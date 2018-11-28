Финляндия не будет требовать возвращения Карелии
Финляндия не имеет территориальных претензий к России и другим странам, о чем было заявлено Министерством иностранных дел страны после предложения партии финской молодежи выдвинуть официальные требования России о возвращении Карелии. Ранее новость о заявлении партии финской молодежи публиковалась на ВО.
"Финляндия не имеет территориальных претензий ни к одной стране мира. Поэтому Финляндия не будет предъявлять претензии России по территориям, которые были переданы Советскому Союзу в соответствии с Парижским мирным договором", - было заявлено в МИД Финляндии.
Также было отмечено, что Финляндия готова развивать трансграничное сотрудничество для развития территорий, интересующих обе стороны.
Земли, которые партия финской молодежи предложила потребовать от России, перешли Советскому Союзу в результате мирного договора после Советско-Финской войны в марте 1940 года. В июне 1944 года, после выхода Финляндии из Второй мировой войны, результаты мирного договора были подтверждены. Позднее, в 1947 году, Парижским мирным договором была установлена граница между Финляндией и СССР, которая сохраняется и в наше время – между Финляндией и Россией.
"Финляндия не имеет территориальных претензий ни к одной стране мира. Поэтому Финляндия не будет предъявлять претензии России по территориям, которые были переданы Советскому Союзу в соответствии с Парижским мирным договором", - было заявлено в МИД Финляндии.
Также было отмечено, что Финляндия готова развивать трансграничное сотрудничество для развития территорий, интересующих обе стороны.
Земли, которые партия финской молодежи предложила потребовать от России, перешли Советскому Союзу в результате мирного договора после Советско-Финской войны в марте 1940 года. В июне 1944 года, после выхода Финляндии из Второй мировой войны, результаты мирного договора были подтверждены. Позднее, в 1947 году, Парижским мирным договором была установлена граница между Финляндией и СССР, которая сохраняется и в наше время – между Финляндией и Россией.
- Использованы фотографии:
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