Герои недели: ПСКР «Дон» и ПСКР «Изумруд»
Пока лютый либеральный вой по поводу задержания трёх судов ВМС Украины заполняет сеть и транслируется с телеканалов, смотреть на это становится всё сложнее. Тем более в том случае, если вы являетесь мало-мальски образованным человеком, для которого понятия «береговая охрана», «Черноморский флот» и т.д. — не пустой звук, а вполне конкретные вещи. Не секрет, что эта новость использовалась всеми в свою пользу (кроме России, правда).
Для президента незалежной – это шанс отменить выборы или хотя бы отложить их, для Запада — пролонгировать очередной пакет санкций, для доморощенной оппозиции — ещё один повод облить грязью Родину, при этом по одной и той же методичке: «Путин теряет рейтинг», и получить свои 30 сребреников от западных хозяев.
В самом начале информационное пространство Украины заполонил тренд о попытке «героического прорыва блокады Азова». Что вполне понятно. Ещё совсем недавно Роман Мокряк, командир «Бердянска», одной из артиллерийских бронированных лоханок типа «Гюрза-М», разглагольствовал о «волчьих стаях», которые якобы своим количеством смогут уничтожить неприятеля. Ну разве не герой? Украинские «флотоводцы», верно, уже ковыряли дырки под ордена. Но…
Позже выяснится, что после первых же выстрелов на поражение по «Бердянску» Мокряк немедленно остановился, сдался и даже начал просить у «клятых москалей» помощь для трёх раненых. Видимо, предполагая такую возможность изначально и ожидая, что воспетые ими «герои Украины» на практике окажутся мокрыми курицами, вскоре «неполживые» изменили тренд на плач Ярославны по крохотным корабликам, атакованным «русским флотом».
"Хлопцы гутарят, шо так и було"
И чем толще становился слой скорбных соплей, тем всё более внушительными становились неприятельские корабли русских. Когда их масштаб был сопоставим с дредноутом, автору показалось несправедливым, что о лоханках «Гюрза-М» куют уже сагу о нибелунгах, а об истинных героях нет ни слова. При этом «герои» — это не преувеличение, т.к. керченские крабики, о которых так кричали псевдоэкологи, сейчас бы лакомились украинскими моряками, если бы не профессионализм наших ребят. А ведь у них вполне могли сдать нервы, т.к., судя по подробной информации ФСБ России (выложена на сайте службы) суда ВМС Украины проверяли на прочность характер наших моряков несколько часов подряд.
Итак. Во-первых, флот России, который якобы обрушил всю свою мощь на «несчастные катера», которые шли с расчехлённым вооружением, аки агнцы божьи, вначале вообще не явился на историческое сражение. Малый противолодочный корабль «Суздалец», который по иронии судьбы сошёл со стапелей «Ленинской кузницы» (ныне заводом владеет Порошенко) в Киеве в 1983 году, т.е. со стапелей того же завода, что и катера типа «Гюрза-М», был задействован в самом конце эпичной «битвы». И только для того, чтобы наблюдать за действиями уже остановленного «Никополя».
Главными же действующими лицами сей драмы стали ПСКР «Дон» и ПСКР «Изумруд», относящиеся к береговой охране пограничной службы, т.е. к ФСБ, а не флоту. Подмогой им стали катера типа «Соболь» и «Мангуст». Но первую скрипку играли, конечно, ПСКР.
"Дон" на фоне промзоны Новороссийска
Начнём с ветерана, т.е. пограничного сторожевого корабля «Дон». «Дон» был спущен со стапелей Ярославского судостроительного завода более 20 лет назад, в августе 1996-го года, и был построен по проекту 745П. Данный проект был продолжением серии морских буксиров проекта 745 ещё 70-х годов и был модернизирован специально для нужд Пограничных войск КГБ СССР. На основе указанного проекта, правда, строили и спасательные суда, и опытовые суда. Всего по проекту 745П было выпущено около 20 кораблей. Все они сходили на воду на двух судостроительных заводах – Ярославском и Зеленодольском. Их эксплуатация показала, что проект вышел удачным. Корабли обладали хорошей мореходностью, к тому же могли работать в тяжёлой ледовой обстановке. Автору кажется это весьма ироничным, потому что именно «Дон» произвёл навал на буксир «Яны Капу». Даже сейчас в пакете продукции Зеленодольского завода значится потомок 745-й серии – морской буксир 745МБ.
Буксир проекта 745МБ
Корабль «Дон» обладает следующими заводскими ТТХ:
— полное водоизмещение 1620 тонн;
— длина 56,5 м, ширина 12,6 м, осадка 4,6 м;
— скорость полного хода 13 узлов;
— дальность хода на полном ходу 6700 миль, экономичным ходом — 8000 миль;
— автономность от 30 до 40 суток;
— силовая установка: 2х1500 л.с., электродвигатели ПГ-950, 2 дизель-генератора 25ДВ-2 по 1100 кВт, 2 дизель-генератора по 300 кВт, 2 дизель-генератора по 100 кВт;
— вооружение состоит из 30-мм шестиствольных автоматических корабельных артиллерийских установок АК-306 (их легко можно заметить прямо перед ходовой рубкой).
Также «Дон» оборудован навигационной радиолокационной станцией с одноимённым названием. Экипаж составляет 47 человек, из них 6 офицеров и 4 мичмана.
Строительство «Дона», заложенного ещё 18 декабря 1991 года, шло крайне тяжело. Политическая суматоха, которая параноидально рассуждала вопреки интересам державы, более не видела смысла в надёжном военном щите, а посему и корабли береговой охраны казались ненужными. Но вопреки бредням либералов 90-х «Дон» всё же достроили. И началась нелёгкая сторожевая служба.
Сначала «Дон» стерёг спокойствие наших берегов на Каспийском море (вплоть до октября 2013 года). После корабль перевели на Чёрное море с базированием на Новороссийск, посему в родной автору бухте силуэт «Дона» был, так сказать, своим. После возвращения Крыма «Дон» обосновался в Севастопольской бухте.
Второй герой трагикомедии (хотя Порошенко всё может превратить в трагедию) с прорывом украинцев в Азов, ПСКР «Изумруд», в отличие от своего товарища, выглядит современным мускулистым спортсменом. «Изумруд» построен по проекту 22460 тип «Охотник».
Данный проект под шифром «Рубин» (название созвучно названию головного корабля серии) разрабатывался в Северном проектно-конструкторском бюро. Корабли данного проекта обладают повышенной мореходностью и способны действовать при волнении моря до 6 баллов (высота волны доходит до 5-6 метров). И опять-таки, по иронии судьбы, ещё при проектировании бюро внесло ряд особенностей – предусмотрена возможность использования кораблей данного типа в различных регионах мира, как в экваториальных водах, так и на севере, в условиях тонкого и битого льда. Но главное, ещё в проекте заложили возможность выполнения поставленной задачи даже после столкновения с судном-нарушителем, т.е. использования навала.
"Изумруд" на стапелях
ПСКР «Изумруд», входящий в серию, получившую неофициальное название «Драгоценные камни» («Рубин», «Бриллиант», «Аметист», «Сапфир» и т.д.), был заложен 21 сентября 2012 года на судостроительном заводе «Алмаз» в Санкт-Петербурге. 14 августа 2013 года корабль с заводским номером 504 спустили на воду, а 27 июня 2014 года на корабле был поднят флаг, и «Изумруд» передан ФСБ. В июле того же года ПСКР «Изумруд» начал переход по внутренним водным путям на Чёрное море, где вошёл в состав Черноморско-Азовского пограничного управления Береговой охраны ФСБ России в Крыму с базированием на Балаклаву.
"Изумруд" в Балаклаве
Корабль «Изумруд» обладает следующими заводскими ТТХ:
— водоизмещение около 670 тонн;
— длина 62,5 м, ширина 11 м, осадка 2,6—3,3 м;
— скорость полного хода 25 узлов;
— дальность хода на экономичной скорости в 8 узлов – 3500 миль;
— автономность до 30 суток;
— силовая установка: дизельные двигатели мощностью 11520 кВт (в данном случае с проектом случилась настоящая эпопея – сначала планировалось устанавливать по 4 немецких MTU 16V4000M73L, но в 2015 году Германия контракт разорвала, и на корабли было решено поставить китайские двигатели);
— вооружение состоит из 30-мм автоматической артиллерийской установки АК-630М, двух 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов «Корд» или же 14,5-мм МТПУ.
Также проектировщик в качестве зенитного вооружения предполагал использование восьми ПЗРК «Игла». Предусмотрено и авиационное вооружение. Для этого в корме расположена взлётно-посадочная площадка для лёгкого вертолёта Ка-226 или для БПЛА. Так или иначе, кроме «Изумруда» в данный момент построено ещё 12 кораблей данного проекта, не считая заложенных. Все они построены на двух верфях – «Алмаз» и АО «Восточная верфь».
Но, увы, в итоге в инфосетке идёт только перелив пустого популизма. Автора, конечно, не удивило злорадство доморощенных оппозиционеров ввиду поднятой информационной волны. Не удивило злорадство и по поводу якобы полученных нашими кораблями повреждений, что вполне реально, т.к. навал — чрезвычайно опасный и сложный приём. И уж совсем не удивительна критика моряков, извергающаяся из глоток диванных заплывших жирком пасквилянтов, которых от одного вида корабля начинает укачивать.
Что действительно обидно, так это то, что власть не объявила о соответствующей заслугам награде капитанам и экипажам кораблей, участвовавших в операции по предотвращению незаконного пересечения границы. Автор надеется, что это следствие специфики службы Береговой охраны, относящейся к ФСБ. Ведь будет обидно, если настоящий, полезный для державы труд людей не будет отмечен, а очередной пакет наград уйдёт какому-нибудь богемному паяцу, выходящему из запоя исключительно для того, чтобы не дышать на президента перегаром.
Для президента незалежной – это шанс отменить выборы или хотя бы отложить их, для Запада — пролонгировать очередной пакет санкций, для доморощенной оппозиции — ещё один повод облить грязью Родину, при этом по одной и той же методичке: «Путин теряет рейтинг», и получить свои 30 сребреников от западных хозяев.
В самом начале информационное пространство Украины заполонил тренд о попытке «героического прорыва блокады Азова». Что вполне понятно. Ещё совсем недавно Роман Мокряк, командир «Бердянска», одной из артиллерийских бронированных лоханок типа «Гюрза-М», разглагольствовал о «волчьих стаях», которые якобы своим количеством смогут уничтожить неприятеля. Ну разве не герой? Украинские «флотоводцы», верно, уже ковыряли дырки под ордена. Но…
Позже выяснится, что после первых же выстрелов на поражение по «Бердянску» Мокряк немедленно остановился, сдался и даже начал просить у «клятых москалей» помощь для трёх раненых. Видимо, предполагая такую возможность изначально и ожидая, что воспетые ими «герои Украины» на практике окажутся мокрыми курицами, вскоре «неполживые» изменили тренд на плач Ярославны по крохотным корабликам, атакованным «русским флотом».
"Хлопцы гутарят, шо так и було"
И чем толще становился слой скорбных соплей, тем всё более внушительными становились неприятельские корабли русских. Когда их масштаб был сопоставим с дредноутом, автору показалось несправедливым, что о лоханках «Гюрза-М» куют уже сагу о нибелунгах, а об истинных героях нет ни слова. При этом «герои» — это не преувеличение, т.к. керченские крабики, о которых так кричали псевдоэкологи, сейчас бы лакомились украинскими моряками, если бы не профессионализм наших ребят. А ведь у них вполне могли сдать нервы, т.к., судя по подробной информации ФСБ России (выложена на сайте службы) суда ВМС Украины проверяли на прочность характер наших моряков несколько часов подряд.
Итак. Во-первых, флот России, который якобы обрушил всю свою мощь на «несчастные катера», которые шли с расчехлённым вооружением, аки агнцы божьи, вначале вообще не явился на историческое сражение. Малый противолодочный корабль «Суздалец», который по иронии судьбы сошёл со стапелей «Ленинской кузницы» (ныне заводом владеет Порошенко) в Киеве в 1983 году, т.е. со стапелей того же завода, что и катера типа «Гюрза-М», был задействован в самом конце эпичной «битвы». И только для того, чтобы наблюдать за действиями уже остановленного «Никополя».
Главными же действующими лицами сей драмы стали ПСКР «Дон» и ПСКР «Изумруд», относящиеся к береговой охране пограничной службы, т.е. к ФСБ, а не флоту. Подмогой им стали катера типа «Соболь» и «Мангуст». Но первую скрипку играли, конечно, ПСКР.
"Дон" на фоне промзоны Новороссийска
Начнём с ветерана, т.е. пограничного сторожевого корабля «Дон». «Дон» был спущен со стапелей Ярославского судостроительного завода более 20 лет назад, в августе 1996-го года, и был построен по проекту 745П. Данный проект был продолжением серии морских буксиров проекта 745 ещё 70-х годов и был модернизирован специально для нужд Пограничных войск КГБ СССР. На основе указанного проекта, правда, строили и спасательные суда, и опытовые суда. Всего по проекту 745П было выпущено около 20 кораблей. Все они сходили на воду на двух судостроительных заводах – Ярославском и Зеленодольском. Их эксплуатация показала, что проект вышел удачным. Корабли обладали хорошей мореходностью, к тому же могли работать в тяжёлой ледовой обстановке. Автору кажется это весьма ироничным, потому что именно «Дон» произвёл навал на буксир «Яны Капу». Даже сейчас в пакете продукции Зеленодольского завода значится потомок 745-й серии – морской буксир 745МБ.
Буксир проекта 745МБ
Корабль «Дон» обладает следующими заводскими ТТХ:
— полное водоизмещение 1620 тонн;
— длина 56,5 м, ширина 12,6 м, осадка 4,6 м;
— скорость полного хода 13 узлов;
— дальность хода на полном ходу 6700 миль, экономичным ходом — 8000 миль;
— автономность от 30 до 40 суток;
— силовая установка: 2х1500 л.с., электродвигатели ПГ-950, 2 дизель-генератора 25ДВ-2 по 1100 кВт, 2 дизель-генератора по 300 кВт, 2 дизель-генератора по 100 кВт;
— вооружение состоит из 30-мм шестиствольных автоматических корабельных артиллерийских установок АК-306 (их легко можно заметить прямо перед ходовой рубкой).
Также «Дон» оборудован навигационной радиолокационной станцией с одноимённым названием. Экипаж составляет 47 человек, из них 6 офицеров и 4 мичмана.
Строительство «Дона», заложенного ещё 18 декабря 1991 года, шло крайне тяжело. Политическая суматоха, которая параноидально рассуждала вопреки интересам державы, более не видела смысла в надёжном военном щите, а посему и корабли береговой охраны казались ненужными. Но вопреки бредням либералов 90-х «Дон» всё же достроили. И началась нелёгкая сторожевая служба.
Сначала «Дон» стерёг спокойствие наших берегов на Каспийском море (вплоть до октября 2013 года). После корабль перевели на Чёрное море с базированием на Новороссийск, посему в родной автору бухте силуэт «Дона» был, так сказать, своим. После возвращения Крыма «Дон» обосновался в Севастопольской бухте.
Второй герой трагикомедии (хотя Порошенко всё может превратить в трагедию) с прорывом украинцев в Азов, ПСКР «Изумруд», в отличие от своего товарища, выглядит современным мускулистым спортсменом. «Изумруд» построен по проекту 22460 тип «Охотник».
Данный проект под шифром «Рубин» (название созвучно названию головного корабля серии) разрабатывался в Северном проектно-конструкторском бюро. Корабли данного проекта обладают повышенной мореходностью и способны действовать при волнении моря до 6 баллов (высота волны доходит до 5-6 метров). И опять-таки, по иронии судьбы, ещё при проектировании бюро внесло ряд особенностей – предусмотрена возможность использования кораблей данного типа в различных регионах мира, как в экваториальных водах, так и на севере, в условиях тонкого и битого льда. Но главное, ещё в проекте заложили возможность выполнения поставленной задачи даже после столкновения с судном-нарушителем, т.е. использования навала.
"Изумруд" на стапелях
ПСКР «Изумруд», входящий в серию, получившую неофициальное название «Драгоценные камни» («Рубин», «Бриллиант», «Аметист», «Сапфир» и т.д.), был заложен 21 сентября 2012 года на судостроительном заводе «Алмаз» в Санкт-Петербурге. 14 августа 2013 года корабль с заводским номером 504 спустили на воду, а 27 июня 2014 года на корабле был поднят флаг, и «Изумруд» передан ФСБ. В июле того же года ПСКР «Изумруд» начал переход по внутренним водным путям на Чёрное море, где вошёл в состав Черноморско-Азовского пограничного управления Береговой охраны ФСБ России в Крыму с базированием на Балаклаву.
"Изумруд" в Балаклаве
Корабль «Изумруд» обладает следующими заводскими ТТХ:
— водоизмещение около 670 тонн;
— длина 62,5 м, ширина 11 м, осадка 2,6—3,3 м;
— скорость полного хода 25 узлов;
— дальность хода на экономичной скорости в 8 узлов – 3500 миль;
— автономность до 30 суток;
— силовая установка: дизельные двигатели мощностью 11520 кВт (в данном случае с проектом случилась настоящая эпопея – сначала планировалось устанавливать по 4 немецких MTU 16V4000M73L, но в 2015 году Германия контракт разорвала, и на корабли было решено поставить китайские двигатели);
— вооружение состоит из 30-мм автоматической артиллерийской установки АК-630М, двух 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов «Корд» или же 14,5-мм МТПУ.
Также проектировщик в качестве зенитного вооружения предполагал использование восьми ПЗРК «Игла». Предусмотрено и авиационное вооружение. Для этого в корме расположена взлётно-посадочная площадка для лёгкого вертолёта Ка-226 или для БПЛА. Так или иначе, кроме «Изумруда» в данный момент построено ещё 12 кораблей данного проекта, не считая заложенных. Все они построены на двух верфях – «Алмаз» и АО «Восточная верфь».
Но, увы, в итоге в инфосетке идёт только перелив пустого популизма. Автора, конечно, не удивило злорадство доморощенных оппозиционеров ввиду поднятой информационной волны. Не удивило злорадство и по поводу якобы полученных нашими кораблями повреждений, что вполне реально, т.к. навал — чрезвычайно опасный и сложный приём. И уж совсем не удивительна критика моряков, извергающаяся из глоток диванных заплывших жирком пасквилянтов, которых от одного вида корабля начинает укачивать.
Что действительно обидно, так это то, что власть не объявила о соответствующей заслугам награде капитанам и экипажам кораблей, участвовавших в операции по предотвращению незаконного пересечения границы. Автор надеется, что это следствие специфики службы Береговой охраны, относящейся к ФСБ. Ведь будет обидно, если настоящий, полезный для державы труд людей не будет отмечен, а очередной пакет наград уйдёт какому-нибудь богемному паяцу, выходящему из запоя исключительно для того, чтобы не дышать на президента перегаром.
- Автор:
- Восточный ветер
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