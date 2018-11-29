Экс-президент Кыргызстана Атамбаев ошибся в своём протеже

В Киргизии снова начинается раздрай местных элит, грозящий перерасти в полноценный политический кризис. Триггером новой напряжённости стало недавнее интервью экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, которое он дал телекомпании «Апрель». В нём бывший киргизский лидер дал уничижительную и даже оскорбительную характеристику действующему президенту страны Сооронбаю Жээнбекову.Ни для кого не секрет, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков нынешним положением обязан своему предшественнику – Алмазбеку Атамбаеву. Именно Атамбаев привёл Жээнбекова к власти, рассчитывая через него управлять страной после истечения своих законных полномочий. Местные СМИ тогда много писали о «киргизском Дэн Сяопине», намекая на роль Атамбаева при новом президенте, которого рассматривали всего лишь как управляемую креатуру.В пользу такой версии приводили биографию Жээнбекова. Он долгие годы находился в тени своего влиятельного партнёра. С его помощью одолевал карьерные ступеньки, пока не оказался в кресле главы киргизского правительства. Впрочем, даже на этом посту Жээнбеков проявил себя послушным исполнителем воли неуравновешенного и взрывного Атамбаева. Потому в Киргизии многие сомневались в возможностях нового президента проводить самостоятельную политику. Но что-то пошло не так.Жээнбеков быстро освоился в президентском кресле и стал менять старые атамбаевские кадры. Начал с руководителей силового блока и юстиции. Заменил в том числе и генерального прокурора. Потом взялся за коррумпированных министров. Всё это категорически не понравилось экс-президенту Атамбаеву, сохранившему за собой пост лидера правящей Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).Сложившуюся в стране ситуацию в марте обсудили на закрытом заседании съезда СДПК. По просочившейся в прессу информации, Атамбаев обвинил своего протеже в отходе от партийного курса на парламентаризм и опору на «нечистоплотных чиновников». Разговор шёл жесткий. В Киргизии заговорили о том, что Атамбаев на съезде даже подрался с Жээнбековым. Однако на пресс-конференции, посвящённой итогам съезда, лидер СДПК поспешил опровергнуть этот слух.Тем не менее, многим стало очевидно, что новый лидер страны вышел из подчинения Атамбаева и начал самостоятельную политику. В правящей партии это поняли первыми. Она раскололась, как водится в Киргизии, на южан и северян. Сооронбай Жээнбеков, представляющий южные киргизские рода, получил очевидную поддержку земляков. Со временем в стан нового президента неровными рядами двинулись и сторонники Атамбаева.Резоны у всех разные. Кто-то рассчитывал сохранить за собой высокую чиновную должность, кто-то – получить новую. Но были и те, кто просто поддержал политику Жээнбекова, его очевидную борьбу с коррупцией, пропитавшей все эшелоны киргизской власти. Первыми жертвами этой борьбы стали силовики. Именно они контролировали и обирали самый доходный сектор местных финансов – таможню.На её коррупционных схемах нажился не один десяток киргизских чиновников. Получилась довольно странная картина. В бедной Киргизии образовалась достаточно большая прослойка очень богатых людей, доходы которых сложились на контрабанде через местную таможню. Доходы эти измеряются миллиардами долларов.Примечательно, что киргизские чиновники действовали практически в открытую. Не заморачивались тем, что в современном мире данные товарных потоков находятся в открытом доступе. Достаточно сравнить стоимость отправленных и полученных товаров. Вот, например, как это видно по таможенной статистике Китая и Киргизии. За последние 20 лет киргизская таможня зарегистрировала поступление товаров из КНР на 11,64 млрд. долларов США. У китайских таможенников другой счёт. За эти же годы они переправили в Киргизию товары на 61,667 млрд. долларов.Эксперты считают, что разница в 50 млрд. американских долларов и есть сумма, на которую обогатились падкие на коррупционные схемы киргизские чиновники. Подобная разница фиксируется не только в китайском направлении. По данным турецкой таможни из Турции в Киргизию ушли товары на 2,968 млрд. долларов, а киргизские таможенники зафиксировали на 1,129 миллиарда (-1,189). Нажились киргизы и на торговле с Соединёнными Штатами. Американские таможенники отправили в Киргизию товары на $2,039 миллиарда. Киргизы учли только $884 миллиона (- 1,155).Совершенно ясно, такие объёмы контрабанды не возможны без прямого участия силовиков. Поэтому они первыми попали под чистку чиновников, которую устроил президент Жээнбеков. Дальше – больше. Он уволил знаковых персон из бывшего правительства Атамбаева. Добился ареста премьер-министра Сапара Исакова и его ближайших соратников-подельников.Атамбаев активность своего протеже объясняет «банальным сведением счетов». Хвалится, что уже при нём возросли таможенные платежи в бюджет. Правда, при этом тихо помалкивает, что за его каденцию разница в таможенной статистике с Китаем составила 22,881 млрд. долларов США. Эту напасть извести непросто.Скажем, 2018 год отмечен резким ростом таможенных платежей. По данным Государственной таможенной службы Киргизии, за десять месяцев в бюджет страны поступило 34,3 млрд. сомов, что на 27 процентов больше, чем за соответствующий период прошлого года. Только вот рост этот отнюдь не означат окончательную победу киргизских властей над коррупционными схемами на таможне. Ведь разница в регистрации товарных потоков по разные стороны китайско-киргизской границы ещё в прошлом году достигала 50 процентов. Как говорится, «есть над чем работать киргизским товарищам».Меж тем, даже эта положительная динамика позитивно оценена населением Киргизии. В стране ощутили вполне реальную борьбу с коррупцией. Оттого гневные филиппики Атамбаева в отношении Жээнбекова трудно воспринимаются даже внутри правящей партии. Хотя, какая она правящая? Все более влиятельные персоны киргизской политики уже подались под знамёна президента Сооронбая Жээнбекова.После скандального интервью Атамбаева телекомпании «Апрель» Жээнбеков провёл закрытую встречу с бывшими премьерами и спикерами Жогорку Кенеша (однопалатного киргизского парламента). Президент попросил своих гостей указать на ошибки действующей власти, подсказать, как их исправить, учитывая «богатый опыт во всех сферах» участников встречи.Эта встреча принесла Жээнбекову очевидные политические очки. Однако и его оппонент обладает серьёзными ресурсами. Во-первых, экс-президент Атамбаев не скрывает, что он богатый человек и не пожалеет средств для своего закрепления в политике через участие в парламентских выборах 2020 года.Во-вторых, лидер СДПК начал игру на противопоставлении южных киргизских элит северным. На этом опасном для нации поле уже не раз менялась власть в стране. Как будет на этот раз? Эксперты не берутся предсказывать, хотя и отмечают опасность дестабилизации Киргизии, могущей выйти за её границы.Такое неблагоприятное развитие ситуации несёт с собой риски соседям Киргизии и, в первую очередь, тем, с кем она сотрудничает в рамках Евразийского экономического союза и других объединяющих межгосударственных структур на постсоветском пространстве. Ссора двух влиятельных политических фигур Киргизии вполне может аукнуться за пределами этой страны.