Битва муравья со слоном: польское издание о конфликте Украины и России

В воскресенье два украинских катера и буксир, которые плыли из Одессы в украинский порт Мариуполь на Азовском море, были обстреляны, а затем захвачены российским спецназом. Российский МИД обвиняет Украину в агрессивных действиях. Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России освободить моряков и вернуть задержанные суда. Он привел войска в состояние полной боевой готовности, кроме того, он подписал указ, который вводит на Украине военное положение, действующее до 25 января 2019 года.

После незаконной аннексии Крыма и вторжения на Донбасс Россия развязывает очередной конфликт с Украиной. Польша должна твердо стоять рядом с Киевом и мобилизовать других для поддержки украинцев. Так, как в 2014-м.

Расходы Украины на вооруженные силы в 2018 году составляют 2,8 млрд. долларов, правда, Украина в 2019 году планирует увеличить расходы на вооруженные силы и выделить на эти цели 6,84 млрд. долларов. Это более чем в два раза больше, чем в 2018 году. Однако эта сумма значительно отличается от расходов, выделяемых на вооруженные силы российским властями



Бюджет российской армии в 2018 году — 64 млрд. долларов Армия состоит из более чем 1 миллиона профессиональных солдат. Украина в рядах своей армии имеет 182 тыс. профессиональных солдат. В перерасчете на одного солдата, расходы украинской армии — чуть более 15 тыс. долларов, а российской — аж 63 тыс. долларов.

При возможном непосредственном вооруженном столкновении Украина была бы Давидом, а Россия Голиафом. Однако без поддержки западных войск вооруженный конфликт не закончился бы библейским хэппи-эндом.

Я не уверен, что прав на 100%, но, на мой взгляд, больше права Россия!!! Я подозреваю, что большинство поляков тоже так думает

Нормальные украинцы должны заключить союз с Россией и выгнать (или утилизировать) хазар, которые правят сейчас Украиной.

Теперь бандеровцы должны показать героизм и двинуться на оккупанта. Ведь они умеют только кричать и устраивать шествия «Слава Украине».

Пусть Украине поможет Степан Бандера.

Павел Орликовский, почему ты лжешь?.. Почему не покажешь положения этих катеров на радарах 20 километрах от берегов России и 50 километров в глубь российской морской зоны? Почему не покажешь переговоров между русской охраной и бандеровцами, которые после прохождения моста, повернули направо (на восток) и заплыли в российские территориальные воды и дальше плыли в направлении русского берега, не реагируя на команды береговой охраны...

Когда эти два миллиона доблестных героев покинут Польшу, чтобы защитить свою любимую Бандеровскую Сечь?

Сенатор из Гражданской платформы пусть пакует чемоданы и едет воевать за Украину в первой линии, если он очень хочет стоять за них стеной, умник с соплей в носу.

Польское войско должно двинуться на Львов, на Подолье и Волынь. Что было взято чужой силой... Русские смогли забрать неудачный подарок Хрущева (Крым). Так и мы вернем то, что Сталин подарил Украине. Украинцы, учитывая, что они прославляют бандеровских садистских убийц, не заслуживают независимости.

Договориться с Россией и произвести раздел Украины. Львов навсегда польский! Бандеровцам не придется выезжать на работу в Польшу, потому что они будут жить в Польше. И уже закончатся марши, прославляющие ОУН и УПА.

Единственный способ для мира в регионе — ликвидация искусственного образования под названием Украина. Русская часть — в Россию, оставшаяся — как автономия к выбранному соседу. Запретить преподавание украинского «языка» (являющегося де-факто диалектом русского), в школах строго порицать бандитов из УПА во главе с Бандерой, и проблема будет решена в течение нескольких десятков лет...

Для Украины — это их провокация, это просто напоминание о себе, ЕС, США. Они думают, что все, так же, как Польша, захотят умирать за Украину. Я жду, пока в Польше появится партия, которая публично считает, что в интересах Польши — хорошие отношения с Россией, а только потом — с Украиной. Поэтому сегодня я говорю «нет» для партий «Гражданская платформа» и «Право и справедливость».

Путин, врежь им за нас, за Волынь! И так основательно!

Никогда не было на карте Украины, я не вижу причин, по которым она сейчас не должна исчезнуть с карт. Я не буду плакать о потомках убийц несчастных польских селян на Волыни.

Я надеюсь, что Украина введет военное положение, объявит всеобщую мобилизацию в армию и освободит Польшу от тысяч бандеровцев, которые разносят корь по нашей стране...

Не жалейте Украину, они нас не жалеют и не уважают — пусть Путин учит их разуму

Не дадим втянуть себя в украинскую войну! Это не наше дело!

Надвигается война — или выборы в Украине? Петр Порошенко послал корабли через Керченский пролив. Русские их обстреляли и захватили. Украина объявила военное положение. И есть шанс, что президент этих выборов через три месяца не проиграет... За счет всего нескольких раненых.

МО, МИД, премьер-министр, не дайте втянуть Польшу в не нашу войну!

Немцев втягивайте, с ними военное сотрудничество у вас лучше всего выходит. От Польши держитесь подальше.

Надеюсь, что перед праздником Рождества президент Анджей Дуда и глава канцелярии Кшиштоф Щерский и другие «гедройцевцы» (сторонники доктрины Гедройца. – Прим.) не сделают нам мрачный подарок под елку в виде втягивания Польши в вооруженный конфликт.



Национальный Люблин идет навстречу их запросам и имеет предложение: возвращайтесь к себе, ваше правительство сегодня ввело военное положение, беритесь за Сегодня в 18:00 под Генеральным консульством Украины на улице 3 Мая свой протест запланировали украинцы. Протестовать будут против эскалации конфликта на востоке Украины.Национальный Люблин идет навстречу их запросам и имеет предложение: возвращайтесь к себе, ваше правительство сегодня ввело военное положение, беритесь за оружие и вставайте на защиту страны, так же, как это делали мы во время любого конфликта.