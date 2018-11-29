Як-130 и родственные машины
В 2010 году военно-воздушные силы России получили первые серийные учебно-тренировочные самолеты типа Як-130. К настоящему времени построено более 150 таких машин, и две трети от этого количества служат в нашей стране. Следует отметить, что схожие самолеты того же класса создаются и строятся в зарубежных странах. Более того, некоторые зарубежные учебные самолеты имеют самое прямое отношение к российскому. Причиной этого является успешное сотрудничество разных стран в сфере военного авиастроения.
«Близкими родственниками» российского УТС Як-130 с полным правом могут считаться две зарубежные машины. В первую очередь, это итальянский самолет Alenia Aermacchi M-346 Master. Он появился всего через несколько лет после российского и максимально похож на него. Также необходимо вспомнить о китайском самолете Hongdu L-15 / JL-10. При его создании тоже использовались наработки по Як-130, однако его проектирование стартовало позже, и готовая техника появилась сравнительно недавно.
Прародитель семейства
Разработка перспективного отечественного УТС, позже получившего обозначение Як-130, стартовала на рубеже восьмидесятых и девяностых годов. ВВС СССР пожелали получить новую учебную машину, способную заменить существующие L-29 и L-39 чехословацкой постройки. За проектирование самолета взялись несколько фирм, в том числе ОКБ им А.С. Яковлева, имевшее большой опыт в деле создания учебной авиационной техники. Также в конкурсе участвовали другие предприятия, но почти все они вскоре вышли из него.
Довольно быстро программа столкнулась с финансовыми трудностями, и это сказалось на ее ходе. Перспективы поставок УТС для ВВС России тогда были туманными, и ОКБ Яковлева пришлось искать новые выходы. К счастью, проектом будущего Як-130 заинтересовалась итальянская компания Aermacchi. В то время она участвовала в европейской программе учебно-тренировочного самолета, и потому проявила интерес к российским наработкам по этой тематике. Вскоре «Яковлев» и Aermacchi договорились о совместном продолжении работ. Италия взяла на себя финансирование, что упростило и ускорило дальнейшие работы.
Разработке компаний «Яковлев» и Aermacchi пришлось конкурировать с другим российским проектом УТС – МиГ-АТ. Забегая вперед, следует указать, что именно Як-130 стал победителем этого «соревнования», в результате чего пошел в серию и попал в войска. Проект МиГ-АТ сочли не самым удачным, и он не смог выйти из стадии летных испытаний.
Опытный самолет с обозначением Як-130Д («Демонстратор») впервые поднялся в воздух 25 апреля 1996 года под управлением летчика-испытателя А.А. Синицына. Конфигурация этой машины одновременно учитывала требования итальянских и российских военных. Испытания первого прототипа продолжались до 2002 года. За несколько лет работы он выполнил порядка 450 полетов и помог собрать большой объем различных данных, использовавшихся при совершенствовании проекта и доводке самолета. Одновременно с этим прототип показал, что требования ВВС двух стран-заказчиков серьезно отличаются, и потому дальнейшая разработка проекта совместными усилиями попросту не имеет смысла. В 1999 году сотрудничество фирмы «Яковлев» и Aermacchi прекратилось.
Самолет способен нести оружие или подвесные баки. Фото ОАК / uacrussia.ru
Дальнейшее развитие проекта Як-130 осуществлялось нашей страной самостоятельно и исключительно на основе своих требований. Почти все двухтысячные годы ушли на доработку исходного проекта и последующие испытания опытной техники. В 2009 году самолет успешно прошел государственные совместные испытания и получил рекомендацию к принятию на вооружение.
Производство серийных Як-130 стартовало в 2008 году. Сборку техники поручили предприятиям «Сокол» (г. Нижний Новгород) и «Иркут» (г. Иркутск). Первый серийный УТС нового типа подняли в воздух в мае 2009 года. Первая партия из 12 серийных машин была передана заказчику в 2010-11 годах. В дальнейшем поставки продолжились. К настоящему времени в учебных частях воздушно-космических сил имеется более сотни серийных Як-130. Вдвое меньшее количество такой техники приобрели зарубежные страны.
После прекращения сотрудничества с Италией российскими конструкторами был сформирован окончательный облик УТС Як-130, основывавшийся на уже отработанных идеях. Планер совместной разработки предлагалось оснащать украинскими двигателями и разнообразной радиоэлектронной аппаратурой преимущественно отечественного производства. БРЭО архитектуры «цифровой борт» было оптимизировано для решения задач подготовки летчиков для разных типов самолетов. Электроника Як-130 способна имитировать особенности управления различными современными самолетами и обеспечивать до 80% программы подготовки летчика.
Самолет может использоваться в бою. Под крылом и фюзеляжем имеется восемь точек подвески для перевозки ракет «воздух-воздух», неуправляемых реактивных снарядов и свободнопадающих либо корректируемых бомб.
Появление учебно-тренировочного самолета Як-130 оказало самое серьезное влияние на ход подготовки молодых летчиков. Новые функции его бортовой аппаратуры позволяют с минимальными затратами обучать пилотов для всех основных самолетов российской фронтовой авиации. Кроме того, при необходимости Як-130 способен решать боевые задачи при помощи того или иного вооружения.
Итальянский образец
Как уже упоминалось, в начале девяностых годов новый проект УТС от ОКБ Яковлева заинтересовал итальянскую компанию Aermacchi, имевшую свои интересы на европейском рынке. Вскоре этот интерес вылился в договор о сотрудничестве, предусматривавший совместное продолжение работ с созданием самолета для ВВС, как минимум, двух стран. Благодаря этому соглашению, российское предприятие получило необходимое финансирование, а итальянское – доступ к чужим наработкам.
При прямом участии итальянских конструкторов была создана первая версия проекта Як-130. Впоследствии они приняли участие в строительстве и испытаниях самолета-демонстратора Як-130Д. Тем не менее, к концу девяностых годов авиастроителям двух стран пришлось прекратить сотрудничество. В первую очередь, причиной такого разрыва стали отличия в требованиях ВВС России и Италии. Две компании попросту не могли построить самолет, одновременно устраивающий обоих заказчиков. Кроме того, российские военные с подозрением относились к зарубежным комплектующим, а их итальянских коллег не вполне устраивало использование агрегатов из СНГ.
В итоге в 1999 году было решено разделить общий проект и продолжить разработку техники самостоятельно. В результате этого на базе «общего» Як-130 был создан итальянский Aermacchi M-346 Master. Переработка исходного проекта заняла несколько лет, и потому первый полет «Мастера» состоялся только в 2004 году. В дальнейшем итальянская промышленность продолжила доводку самолета, на которую потребовалось еще несколько лет.
Проекты Як-130 и M-346 в их финальном виде имеют не слишком много общих черт. Их объединяет сходство экстерьеров и общие особенности конструкции планера. Однако, уже на уровне планера проявляются отличия в виде разных материалов и технологий изготовления. Оснащение самолетов тоже имеет самые серьезные отличия. БРЭО УТС M-346 построено на основе западноевропейских и американских комплектующих. Используются двигатели фирмы Honeywell.
В итальянском проекте была сохранена и реализована идея «цифрового борта» с возможностью имитации других самолетов, облегчающая подготовку пилотов. Как и в случае с Як-130, M-346 может принимать участие в боевых действиях. Он способен нести до 3 т полезной нагрузки в виде того или иного вооружения либо подвесные топливные баки.
УТС Alenia Aermacchi M-346 был принят на вооружение ВВС Италии в 2015 году; машина получила новое обозначение T-346. К настоящему времени итальянская армия располагает 18 такими машинами. Еще три десятка отправились в Израиль. ВВС Сингапура и Польши эксплуатируют 12 и 8 самолетов соответственно.
Помощь Китаю
В девяностых годах Китай начал программу модернизации фронтовой авиации, предусматривавшую закупку и копирование зарубежных образцов – прежде всего, истребителей семейства Су-27. Для подготовки пилотов требовались учебно-тренировочные самолеты, и в этом контексте тоже были приняты меры. Не имея должного опыта, китайские авиастроители были вынуждены обратиться к зарубежным коллегам. Помощь в создании нового УТС оказали Россия и Украина.
В начале двухтысячных годов появились международные соглашения о сотрудничестве компаний Hongdu (КНР), «ОКБ им. Яковлева» (Россия) и ЗМКБ «Прогресс» (Украина). По условиям договоров, российская организация должна была помочь с разработкой планера, БРЭО и т.д., украинская промышленность отвечала за двигатели, а китайскому заводу предстояло освоить производство новой техники.
Первый этап опытно-конструкторских работ продолжался до середины двухтысячных годов. В 2004 году макет самолета под названием L-15 впервые показали публике. Годом позже состоялся первый полет опытной машины. В 2010 году появилась улучшенная модификация самолета, получившая иную силовую установку и обновленную авионику, что сказалось на ее характеристиках и основных возможностях. Именно этот вариант L-15 был рекомендован к принятию на вооружение и постановке в серию. В китайских ВВС новые самолеты обозначаются как JL-10.
В 2011 году Китай и Украина подписали договор о поставке первой партии двигателей АИ-222-25Ф, предназначенных для новых УТС. Вскоре на предприятии Hongdu были построены первые серийные L-15 / JL-10 для военно-воздушных сил Китая. Количество заказанных самолетов не уточнялось, но по разным оценкам, речь шла о десятках машин для разных учебных частей и подразделений.
В 2015 году появились сообщения, согласно которым Украина желала участвовать в проекте L-15 не только на правах поставщика двигателей. ВВС страны проявили интерес к учебному самолету и планировали наладить его лицензионное производство на местных предприятиях. Впрочем, такие планы до сих пор не были выполнены. По всей видимости, L-15 для украинских ВВС так и останутся в планах. В прошлом году появилась информация о желании Китая наладить выпуск двигателей АИ-222-25Ф на своих предприятиях, что может быть связано с желанием избавиться от зависимости от иностранных комплектующих.
Основным эксплуатантом самолетов JL-10 являются вооруженные силы Китая. Новые УТС поставлялись учебным частям военно-воздушных сил и морской авиации. По разным данным, разным подразделениям уже передали не менее 25-30 самолетов, и производство продолжается. В прошлом году 6 самолетов L-15 были переданы ВВС Замбии. В ближайшем будущем возможно появление новых контрактов на поставку китайских учебных самолетов.
По известным данным, китайский самолет Hongdu L-15 с технической точки зрения похож на российский Як-130. Используется схожий планер, внутреннее оснащение которого создавалось с учетом особенностей российского проекта. В результате китайская машина имеет те же функции и возможности, а также показывает максимально близкие летно-технические характеристики.
Большое семейство
Результатом всего одного проекта, стартовавшего еще в конце восьмидесятых годов, к настоящему времени стали целых три серийных образца, выпускаемых в разных странах. Столь необычные результаты прямо связаны с нетривиальной историей базового проекта. Учебно-тренировочный самолет Як-130 с определенного времени разрабатывался в рамках международного сотрудничества, прекращение которого привело к появлению второго проекта. В дальнейшем исходный УТС стал основой для еще одной зарубежной машины.
К настоящему времени предприятия нескольких стран успели построить более 250 серийных самолетов трех типов. Любопытно, что лидером по количеству серийной техники оказывается российский Як-130, ставший основой для зарубежных разработок. Следует учесть, что две трети таких машин были построены по заказу ВВС / ВКС России, но и по экспортным контрактам Як-130 обходит своих «родственников». Вполне возможно, что такая ситуация будет сохраняться и в ближайшем будущем, обеспечивая российским авиастроителям стабильный заработок.
Комментируя появление итальянского учебно-боевого самолета, руководство фирмы «Яковлев» в прошлом отметило любопытную особенность своих работ. Утверждалось, что ОКБ Яковлева стало первой российской авиастроительной организацией, которая способна продавать не только готовую технику, но и проекты. На тот момент проект Як-130 удалось продать только одному иностранному заказчику, но вскоре стало известно и о соглашении с Китаем.
По разным оценкам, ВКС России нуждаются в 250 УТС типа Як-130. Потребности международного рынка вооружений и техники едва ли не в десять раз больше. На рынке присутствуют самые разные образцы учебных самолетов из различных стран, и все они имеют те или иные шансы стать темой новых контрактов. Как показали события недавнего прошлого, самолет Як-130 – как сам, так и в качестве базовой платформы для новой техники – вполне способен заинтересовать потенциальных покупателей.
К настоящему времени около сотни самолетов «семейства» Як-130 отправились на экспорт, и в будущем ожидаются новые заказы. Россия, Италия и Китай продолжают борьбу за свое место на рынке, в том числе конкурируя друг с другом. Однако в их случае такая конкуренция имеет крайне интересную особенность. За заказы третьих стран фактически борются схожие самолеты, построенные на общей платформе российской разработки. Уже один этот факт делает Як-130 уникальным самолетом, достойным особого внимания.
По материалам сайтов:
http://yak.ru/
http://irkut.com/
http://uacrussia.ru/
http://leonardocompany.com/
http://airwar.ru/
http://bastion-karpenko.ru/
«Близкими родственниками» российского УТС Як-130 с полным правом могут считаться две зарубежные машины. В первую очередь, это итальянский самолет Alenia Aermacchi M-346 Master. Он появился всего через несколько лет после российского и максимально похож на него. Также необходимо вспомнить о китайском самолете Hongdu L-15 / JL-10. При его создании тоже использовались наработки по Як-130, однако его проектирование стартовало позже, и готовая техника появилась сравнительно недавно.
Прародитель семейства
Разработка перспективного отечественного УТС, позже получившего обозначение Як-130, стартовала на рубеже восьмидесятых и девяностых годов. ВВС СССР пожелали получить новую учебную машину, способную заменить существующие L-29 и L-39 чехословацкой постройки. За проектирование самолета взялись несколько фирм, в том числе ОКБ им А.С. Яковлева, имевшее большой опыт в деле создания учебной авиационной техники. Также в конкурсе участвовали другие предприятия, но почти все они вскоре вышли из него.
Довольно быстро программа столкнулась с финансовыми трудностями, и это сказалось на ее ходе. Перспективы поставок УТС для ВВС России тогда были туманными, и ОКБ Яковлева пришлось искать новые выходы. К счастью, проектом будущего Як-130 заинтересовалась итальянская компания Aermacchi. В то время она участвовала в европейской программе учебно-тренировочного самолета, и потому проявила интерес к российским наработкам по этой тематике. Вскоре «Яковлев» и Aermacchi договорились о совместном продолжении работ. Италия взяла на себя финансирование, что упростило и ускорило дальнейшие работы.
Разработке компаний «Яковлев» и Aermacchi пришлось конкурировать с другим российским проектом УТС – МиГ-АТ. Забегая вперед, следует указать, что именно Як-130 стал победителем этого «соревнования», в результате чего пошел в серию и попал в войска. Проект МиГ-АТ сочли не самым удачным, и он не смог выйти из стадии летных испытаний.
Опытный самолет с обозначением Як-130Д («Демонстратор») впервые поднялся в воздух 25 апреля 1996 года под управлением летчика-испытателя А.А. Синицына. Конфигурация этой машины одновременно учитывала требования итальянских и российских военных. Испытания первого прототипа продолжались до 2002 года. За несколько лет работы он выполнил порядка 450 полетов и помог собрать большой объем различных данных, использовавшихся при совершенствовании проекта и доводке самолета. Одновременно с этим прототип показал, что требования ВВС двух стран-заказчиков серьезно отличаются, и потому дальнейшая разработка проекта совместными усилиями попросту не имеет смысла. В 1999 году сотрудничество фирмы «Яковлев» и Aermacchi прекратилось.
Самолет способен нести оружие или подвесные баки. Фото ОАК / uacrussia.ru
Дальнейшее развитие проекта Як-130 осуществлялось нашей страной самостоятельно и исключительно на основе своих требований. Почти все двухтысячные годы ушли на доработку исходного проекта и последующие испытания опытной техники. В 2009 году самолет успешно прошел государственные совместные испытания и получил рекомендацию к принятию на вооружение.
Производство серийных Як-130 стартовало в 2008 году. Сборку техники поручили предприятиям «Сокол» (г. Нижний Новгород) и «Иркут» (г. Иркутск). Первый серийный УТС нового типа подняли в воздух в мае 2009 года. Первая партия из 12 серийных машин была передана заказчику в 2010-11 годах. В дальнейшем поставки продолжились. К настоящему времени в учебных частях воздушно-космических сил имеется более сотни серийных Як-130. Вдвое меньшее количество такой техники приобрели зарубежные страны.
После прекращения сотрудничества с Италией российскими конструкторами был сформирован окончательный облик УТС Як-130, основывавшийся на уже отработанных идеях. Планер совместной разработки предлагалось оснащать украинскими двигателями и разнообразной радиоэлектронной аппаратурой преимущественно отечественного производства. БРЭО архитектуры «цифровой борт» было оптимизировано для решения задач подготовки летчиков для разных типов самолетов. Электроника Як-130 способна имитировать особенности управления различными современными самолетами и обеспечивать до 80% программы подготовки летчика.
Самолет может использоваться в бою. Под крылом и фюзеляжем имеется восемь точек подвески для перевозки ракет «воздух-воздух», неуправляемых реактивных снарядов и свободнопадающих либо корректируемых бомб.
Появление учебно-тренировочного самолета Як-130 оказало самое серьезное влияние на ход подготовки молодых летчиков. Новые функции его бортовой аппаратуры позволяют с минимальными затратами обучать пилотов для всех основных самолетов российской фронтовой авиации. Кроме того, при необходимости Як-130 способен решать боевые задачи при помощи того или иного вооружения.
Итальянский образец
Как уже упоминалось, в начале девяностых годов новый проект УТС от ОКБ Яковлева заинтересовал итальянскую компанию Aermacchi, имевшую свои интересы на европейском рынке. Вскоре этот интерес вылился в договор о сотрудничестве, предусматривавший совместное продолжение работ с созданием самолета для ВВС, как минимум, двух стран. Благодаря этому соглашению, российское предприятие получило необходимое финансирование, а итальянское – доступ к чужим наработкам.
При прямом участии итальянских конструкторов была создана первая версия проекта Як-130. Впоследствии они приняли участие в строительстве и испытаниях самолета-демонстратора Як-130Д. Тем не менее, к концу девяностых годов авиастроителям двух стран пришлось прекратить сотрудничество. В первую очередь, причиной такого разрыва стали отличия в требованиях ВВС России и Италии. Две компании попросту не могли построить самолет, одновременно устраивающий обоих заказчиков. Кроме того, российские военные с подозрением относились к зарубежным комплектующим, а их итальянских коллег не вполне устраивало использование агрегатов из СНГ.
В итоге в 1999 году было решено разделить общий проект и продолжить разработку техники самостоятельно. В результате этого на базе «общего» Як-130 был создан итальянский Aermacchi M-346 Master. Переработка исходного проекта заняла несколько лет, и потому первый полет «Мастера» состоялся только в 2004 году. В дальнейшем итальянская промышленность продолжила доводку самолета, на которую потребовалось еще несколько лет.
Проекты Як-130 и M-346 в их финальном виде имеют не слишком много общих черт. Их объединяет сходство экстерьеров и общие особенности конструкции планера. Однако, уже на уровне планера проявляются отличия в виде разных материалов и технологий изготовления. Оснащение самолетов тоже имеет самые серьезные отличия. БРЭО УТС M-346 построено на основе западноевропейских и американских комплектующих. Используются двигатели фирмы Honeywell.
В итальянском проекте была сохранена и реализована идея «цифрового борта» с возможностью имитации других самолетов, облегчающая подготовку пилотов. Как и в случае с Як-130, M-346 может принимать участие в боевых действиях. Он способен нести до 3 т полезной нагрузки в виде того или иного вооружения либо подвесные топливные баки.
УТС Alenia Aermacchi M-346 был принят на вооружение ВВС Италии в 2015 году; машина получила новое обозначение T-346. К настоящему времени итальянская армия располагает 18 такими машинами. Еще три десятка отправились в Израиль. ВВС Сингапура и Польши эксплуатируют 12 и 8 самолетов соответственно.
Помощь Китаю
В девяностых годах Китай начал программу модернизации фронтовой авиации, предусматривавшую закупку и копирование зарубежных образцов – прежде всего, истребителей семейства Су-27. Для подготовки пилотов требовались учебно-тренировочные самолеты, и в этом контексте тоже были приняты меры. Не имея должного опыта, китайские авиастроители были вынуждены обратиться к зарубежным коллегам. Помощь в создании нового УТС оказали Россия и Украина.
В начале двухтысячных годов появились международные соглашения о сотрудничестве компаний Hongdu (КНР), «ОКБ им. Яковлева» (Россия) и ЗМКБ «Прогресс» (Украина). По условиям договоров, российская организация должна была помочь с разработкой планера, БРЭО и т.д., украинская промышленность отвечала за двигатели, а китайскому заводу предстояло освоить производство новой техники.
Первый этап опытно-конструкторских работ продолжался до середины двухтысячных годов. В 2004 году макет самолета под названием L-15 впервые показали публике. Годом позже состоялся первый полет опытной машины. В 2010 году появилась улучшенная модификация самолета, получившая иную силовую установку и обновленную авионику, что сказалось на ее характеристиках и основных возможностях. Именно этот вариант L-15 был рекомендован к принятию на вооружение и постановке в серию. В китайских ВВС новые самолеты обозначаются как JL-10.
В 2011 году Китай и Украина подписали договор о поставке первой партии двигателей АИ-222-25Ф, предназначенных для новых УТС. Вскоре на предприятии Hongdu были построены первые серийные L-15 / JL-10 для военно-воздушных сил Китая. Количество заказанных самолетов не уточнялось, но по разным оценкам, речь шла о десятках машин для разных учебных частей и подразделений.
В 2015 году появились сообщения, согласно которым Украина желала участвовать в проекте L-15 не только на правах поставщика двигателей. ВВС страны проявили интерес к учебному самолету и планировали наладить его лицензионное производство на местных предприятиях. Впрочем, такие планы до сих пор не были выполнены. По всей видимости, L-15 для украинских ВВС так и останутся в планах. В прошлом году появилась информация о желании Китая наладить выпуск двигателей АИ-222-25Ф на своих предприятиях, что может быть связано с желанием избавиться от зависимости от иностранных комплектующих.
Основным эксплуатантом самолетов JL-10 являются вооруженные силы Китая. Новые УТС поставлялись учебным частям военно-воздушных сил и морской авиации. По разным данным, разным подразделениям уже передали не менее 25-30 самолетов, и производство продолжается. В прошлом году 6 самолетов L-15 были переданы ВВС Замбии. В ближайшем будущем возможно появление новых контрактов на поставку китайских учебных самолетов.
По известным данным, китайский самолет Hongdu L-15 с технической точки зрения похож на российский Як-130. Используется схожий планер, внутреннее оснащение которого создавалось с учетом особенностей российского проекта. В результате китайская машина имеет те же функции и возможности, а также показывает максимально близкие летно-технические характеристики.
Большое семейство
Результатом всего одного проекта, стартовавшего еще в конце восьмидесятых годов, к настоящему времени стали целых три серийных образца, выпускаемых в разных странах. Столь необычные результаты прямо связаны с нетривиальной историей базового проекта. Учебно-тренировочный самолет Як-130 с определенного времени разрабатывался в рамках международного сотрудничества, прекращение которого привело к появлению второго проекта. В дальнейшем исходный УТС стал основой для еще одной зарубежной машины.
К настоящему времени предприятия нескольких стран успели построить более 250 серийных самолетов трех типов. Любопытно, что лидером по количеству серийной техники оказывается российский Як-130, ставший основой для зарубежных разработок. Следует учесть, что две трети таких машин были построены по заказу ВВС / ВКС России, но и по экспортным контрактам Як-130 обходит своих «родственников». Вполне возможно, что такая ситуация будет сохраняться и в ближайшем будущем, обеспечивая российским авиастроителям стабильный заработок.
Комментируя появление итальянского учебно-боевого самолета, руководство фирмы «Яковлев» в прошлом отметило любопытную особенность своих работ. Утверждалось, что ОКБ Яковлева стало первой российской авиастроительной организацией, которая способна продавать не только готовую технику, но и проекты. На тот момент проект Як-130 удалось продать только одному иностранному заказчику, но вскоре стало известно и о соглашении с Китаем.
По разным оценкам, ВКС России нуждаются в 250 УТС типа Як-130. Потребности международного рынка вооружений и техники едва ли не в десять раз больше. На рынке присутствуют самые разные образцы учебных самолетов из различных стран, и все они имеют те или иные шансы стать темой новых контрактов. Как показали события недавнего прошлого, самолет Як-130 – как сам, так и в качестве базовой платформы для новой техники – вполне способен заинтересовать потенциальных покупателей.
К настоящему времени около сотни самолетов «семейства» Як-130 отправились на экспорт, и в будущем ожидаются новые заказы. Россия, Италия и Китай продолжают борьбу за свое место на рынке, в том числе конкурируя друг с другом. Однако в их случае такая конкуренция имеет крайне интересную особенность. За заказы третьих стран фактически борются схожие самолеты, построенные на общей платформе российской разработки. Уже один этот факт делает Як-130 уникальным самолетом, достойным особого внимания.
По материалам сайтов:
http://yak.ru/
http://irkut.com/
http://uacrussia.ru/
http://leonardocompany.com/
http://airwar.ru/
http://bastion-karpenko.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter