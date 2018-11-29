Битва муравья со слоном: польское издание о конфликте Украины и России
Популярное польское экономическое издание money.pl опубликовало статью, посвященную обострению отношений между Украиной и Россией в связи с задержанием украинских судов в районе Керченского пролива.
В статье под заголовком «Битва Давида с Голиафом. Россия слишком сильна для Украины» журналист Павел Орликовский констатирует, что в случае возможного вооруженного столкновения Украина будет являться муравьем, а Россия — слоном.
Автор отмечает, что нарастает конфликт по линии Украина — Россия:
В материале сообщается о реакции польских официальных лиц и международной общественности на произошедшее. Так, глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск осудил применение силы в Керченском проливе и призвал Россию вернуть украинские корабли. В то же время Германия обратилась к обеим сторонам с призывом о деэскалации конфликта, Китай призвал к диалогу, а Турция высказала пожелание о том, чтобы Керченский пролив оставался открытым для судоходства.
В самой Польше из-за «обострения ситуации на Азовском море» глава Минобороны Мариуш Блащак созвал экстренное совещание с начальником генштаба Войска Польского, командирами вооруженных сил страны и руководителями военных ведомств. В поддержку Украины активно высказались и представители либеральной оппозиции.
Бывший министр обороны, ныне сенатор от Гражданской платформы Богдан Клих подчеркнул, что «Польша должна выступить с инициативой срочного созыва Комиссии Украина – НАТО». На своей странице в Твиттер он призвал поддержать Киев:
Клиху вторит экс-глава Бюро национальной безопасности генерал Станислав Козей, который заявил: «Безусловно. Комиссия НАТО-Украина является компетентным форумом для анализа и оценки Азовского кризиса».
Однако, как отмечает автор статьи, это всего лишь «обращения, просьбы и комментарии». В случае прямого вооруженного столкновения с Россией, по его мнению, Украина не имеет никаких шансов. Для обоснования своей точки зрения он приводит простые арифметические расчеты:
В то же время журналист обращает внимание, что ВВП России — 1578 млрд долларов, а Украины — 112 млрд долларов. Россия на свою армию тратит более 4 процентов от ВВП, а Украина — 2,5 процента.
Павел Орликовский отмечает, что Россия имеет в четыре раза больше танков, чем Украина: более 15 тысяч по сравнению с 4 тысячами на украинской стороне. Кроме того, Россия располагает более чем 10 тыс. САУ и артиллерийских орудий, а Украина чуть более 2 тыс. Гораздо хуже дело обстоит с бронетранспортерами: у Украины их около 6 тысяч, а у России — около 30 тысяч.
Россияне имеют более 3 тысяч боевых самолетов, украинцы около 400. К тому же у России есть около 1000 вертолетов, а у Украины около 100. Россия имеет около 350 военно-морских судов, Украина — 25. В том числе россияне располагают 60 подводными лодками, а Украина одной.
Кроме того, по мнению автора статьи, несмотря на заверения президента Порошенко, что украинская армия настолько сильна, что уже может присоединиться к НАТО, возможности ВСУ сильно преувеличены. Польский журналист напоминает о том, как активист и волонтер Юрий Касьянов в беседе с изданием «Главред» в сентябре этого года заявил, «что сила украинской армии — это миф».
Так, по словам волонтера, Вооруженные силы Украины отстают в вооружении. Вооружение украинской армии он назвал «старым советским вооружением, слегка подлатанным и подкрашенным». В качестве примера пропаганды украинской армии Касьянов привел плавание корабля A500 «Донбасс» и морского буксира A830 «Корец» из Черного в Азовское море, которое он назвал «героическим переходом двух старых ржавых калош, на которых страшно заплывать за пределы буйков».
В итоге польский журналист приходит к заключению:
Статья в целом была положительно воспринята польскими читателями, получив 190 «лайков» при 113 «дизлайках». Кроме того, материал вызвал бурное обсуждение в комментариях. Вот некоторые из них, получившие большое количество «лайков»:
Feniks
Rozsądek
Igor
Alex
Figielek
zagubiony na saharze
Huzare
Kemot
Juras
Cyrk
Niko
LEON
Xyz
Tumi
wac
Ja
Стоит отметить, что, несмотря на то, что официальная Варшава и либеральная польская оппозиция единодушно активно выступили в поддержку Украины, далеко не все в Польше готовы поддержать своего восточного соседа
Так, глава правоконсервативной партии «Свобода» Януш Корвин-Микке раскритиковал в Твиттере действия Порошенко:
Депутат Сейма Марек Якубяк отреагировал в Твиттере на позицию польского МИДа, поддержавшего Украину:
А одному из украинских пользователей, который написал, что «вчера и сегодня Украина, а завтра Польша» он напомнил о сотрудничестве украинских националистов с гитлеровцами во время Второй мировой войны:
Якубяка в Твиттере поддержал известный религиозный и общественный деятель ксендз Тадеуш Исакович-Залеский, который назвал его слова «голосом рассудка»:
В то же время польские националисты из сообщества «Национальный Люблин» в Фейсбуке, недовольные засильем украинских трудовых мигрантов, предложили украинцам, вместо того чтобы устраивать в Польше акции протеста против России, вернуться домой и принять участие в боевых действиях:
В целом же можно констатировать, что, несмотря на активную проукраинскую позицию официальных польских властей, многие поляки недовольны политикой безоговорочной поддержки действий Киева на фоне продолжающейся на Украине глорификации преступных организаций ОУН-УПА, ответственных за Волынскую резню.
В статье под заголовком «Битва Давида с Голиафом. Россия слишком сильна для Украины» журналист Павел Орликовский констатирует, что в случае возможного вооруженного столкновения Украина будет являться муравьем, а Россия — слоном.
Автор отмечает, что нарастает конфликт по линии Украина — Россия:
В воскресенье два украинских катера и буксир, которые плыли из Одессы в украинский порт Мариуполь на Азовском море, были обстреляны, а затем захвачены российским спецназом. Российский МИД обвиняет Украину в агрессивных действиях. Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России освободить моряков и вернуть задержанные суда. Он привел войска в состояние полной боевой готовности, кроме того, он подписал указ, который вводит на Украине военное положение, действующее до 25 января 2019 года.
В материале сообщается о реакции польских официальных лиц и международной общественности на произошедшее. Так, глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск осудил применение силы в Керченском проливе и призвал Россию вернуть украинские корабли. В то же время Германия обратилась к обеим сторонам с призывом о деэскалации конфликта, Китай призвал к диалогу, а Турция высказала пожелание о том, чтобы Керченский пролив оставался открытым для судоходства.
В самой Польше из-за «обострения ситуации на Азовском море» глава Минобороны Мариуш Блащак созвал экстренное совещание с начальником генштаба Войска Польского, командирами вооруженных сил страны и руководителями военных ведомств. В поддержку Украины активно высказались и представители либеральной оппозиции.
Бывший министр обороны, ныне сенатор от Гражданской платформы Богдан Клих подчеркнул, что «Польша должна выступить с инициативой срочного созыва Комиссии Украина – НАТО». На своей странице в Твиттер он призвал поддержать Киев:
После незаконной аннексии Крыма и вторжения на Донбасс Россия развязывает очередной конфликт с Украиной. Польша должна твердо стоять рядом с Киевом и мобилизовать других для поддержки украинцев. Так, как в 2014-м.
Клиху вторит экс-глава Бюро национальной безопасности генерал Станислав Козей, который заявил: «Безусловно. Комиссия НАТО-Украина является компетентным форумом для анализа и оценки Азовского кризиса».
Однако, как отмечает автор статьи, это всего лишь «обращения, просьбы и комментарии». В случае прямого вооруженного столкновения с Россией, по его мнению, Украина не имеет никаких шансов. Для обоснования своей точки зрения он приводит простые арифметические расчеты:
Расходы Украины на вооруженные силы в 2018 году составляют 2,8 млрд. долларов, правда, Украина в 2019 году планирует увеличить расходы на вооруженные силы и выделить на эти цели 6,84 млрд. долларов. Это более чем в два раза больше, чем в 2018 году. Однако эта сумма значительно отличается от расходов, выделяемых на вооруженные силы российским властями
Бюджет российской армии в 2018 году — 64 млрд. долларов Армия состоит из более чем 1 миллиона профессиональных солдат. Украина в рядах своей армии имеет 182 тыс. профессиональных солдат. В перерасчете на одного солдата, расходы украинской армии — чуть более 15 тыс. долларов, а российской — аж 63 тыс. долларов.
Бюджет российской армии в 2018 году — 64 млрд. долларов Армия состоит из более чем 1 миллиона профессиональных солдат. Украина в рядах своей армии имеет 182 тыс. профессиональных солдат. В перерасчете на одного солдата, расходы украинской армии — чуть более 15 тыс. долларов, а российской — аж 63 тыс. долларов.
В то же время журналист обращает внимание, что ВВП России — 1578 млрд долларов, а Украины — 112 млрд долларов. Россия на свою армию тратит более 4 процентов от ВВП, а Украина — 2,5 процента.
Павел Орликовский отмечает, что Россия имеет в четыре раза больше танков, чем Украина: более 15 тысяч по сравнению с 4 тысячами на украинской стороне. Кроме того, Россия располагает более чем 10 тыс. САУ и артиллерийских орудий, а Украина чуть более 2 тыс. Гораздо хуже дело обстоит с бронетранспортерами: у Украины их около 6 тысяч, а у России — около 30 тысяч.
Россияне имеют более 3 тысяч боевых самолетов, украинцы около 400. К тому же у России есть около 1000 вертолетов, а у Украины около 100. Россия имеет около 350 военно-морских судов, Украина — 25. В том числе россияне располагают 60 подводными лодками, а Украина одной.
Кроме того, по мнению автора статьи, несмотря на заверения президента Порошенко, что украинская армия настолько сильна, что уже может присоединиться к НАТО, возможности ВСУ сильно преувеличены. Польский журналист напоминает о том, как активист и волонтер Юрий Касьянов в беседе с изданием «Главред» в сентябре этого года заявил, «что сила украинской армии — это миф».
Так, по словам волонтера, Вооруженные силы Украины отстают в вооружении. Вооружение украинской армии он назвал «старым советским вооружением, слегка подлатанным и подкрашенным». В качестве примера пропаганды украинской армии Касьянов привел плавание корабля A500 «Донбасс» и морского буксира A830 «Корец» из Черного в Азовское море, которое он назвал «героическим переходом двух старых ржавых калош, на которых страшно заплывать за пределы буйков».
В итоге польский журналист приходит к заключению:
При возможном непосредственном вооруженном столкновении Украина была бы Давидом, а Россия Голиафом. Однако без поддержки западных войск вооруженный конфликт не закончился бы библейским хэппи-эндом.
Статья в целом была положительно воспринята польскими читателями, получив 190 «лайков» при 113 «дизлайках». Кроме того, материал вызвал бурное обсуждение в комментариях. Вот некоторые из них, получившие большое количество «лайков»:
Feniks
Я не уверен, что прав на 100%, но, на мой взгляд, больше права Россия!!! Я подозреваю, что большинство поляков тоже так думает.
Rozsądek
Нормальные украинцы должны заключить союз с Россией и выгнать (или утилизировать) хазар, которые правят сейчас Украиной.
Igor
Теперь бандеровцы должны показать героизм и двинуться на оккупанта. Ведь они умеют только кричать и устраивать шествия «Слава Украине».
Alex
Пусть Украине поможет Степан Бандера.
Figielek
Павел Орликовский, почему ты лжешь?.. Почему не покажешь положения этих катеров на радарах 20 километрах от берегов России и 50 километров в глубь российской морской зоны? Почему не покажешь переговоров между русской охраной и бандеровцами, которые после прохождения моста, повернули направо (на восток) и заплыли в российские территориальные воды и дальше плыли в направлении русского берега, не реагируя на команды береговой охраны...
zagubiony na saharze
Когда эти два миллиона доблестных героев покинут Польшу, чтобы защитить свою любимую Бандеровскую Сечь?
Huzare
Сенатор из Гражданской платформы пусть пакует чемоданы и едет воевать за Украину в первой линии, если он очень хочет стоять за них стеной, умник с соплей в носу.
Kemot
Польское войско должно двинуться на Львов, на Подолье и Волынь. Что было взято чужой силой... Русские смогли забрать неудачный подарок Хрущева (Крым). Так и мы вернем то, что Сталин подарил Украине. Украинцы, учитывая, что они прославляют бандеровских садистских убийц, не заслуживают независимости.
Juras
Договориться с Россией и произвести раздел Украины. Львов навсегда польский! Бандеровцам не придется выезжать на работу в Польшу, потому что они будут жить в Польше. И уже закончатся марши, прославляющие ОУН и УПА.
Cyrk
Единственный способ для мира в регионе — ликвидация искусственного образования под названием Украина. Русская часть — в Россию, оставшаяся — как автономия к выбранному соседу. Запретить преподавание украинского «языка» (являющегося де-факто диалектом русского), в школах строго порицать бандитов из УПА во главе с Бандерой, и проблема будет решена в течение нескольких десятков лет...
Niko
Для Украины — это их провокация, это просто напоминание о себе, ЕС, США. Они думают, что все, так же, как Польша, захотят умирать за Украину. Я жду, пока в Польше появится партия, которая публично считает, что в интересах Польши — хорошие отношения с Россией, а только потом — с Украиной. Поэтому сегодня я говорю «нет» для партий «Гражданская платформа» и «Право и справедливость».
LEON
Путин, врежь им за нас, за Волынь! И так основательно!
Xyz
Никогда не было на карте Украины, я не вижу причин, по которым она сейчас не должна исчезнуть с карт. Я не буду плакать о потомках убийц несчастных польских селян на Волыни.
Tumi
Я надеюсь, что Украина введет военное положение, объявит всеобщую мобилизацию в армию и освободит Польшу от тысяч бандеровцев, которые разносят корь по нашей стране...
wac
Не жалейте Украину, они нас не жалеют и не уважают — пусть Путин учит их разуму
Ja
Не дадим втянуть себя в украинскую войну! Это не наше дело!
Стоит отметить, что, несмотря на то, что официальная Варшава и либеральная польская оппозиция единодушно активно выступили в поддержку Украины, далеко не все в Польше готовы поддержать своего восточного соседа
Так, глава правоконсервативной партии «Свобода» Януш Корвин-Микке раскритиковал в Твиттере действия Порошенко:
Надвигается война — или выборы в Украине? Петр Порошенко послал корабли через Керченский пролив. Русские их обстреляли и захватили. Украина объявила военное положение. И есть шанс, что президент этих выборов через три месяца не проиграет... За счет всего нескольких раненых.
Депутат Сейма Марек Якубяк отреагировал в Твиттере на позицию польского МИДа, поддержавшего Украину:
МО, МИД, премьер-министр, не дайте втянуть Польшу в не нашу войну!
А одному из украинских пользователей, который написал, что «вчера и сегодня Украина, а завтра Польша» он напомнил о сотрудничестве украинских националистов с гитлеровцами во время Второй мировой войны:
Немцев втягивайте, с ними военное сотрудничество у вас лучше всего выходит. От Польши держитесь подальше.
Якубяка в Твиттере поддержал известный религиозный и общественный деятель ксендз Тадеуш Исакович-Залеский, который назвал его слова «голосом рассудка»:
Надеюсь, что перед праздником Рождества президент Анджей Дуда и глава канцелярии Кшиштоф Щерский и другие «гедройцевцы» (сторонники доктрины Гедройца. – Прим.) не сделают нам мрачный подарок под елку в виде втягивания Польши в вооруженный конфликт.
В то же время польские националисты из сообщества «Национальный Люблин» в Фейсбуке, недовольные засильем украинских трудовых мигрантов, предложили украинцам, вместо того чтобы устраивать в Польше акции протеста против России, вернуться домой и принять участие в боевых действиях:
Сегодня в 18:00 под Генеральным консульством Украины на улице 3 Мая свой протест запланировали украинцы. Протестовать будут против эскалации конфликта на востоке Украины.
Национальный Люблин идет навстречу их запросам и имеет предложение: возвращайтесь к себе, ваше правительство сегодня ввело военное положение, беритесь за оружие и вставайте на защиту страны, так же, как это делали мы во время любого конфликта.
Национальный Люблин идет навстречу их запросам и имеет предложение: возвращайтесь к себе, ваше правительство сегодня ввело военное положение, беритесь за оружие и вставайте на защиту страны, так же, как это делали мы во время любого конфликта.
В целом же можно констатировать, что, несмотря на активную проукраинскую позицию официальных польских властей, многие поляки недовольны политикой безоговорочной поддержки действий Киева на фоне продолжающейся на Украине глорификации преступных организаций ОУН-УПА, ответственных за Волынскую резню.
- Автор:
- Сергей Широколобов
- Использованы фотографии:
- www.money.pl
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