Киев начал переговоры о создании в стране американской базы
Киев заинтересован в создании на территории Украины американской военной базы и ведет соответствующие переговоры с Вашингтоном, сообщают Известия со ссылкой на украинский дипломатический источник.
Информацию подтвердил депутат Рады Иван Винник («Блок Петра Порошенко»), заявивший, что новый военный объект обеспечит стране безопасность от угроз со стороны России и решит некоторые «вопросы военного сдерживания».
По словам источника газеты, Киев видит, что Варшава ведет активные переговоры с администрацией США о размещении военной базы на своей территории. Протяженность же украино-российской границы гораздо больше, чем в Польше. «Поэтому мы считаем, что и у нас должна появиться американская база», сказал собеседник.
Пока идут так называемые кулуарные переговоры, на которых украинская сторона пытается обосновать свою просьбу. Сегодня, на фоне «обострения в Азовском море», этот вопрос приобрел особенную актуальность, добавил он.
При этом в Вашингтоне не спешат с обещаниями. Как отметил экс-советник Пентагона Ричард Вайц, такой шаг (размещение военной базы на Украине) сделает позицию США более уязвимой перед ответными действиями со стороны Москвы.
Кроме того, существует опасность потерять военную базу в случае российского удара. Войска и оборудование следует размещать в другом месте, которое может быть лучше защищено, пояснил он.
Многие эксперты уверены, что Россия и ее союзники по ОДКБ воспримут инициативу по созданию базы как провокацию, поэтому, скорее всего, можно ожидать продолжения ротации сил США, расположенных на украинской территории для проведения совместных учений.
Помимо прочего возникает вопрос: кто будет финансировать базу? Учитывая экономическую ситуацию на Украине, делать это придется американцам. Вряд ли их вдохновит такая ситуация, отмечают политологи.
Информацию подтвердил депутат Рады Иван Винник («Блок Петра Порошенко»), заявивший, что новый военный объект обеспечит стране безопасность от угроз со стороны России и решит некоторые «вопросы военного сдерживания».
По словам источника газеты, Киев видит, что Варшава ведет активные переговоры с администрацией США о размещении военной базы на своей территории. Протяженность же украино-российской границы гораздо больше, чем в Польше. «Поэтому мы считаем, что и у нас должна появиться американская база», сказал собеседник.
Пока идут так называемые кулуарные переговоры, на которых украинская сторона пытается обосновать свою просьбу. Сегодня, на фоне «обострения в Азовском море», этот вопрос приобрел особенную актуальность, добавил он.
При этом в Вашингтоне не спешат с обещаниями. Как отметил экс-советник Пентагона Ричард Вайц, такой шаг (размещение военной базы на Украине) сделает позицию США более уязвимой перед ответными действиями со стороны Москвы.
Кроме того, существует опасность потерять военную базу в случае российского удара. Войска и оборудование следует размещать в другом месте, которое может быть лучше защищено, пояснил он.
Многие эксперты уверены, что Россия и ее союзники по ОДКБ воспримут инициативу по созданию базы как провокацию, поэтому, скорее всего, можно ожидать продолжения ротации сил США, расположенных на украинской территории для проведения совместных учений.
Помимо прочего возникает вопрос: кто будет финансировать базу? Учитывая экономическую ситуацию на Украине, делать это придется американцам. Вряд ли их вдохновит такая ситуация, отмечают политологи.
- Использованы фотографии:
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