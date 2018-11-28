В Вильнюсе прошел парад в честь 100-летия литовской армии

История доказала, что даже многочисленные враги бессильны против мощи, имя которой – свобода Литвы. Сегодняшний парад – это подарок литовских военных, союзников и друзей жителям нашей страны. Это весть миру о том, что Литва готова всеми силами защищать родину, свободу и наши общие ценности

В литовской столице городе Вильнюсе 24 ноября этого года состоялся военный парад, приуроченный к столетию литовской армии, сообщает блог bmpd.Торжественное мероприятие началось в полдень на проспекте Конституции, где состоялось поднятие флагов и торжественное построение, в котором приняло участие 1800 литовских военнослужащих, а также солдаты из 14 стран НАТО и союзников. За парадом наблюдали высшее руководство Литвы, в том числе президент республики Даля Грибаускайте, спикер Сейма Викторас Пранцкетис и премьер-министр Саулюс Сквернялис, а также делегации из зарубежных стран.– сказала президент Литвы Даля Грибаускайте.Построением и парадом командовал бригадный генерал Сухопутных войск Вальдемарас Рупшис. После торжественного прохода военных по проспекту Конституции проследовали 80 единиц военной техники, среди которой можно было наблюдать две боевые машины пехоты Boxer (Vilkas), самоходные гаубицы PzH 2000, бронированные внедорожники HMMWV, квадроциклы, мотоциклы и внедорожники сил спецопераций, а также грузовой, логистический и медицинский транспорт.Союзники и партнеры Литвы привезли на парад немецкие танки Leopard 2А6, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские орудия, американский противоракетный комплекс Patriot. Над Вильнюсом пролетели бельгийские истребители F-16.Последний парад вооруженные силы Литвы проводили в 2013 году на 95-летие литовской армии. Тогда в параде участвовало 500 литовских военных.Желающие посмотреть фотографии парада могут перейти сюда или сюда