеты Х-35/Х-35Э и Х-35У/Х-35УЭ, максимальная дальность пуска которых достигает 260 км. В комплексе реализована возможность одиночного пуска крылатых ракет по малотоннажным судам противника.