Горячий спор в Питере по поводу "школьных писем на фронт"

В северной столице разгорелся образовательный скандал после того, как в «Живом журнале» появился пост Ольги Федорченко, научного сотрудника Российского института истории искусств. В нём женщина поведала, что её дочь, ученица 4 класса, получила "странное домашнее задание" по литературному чтению: представить, что её отец находится на фронте, и написать ему письмо. При выполнении этого задания девочка сильно расстроилась и не могла сдержать слёз, как пишет автор поста.О своём недовольстве таким домашним заданием Федорченко поделилась и с радиостанцией «Говорит Москва», вызвав неоднозначную реакцию со стороны родителей и общественности. Так, главный редактор радиостанции Сергей Доренко увидел в этом творческом задании стремление государства «подготовить российских школьников к войне». А народный учитель России Ефим Рачевский и вовсе назвал подобные задания «методическим идиотизмом, педагогическим извращением».Почему же тогда эти уважаемые люди не считают педагогическим извращением письма Победы, которые ежегодно по всей стране пишут школьники и студенты "в прошлое" - членам своей семьи, которые воевали и не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны? Почемупри этом никто не задумывается о психологическом состоянии подрастающего поколения? Почему в таком случае не является "методическим извращением" всероссийская акция «Бессмертный полк», когда миллионы людей, в том числе и дети разного возраста, с фотографиями умерших или погибших в годы войны родственников проходят по главным улицам страны? Ведь, по сути, это звенья одной цепи.Странно, что, призывая чтить историю Великой Отечественной и глубоко её изучать, многие люди, включая чиновников и общественных деятелей, отказывают школьникам в возможности хотя бы сделать попытку прочувствовать событие, коснувшееся миллионов жителей нашей страны.В таком случае, может быть, пойти ещё и дальше и исключить из школьной программы произведения, пронизанные правдой о войне, ведь они тоже могут "вызвать слёзы" у школьников...Или теперь стало актуально жалеть солдат вермахта в ходе выступлений в бундестаге?