ВМС Алжира получили четвёртую «Варшавянку»
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.1 «Варшавянка», построенная на Адмиралтейских верфях для ВМС Алжира, в понедельник, 26 ноября, покинула Санкт-Петербург, сообщает Mil.Press FlotProm.
От причала завода ДЭПЛ отошла 25 ноября. На выходе ее сопровождали буксиры Адмиралтейских верфей «Михаил Сальников» и «Владимир Бельцов».
В тот же день из Лесной гавани (Кронштадт) для сопровождения новой подлодки вышел в западном направлении алжирский морской буксир «Эль-Мунджид» водоизмещением 3,3 тыс. тонн, находившийся там с 19 ноября.
По данным западных сайтов, отслеживающих перемещение морских судов, 26 ноября в 13:00 мск. алжирская подлодка в сопровождении буксира «Эль-Мунджид» находилась на траверзе Таллина. Причем ДЭПЛ шла уже под флагом Алжира.
Источник издания в судостроительной отрасли подтвердил передачу подлодки заказчику, сообщив, что в ВМС Алжира она получила бортовой номер «032».
Официального подтверждения информации в Адмиралтейских верфях ресурсу получить не удалось.
Напомним, в июне 2014 года Алжир заключил контракт на строительство двух ДЭПЛ проекта 636.1. В марте и июне 2017 года подлодки были спущены на воду. Первая из них покинула акваторию завода 2 октября 2018 года.
В настоящее время в составе ВМС Алжира находятся две подлодки проекта 877, построенных в советское время, а также две ПЛ проекта 636 «Варшавянка», которые были поставлены Россией в 2010 году.
От причала завода ДЭПЛ отошла 25 ноября. На выходе ее сопровождали буксиры Адмиралтейских верфей «Михаил Сальников» и «Владимир Бельцов».
В тот же день из Лесной гавани (Кронштадт) для сопровождения новой подлодки вышел в западном направлении алжирский морской буксир «Эль-Мунджид» водоизмещением 3,3 тыс. тонн, находившийся там с 19 ноября.
По данным западных сайтов, отслеживающих перемещение морских судов, 26 ноября в 13:00 мск. алжирская подлодка в сопровождении буксира «Эль-Мунджид» находилась на траверзе Таллина. Причем ДЭПЛ шла уже под флагом Алжира.
Источник издания в судостроительной отрасли подтвердил передачу подлодки заказчику, сообщив, что в ВМС Алжира она получила бортовой номер «032».
Официального подтверждения информации в Адмиралтейских верфях ресурсу получить не удалось.
Напомним, в июне 2014 года Алжир заключил контракт на строительство двух ДЭПЛ проекта 636.1. В марте и июне 2017 года подлодки были спущены на воду. Первая из них покинула акваторию завода 2 октября 2018 года.
В настоящее время в составе ВМС Алжира находятся две подлодки проекта 877, построенных в советское время, а также две ПЛ проекта 636 «Варшавянка», которые были поставлены Россией в 2010 году.
- Использованы фотографии:
- Twitter.com, Krimou
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