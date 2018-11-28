США поставят Египту вертолёты AH-64E Apache
Госдеп США ободрил поставку Вооруженным силам Египта десяти штурмовых вертолетов Boeing Apache, запасных частей и боеприпасов, передает ТАСС сообщение Пентагона.
Общая сумма сделки составит $1 млрд. Помимо 10-ти вертолетов AH-64E Apache в стоимость контракта входят запасные части для машин и боеприпасы на $201 млн.
Согласно распространенному Пентагоном документу, сделка соответствует внешнеполитическим интересам США и поддерживает их национальную безопасность, поскольку многоцелевые ударные вертолеты будут использоваться для противостояния террористической деятельности на Синайском полуострове, которая направлена на подрыв стабильности в регионе.
В Пентагоне подчеркнули также, что поставка военной техники не изменит базовый баланс сил в регионе.
Уведомление о принятом Госдепом решении направлено в американский Конгресс. Теперь у законодателей есть 30 дней на изучение контракта и возможного его блокирования, что в истории США случалось очень редко.
Условия финансирования сделки не раскрываются.
Ударный вертолет AH-64E является модернизированной версией AH-64D. Машина оснащена обновленной трансмиссией и системой винтов и композитных материалов, обеспечивающих увеличение скорости на 46 км/час (максимальная скорость AH-64D – около 300 км/час). Вертолет также оснащен модернизированной системой управления полетом с возможностью управления из кабины беспилотным летательным аппаратом. Самым большим изменением стало то, что на вертолете начали использовать авионику с открытой архитектурой.
Общая сумма сделки составит $1 млрд. Помимо 10-ти вертолетов AH-64E Apache в стоимость контракта входят запасные части для машин и боеприпасы на $201 млн.
Согласно распространенному Пентагоном документу, сделка соответствует внешнеполитическим интересам США и поддерживает их национальную безопасность, поскольку многоцелевые ударные вертолеты будут использоваться для противостояния террористической деятельности на Синайском полуострове, которая направлена на подрыв стабильности в регионе.
В Пентагоне подчеркнули также, что поставка военной техники не изменит базовый баланс сил в регионе.
Уведомление о принятом Госдепом решении направлено в американский Конгресс. Теперь у законодателей есть 30 дней на изучение контракта и возможного его блокирования, что в истории США случалось очень редко.
Условия финансирования сделки не раскрываются.
Ударный вертолет AH-64E является модернизированной версией AH-64D. Машина оснащена обновленной трансмиссией и системой винтов и композитных материалов, обеспечивающих увеличение скорости на 46 км/час (максимальная скорость AH-64D – около 300 км/час). Вертолет также оснащен модернизированной системой управления полетом с возможностью управления из кабины беспилотным летательным аппаратом. Самым большим изменением стало то, что на вертолете начали использовать авионику с открытой архитектурой.
- Использованы фотографии:
- Boeing.com
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