Телефонные террористы "минируют" Москву: эвакуируются торговые центры

На российскую столицу обрушился шквал звонков так называемых телефонных террористов. Звонящие заявляют о якобы заложенных взрывных устройствах в торговых центрах и на вокзалах Москвы. К 13:00 (мск) эвакуированы уже 12 ТРЦ и один вокзал – после звонков от неизвестных лиц. Среди эвакуированных ТЦ – «Вива», «Цветной», «Атриум» и др. Усилено патрулирование объектов в центре столицы.В полиции города Москвы сообщают о том, что это число может оказаться неокончательным. Телефонные террористы продолжают осуществлять дозвоны на аппараты дежурных. К местам, которые указываются в звонках, выезжают сотрудники различных ведомств, включая медицинские службы; работают кинологи с собаками, специалисты-взрывотехники. На данный момент ни одно из сообщений о наличии взрывного устройства на объекте массового скопления людей не подтвердилось.Можно предположить, что новая волна телефонного терроризма связана с введением военного положения на Украине вследствие событий в акватории Чёрного моря. Такое предположение связано с тем, что несколько месяцев назад основная часть звонков о «минировании» объектов в городах России поступала именно с номеров украинских операторов, а также из западных стран. Цель у звонящих, действия которых носят явно скоординированный характер, одна: попытаться осуществить дестабилизацию в России, вызвать панику среди населения.Напомним, что несколько месяцев назад телефонные террористы "минировали" различные объекты (вокзалы, кинотеатры, аэропорты, торговые комплексы, больницы, образовательные учреждения) в десятках городов России - от Воронежа до Владивостока.