Под Мариуполем на рытьё окопов отправили детей

После инцидента в Керченском проливе на Украине вспыхнула антироссийская истерия. Украинский президент Порошенко ввел военное положение и заявил, что Россия готовится к полномасштабной войне с Украиной. В областях, попавших под веденное ВП, организуются штабы обороны, а в Мариуполе с помощью детей роют окопы для отражения нападения со стороны Азовского моря.В Мариуполе для рытья окопов на берегу Азовского моря привлекли воспитанников украинского благотворительного фонда "Пилигрим", занимающегося реабилитацией беспризорников и "трудных" подростков. Дети должны "помочь украинским военным после российской атаки в Керченском проливе". В сюжете, опубликованном мариупольским телеканалом TV7, дети роют окопы под руководством руководителя благотворительного фонда, епископа пятидесятнической Церкви Божией Украины Геннадия Мохненко.Всего в к созданию укреплений на берегу Азовского моря было привлечено около 60 подростков среднего и старшего школьного возраста. На сайте благотворительного фонда сообщается, что пастор с детьми привели укрепления в состояние готовности, а причиной этому стала "атака в Керченском проливе украинских судов со стороны РФ и обострение ситуации в Азовском море". Пастор Мохненко заявил, что это не разовая акция, воспитанники фонда и дальше будут привлекаться к укреплению позиций украинских войск, тем более что в 2014 году они уже рыли окопы.