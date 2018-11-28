Комплекс испытаний МиГ-35 закончится в 2019 году

РСК "МиГ" планирует закончить полный цикл испытаний новейшего легкого истребителя МиГ-35 в следующем году. Об этом заявил генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.Как пояснил Тарасенко, сейчас самолет находится на стадии производства и в ближайшее время первая партия из шести самолетов поступит в ВКС РФ. В то же время окончательные испытания самолета должны закончиться в 2019 году. По словам гендиректора РСК "МиГ", завод способен производить по 36 машин в год и в перспективе заменить весь парк МиГ-29 на МиГ-35. Также в случае необходимости на базе этого самолета может быть создана корабельная версия истребителя.Тарасенко отметил, что сейчас прорабатывается вариант установки на самолет РЛС с АФАР, уже имеется опытный экземпляр станции для установки на МиГ-35 и в дальнейшем такая антенна будет установлена на самолет.Также в корпорации упомянули, что МиГ-35 участвует в индийском тендере на поставку 110 многофункциональных истребителей ВВС Индии. На данном этапе индийские военные получили все необходимые документы по самолету и изучают предложение.МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. По заявлению разработчиков, МиГ-35 смогут применять весь спектр существующего и перспективного авиационного вооружения.