Белорусские зенитчики получили пятую партию ЗРК "Тор-М2"

Белорусские вооруженные силы получили ЗРК "Тор-М2". Партию зенитных ракетных комплексов белорусскому Министерству обороны досрочно передал концерн ВКО "Алмаз – Антей", сообщает пресс-служба концерна.Как сообщили в концерне, в рамках ранее заключенного контракта белорусские военные получили ЗРК "Тор-М2", партия которых по просьбе белорусского военного ведомства была собрана на предприятии на месяц раньше установленного срока. Прибывшие на предприятие представители заказчика удостоверились в высоком качестве продукции и приняли технику.Переданная партия ЗРК "Тор-М2" является уже пятой, поставленной в интересах вооруженных сил Белоруссии. Первый заказ на поставку зенитных комплексов был заключен между "Алмаз-Антеем" и Минобороны РБ в 2010 году и уже через год был выполнен.ЗРК "Тор-М2" – новейшая модификация зенитного комплекса "Тор" с увеличенным вдвое боекомплектом, в составе которого 16 новых зенитных управляемых ракет 9М338К, отличающихся от предыдущей версии расширенной зоной поражения, повышенной точностью стрельбы и уменьшенными массогабаритными показателями. Ракеты комплекса способны поражать цели в условиях радиоэлектронного противодействия, а также отражать массированные атаки.