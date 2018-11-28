Япония заявила о новом формате обсуждения мирного договора с РФ

Японские СМИ сегодня пишут о том, что премьер-министр Синдзо Абэ анонсировал формат переговоров с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Заявлено, что переговоры коснутся в первую очередь возможности подписания мирного договора между двумя странами. Как сообщается, Абэ намерен договориться с Путиным о создании специального формата для обсуждения этого вопроса.Информационное агентство «Киодо» выходит с материалом, в котором уже названы представители консультационных групп с обеих стороны. Так, российскую сторону, если верить японским публикациям, будут представлять помощник главы государства Юрий Ушаков, замглавы МИД Игорь Моргулов, а также секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.Японская сторона собирается выдвинуть следующих «переговорщиков»: генсек Совбеза Сетаро Яти и заместитель министра иностранных дел Такэо Акиба. Третье лицо в группе пока под вопросом, если предполагается, что в консультационном совете от Японии тоже будет три человека.Примечательно, что японская сторона считает необходимым провести первое заседание в новом формате до конца текущего года.Напомним, что в Японии на днях был проведён опрос среди местного населения, в котором интервьюеры пытались определить настроения жителей относительно возможного подписания мирного договора с РФ. Так, оказалось, что лишь 5% «согласны на передачу Россией двух островов» Южных Курил. Многие заявили, что «нужно требовать сразу 4 острова».Президент России ранее заявил, что готов обсуждать с Японией подписание мирного договора без каких-либо предварительных условий. Японская сторона от предложения отказалась, давая понять, что ей нужны острова.