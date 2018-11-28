Порошенко заявил, что США окажут Киеву военную помощь
Украинский президент Петр Порошенко в очередной раз заявил о поддержке Украины Соединенными Штатами. На этот раз всестороннюю поддержку Киеву обещал госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом Порошенко заявил по итогам состоявшегося телефонного разговора с главой Госдепа, передает ТАСС.
Как сообщает агенство, украинский президент и американский госсекретарь провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Керченского пролива. Помпео пообещал Порошенко, что Соединенные Штаты будут и в дальнейшем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.
По итогам разговора Порошенко в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон окажет Киеву всестороннюю помощь, в том числе и военную для защиты суверенитета страны. Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт подтвердила, что Майк Помпео обещал поддержку США в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины, но в телефонном разговоре военная помощь Киеву не упоминалась, заявила она.
Напомним, что Соединенные Штаты заложили в бюджет следующего года на помощь Украине 250 млн. долларов, которые будут потрачены на закупку американского вооружения и техники, включая летальное оружие.
Как сообщает агенство, украинский президент и американский госсекретарь провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Керченского пролива. Помпео пообещал Порошенко, что Соединенные Штаты будут и в дальнейшем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.
По итогам разговора Порошенко в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон окажет Киеву всестороннюю помощь, в том числе и военную для защиты суверенитета страны. Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт подтвердила, что Майк Помпео обещал поддержку США в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины, но в телефонном разговоре военная помощь Киеву не упоминалась, заявила она.
Напомним, что Соединенные Штаты заложили в бюджет следующего года на помощь Украине 250 млн. долларов, которые будут потрачены на закупку американского вооружения и техники, включая летальное оружие.
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