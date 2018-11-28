Порошенко сообщил, что Трамп может сказать Путину в Аргентине

Всё может быть коротко, всего в нескольких словах: «Убирайтесь с территории Украины, мистер Путин!»

В этой ситуации я рассчитываю на США. Заход военных кораблей в Чёрное море будет иметь в качестве цели глобальную безопасность.

Порошенко едва успевает раздавать интервью украинским и американским СМИ. Одним из американских телеканалов, журналисты которого решили взять интервью у президента Украины, стал NBC. В ходе интервью Петру Порошенко был задан вопрос о том, чего он ожидает от возможной встречи президентов США и России во время саммита Большой 20-ки в Аргентине.Порошенко решил в своём ответе зайти настолько далеко, что даже представил те слова, которые Трамп скажет при встрече с Путиным:Пожалуй, это первый случай в мировой практике, когда один президент пытается представить будущее заявление (если оно вообще будет) другого президента.Также во время интервью Пётр Порошенко предположил, в чём может заключаться натовская (и конкретно – американская) «поддержка Украины». По мнению Порошенко, это может быть введение дополнительных натовских кораблей в Чёрное море. Другими словами, президент Украины фактически пытается подтолкнуть своих «партнёров» к нарушению конвенции Монтрё, ограничивающей общий тоннаж и время пребывания в акватории Чёрного моря военных кораблей стран, не являющихся причерноморскими.Порошенко:По словам Порошенко, «нельзя допустить того, чтобы Россия оккупировала Чёрное море».После этого президент Украины заявил о том, что в любом случае «Украина порвала с Россией, так как не мыслит себя частью Российской империи, российской колонией».Из всех заявлений Петра Порошенко можно сделать вывод о том, что нынешняя Украина мыслит себя колонией Соединённых Штатов Америки, если предлагает размещение на своей территории американских баз, осуществляет перевод армии на натовские стандарты, полный демонтаж экономики в американских интересах – с целью поддержания очага нестабильности у российских границ.