История, которой мы лишились
В прошедшее воскресенье, переключая телевизор, увидел отрезок передачи «Толстой. Воскресенье». Там женщина-профессор от «Яблока» с искренней обидой на непонимание публики утверждала, что России нельзя было вводить войска в Сирию. Это заставило меня задуматься о том, как в таком случае развивалась бы современная история.
По оценкам экспертов, без помощи России законное сирийское правительство не продержалось бы и двух месяцев. Значит, к началу 2016 года на территории Сирии существовало бы другое государство, а именно — Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ, запрещено в РФ). Проглотив Сирию, ИГИЛ, несомненно, поглотило бы целиком и Ирак. Далее его экспансия, несомненно, была бы направлена на Иран. Иран – геополитический и религиозный противник Саудовской Аравии, вековой соперник Турции и главный враг Израиля, призывающий к уничтожению еврейского государства. Патрон всех трёх стран, США, также испытывает к Ирану нескрываемую неприязнь, отчётливо выраженную в санкционном режиме.
Такой расклад, без всякого сомнения, приводит к усилению военного потенциала ИГИЛ, который оплачивается нефтью, за бесценок вывозимой в Турцию (вспомним уничтожение авиацией России караванов нефтецистерн). Но террористическое по своей природе государство неспособно создать производительное хозяйство, а контрафактную нефть приходится гнать за бесценок. Поэтому войны не избежать. Тем более что все вышеупомянутые соседи негласно будут помогать вооружением, инструкторами и информацией.
Поскольку все более-менее заметные террористические организации финансируются и управляются всего из двух центров — Вашингтона и Лондона («Талибан», «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и т. д., перечисленные организации признаны террористическими и запрещены в РФ), то война начнётся скоро: хозяева понимают, что любая затяжка с войной приведёт к возникновению внутренних разборок в ИГИЛ.
Известно, что Иран – сильное государство. Поэтому нападение на него ИГИЛ, даже с широким использование смертников, не приведёт к его разгрому. Должны вмешаться США. У них в этом отношении богатый опыт. Например, как в своё время на Кубе, взорвать свой корабль и обвинить в этом Иран. Иран, как упомянуто выше, сильное государство. Но Россия под нажимом США не поставила ему С-300, а без него устоять под массированным американским ракетным и авиаударом у Ирана шансов нет. В результате этого удара Иран лишается своей авиации, значительной части военного и оборонного потенциала, то есть своего технического и организационного превосходства на ИГИЛ. Игиловцы как саранча поглощают территорию побеждённого противника. Россия продолжает политику невмешательства в конфликт на чужой территории, а ИГИЛ получает выход к Кавказу и Средней Азии.
Но пока туда соваться рано. Хозяева понимают, что ИГИЛ пока для этого недостаточно сильно. Поэтому следующий поход – в Афганистан. Там всё проходит более гладко, так как хозяин обеих конфликтующих сторон – один. Такой ход событий, несомненно, взбодрил всех основных евразийских геополитических соперников США: Россию, Китай и Индию. Однако все придерживаются «яблочной» политики.
И тут – изюминка. ИГИЛ направляет очередной удар не на одно из этих государств, а на Пакистан. Американские спецслужбы обеспечивают быструю капитуляцию этого государства и переход его ядерного потенциала в руки террористов. А это уже веский козырь в руках новоявленного государства.
Далее события убыстряют ход. Игиловские терячейки просачиваются на территории индийского штата Джамму и Кашмир, китайского Синьцзян-Уйгурского автономного района, в страны Средней Азии и Закавказья. Затем игиловские войска вторгаются в страны Средней Азии и Закавказья. Эти страны обращаются за помощью к России, но она продолжает нерушимо придерживаться политики неприменения своих вооружённых сил в чужих странах. Тем более что игиловцы объявили также своей целью освобождение мусульман Китая и Индии и начали боевые действия против этих государств. Одновременно с этим спящие терячейки организовали в приграничных районах этих стран вооружённые сепаратистские восстания.
Применяя авиацию и другие современные вооружения, армии атакованных стран отразили первые удары. Но американцы обвинили их правительства в преступных и массовых убийствах мирных жителей и организовали морскую блокаду, лишив поставок нефти. Заодно предупредили о недопустимости применения в местных конфликтах какого-либо оружия массового поражения.
Ввиду интенсивных боевых действий запасы топлива в этих странах быстро подошли к концу, и армии Китая и Индии лишились поддержки авиации и бронетанковой техники. Отражая натиск по фронту и отбиваясь от нападений в спину, войска атакованных стран начинают постепенный отход вглубь своих территорий.
Однако тревожные события происходят не только в этих регионах, но и на Западе. ИГИЛ надоело питаться из милости турок и саудитов, и в этих странах происходят игиловские перевороты. В Египте к власти вновь приходят «Братья-мусульмане». Все они объединяются в единое супергосударство и направляются освобождать мусульман Болгарии, Сербии и других стран Европы.
Руководство НАТО не торопясь начинает изучать обстановку и формировать крупный воинский контингент на западе континента. Однако беспорядки, организованные миллионами мигрантов в западной Европе и перешедшие в боевые действия, связывают воинские контингенты НАТО на Западе. Поэтому останавливать врага на Балканах приходится незначительным национальным формированиям. Поэтому игиловцы захватывают одну страну за другой. В захваченных странах они обращают население в «правоверных мусульман». Причём это обращение – дело сугубо добровольное: хочешь – переходи в ислам, не хочешь – отрежем голову. После первой же головы дело идёт споро.
Часть «освободителей» через Румынию входит в пределы Украины. Киевское правительство не может забыть, чьи печеньки оно ело на майдане. Тем более не забывает, где хранится всё честно наворованное, поэтому выполняет распоряжение вашингтонского обкома и вступает в мирные переговоры с ИГИЛ. Отстояв главное условие – не резать чубы, переговорщики пошли на незначительную уступку – обрезать крайнюю плоть. В результате Украина становится самым большим исламским государством в Европе.
Многочисленные мусульманские добробаты выходят к границам российских областей. Меньшая их часть — к границе Польши, где совместно с европейскими неофитами принимает участие в битве с войсками НАТО. В первых рядах. Потому что позади стоят игиловские ветераны, и отступать будет себе дороже.
Защищающее свою землю Войско Польское, так до конца и не вытравившее из себя славянское начало, сражается стойко. Но находящиеся на фланге немцы, пропитанные духом толерантности, от мысли, что придётся стрелять в людей, приходят в ужас, бросают оружие и покидают поле боя. Находившиеся на другом фланге трансвеститы из Бенилюкса убежали ещё раньше.
Разгромленные натовцы отступают за Одер и Нейсе, по западным берегам которых организованный ветеранами ННА ГДР фольксштурм спешно роет окопы.
В это же время ИГИЛ вторгается в Россию через Украину, Кавказ и Казахстан. В некоторых районах Поволжья и Южного Урала происходят вооружённые мятежи, подготовленные спящими ячейками ИГИЛ. В целом неудачные, так как российские войска активно используют авиацию и тяжёлое вооружение. Белый дом на сессии ООН обвиняет Россию в том, что её правительство ведёт войну против своего народа, предупреждает об ответственности за возможное применение ядерного оружия и вводит санкции, организуя морскую блокаду. На что Кремль грубо отвечает, что на санкции ему наплевать, поскольку у него имеется своя нефть, и нетактично сообщает, что ему известно, кто помог ИГИЛ обзавестись ядерными зарядами. Поэтому при применении этого оружия игиловцами Россия ответит всем своим арсеналом не только по исполнителям, но в первую очередь по их хозяевам. Цивилизованный мир (по другому — «золотой миллиард») ответил на этот демарш обиженным молчанием.
Однако в России вовсю ведётся борьба. Хотя не везде. Так, при приближении игиловского отряда к Екатеринбургу, его самая культурная и образованная часть – руководство Ельцин-центра и покровительствующее ему руководство города – встретила этот отряд в традициях самого Бориса Николаевича: хлебом-солью и белым флагом. Жителей города стали срочно обращать в ислам, чтобы быстрее отречься от преступлений советского режима, но что-то пошло не так, и игиловцев вышибли из города вместе с Ельцин-центром. Московский Ельцин-центр совместно с Сахаровским также заготовил белые флаги, но тоже не срослось: в Москве, как и во всей России, объявили военное положение. Паникёров стали расстреливать прямо на улицах.
В целом же население районов, захваченных игиловцами, быстро наелось шариатских порядков и включилось в общую борьбу против захватчиков. Поэтому фронты быстро катятся назад.
Не имея возможности безопасного применения захваченных ядерных боеприпасов против России, американцы организуют их применение против Индии и Китая. С Индией просто – половина её территории в зоне досягаемости, а вот с Китаем приходится потрудиться: доставить заряды к его северным границам через безлюдные просторы Монголии. Благо авиация Китая не сможет вести разведку. Главная трудность – как распределить единственную сотню зарядов на две такие большие цели. Но американцы её решают, и тут же север Индии и север Китая покрываются атомными грибами. Получив моральное право, эти страны наносят ядерный ответ в основном по территориям бывшего Пакистана и бывших стран Средней Азии.
И тут мировая ситуация меняется кардинальным образом. Ввиду отсутствия границ в Европе часть игиловцев оказывается в Швейцарии, где тоже вводит шариат и вдобавок лезет в подвалы местных банков. Это открывает глаза сразу всем членам ООН, на её срочном заседании ИГИЛ осуждается всё тем же цивилизованным миром, и ему объявляется беспощадная война. Американцы решают проблему радикальным образом, нанося ядерные удары по центрам ИГИЛ. В первую очередь по городам неофитов как наиболее опасной части ИГИЛ: по Львову, Киеву, Севастополю… вплоть до Ташкента. Но достаётся и менее новым. Например, Каиру.
А главное, США прекращают дальнейшее финансирование этого государства. Наоборот, хозяева Уолл-Стрит приказывают главарям ИГИЛ вернуться в США с накопленными богатствами. По возвращении их и их соучастников (вроде П. Порошенко) судят, а богатства конфискуют.
Российские сухопутные силы очищают европейские страны от игиловских анклавов. Авторитет России в Европе растёт. Чтобы это не зашло слишком далеко, англичане организуют применение в Будапеште химического оружия, обвиняют в этом Россию и с помощью одного из структурных подразделений своих спецслужб — «Белых касок» — распространяют материал в мировом медиапространстве. Для закрепления эффекта они также отравляют в Варшаве одного из польских офицеров вместе с дочерью и бездоказательно обвиняют в этом Россию. Американцы же по своим каналам распространяют мнение, что ядерные удары по европейским городам нанесла Россия. Младшие офицеры американских спецслужб удивлены: к чему это? Старшие снисходительно поясняют, что это – на будущее.
На планете воцаряется тяжёлый мир: все геополитические конкуренты США в Европе и Азии лежат в развалинах, в том числе радиоактивных. Досталось и Израилю: теперь он вынужден нести ответственность за эксплуатацию Суэцкого канала.
Те из населения, кто попроворней и с деньгами, сумел вовремя укрыться в США. Америка – единственное благополучное место. Даже из уцелевшей Англии народ стремится перебраться за океан. США решают, каким странам оказать помощь в рамках нового плана Маршалла. Денег на всех не хватает, поэтому – только самым благоразумным. Россия, Китай и Индия в их число не входят. А спецслужбы США разрабатывают планы привития ещё не родившимся русским детям чувства вины за применение их родителями атомного оружия и стремления к покаянию за это преступление.
По оценкам экспертов, без помощи России законное сирийское правительство не продержалось бы и двух месяцев. Значит, к началу 2016 года на территории Сирии существовало бы другое государство, а именно — Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ, запрещено в РФ). Проглотив Сирию, ИГИЛ, несомненно, поглотило бы целиком и Ирак. Далее его экспансия, несомненно, была бы направлена на Иран. Иран – геополитический и религиозный противник Саудовской Аравии, вековой соперник Турции и главный враг Израиля, призывающий к уничтожению еврейского государства. Патрон всех трёх стран, США, также испытывает к Ирану нескрываемую неприязнь, отчётливо выраженную в санкционном режиме.
Такой расклад, без всякого сомнения, приводит к усилению военного потенциала ИГИЛ, который оплачивается нефтью, за бесценок вывозимой в Турцию (вспомним уничтожение авиацией России караванов нефтецистерн). Но террористическое по своей природе государство неспособно создать производительное хозяйство, а контрафактную нефть приходится гнать за бесценок. Поэтому войны не избежать. Тем более что все вышеупомянутые соседи негласно будут помогать вооружением, инструкторами и информацией.
Поскольку все более-менее заметные террористические организации финансируются и управляются всего из двух центров — Вашингтона и Лондона («Талибан», «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и т. д., перечисленные организации признаны террористическими и запрещены в РФ), то война начнётся скоро: хозяева понимают, что любая затяжка с войной приведёт к возникновению внутренних разборок в ИГИЛ.
Известно, что Иран – сильное государство. Поэтому нападение на него ИГИЛ, даже с широким использование смертников, не приведёт к его разгрому. Должны вмешаться США. У них в этом отношении богатый опыт. Например, как в своё время на Кубе, взорвать свой корабль и обвинить в этом Иран. Иран, как упомянуто выше, сильное государство. Но Россия под нажимом США не поставила ему С-300, а без него устоять под массированным американским ракетным и авиаударом у Ирана шансов нет. В результате этого удара Иран лишается своей авиации, значительной части военного и оборонного потенциала, то есть своего технического и организационного превосходства на ИГИЛ. Игиловцы как саранча поглощают территорию побеждённого противника. Россия продолжает политику невмешательства в конфликт на чужой территории, а ИГИЛ получает выход к Кавказу и Средней Азии.
Но пока туда соваться рано. Хозяева понимают, что ИГИЛ пока для этого недостаточно сильно. Поэтому следующий поход – в Афганистан. Там всё проходит более гладко, так как хозяин обеих конфликтующих сторон – один. Такой ход событий, несомненно, взбодрил всех основных евразийских геополитических соперников США: Россию, Китай и Индию. Однако все придерживаются «яблочной» политики.
И тут – изюминка. ИГИЛ направляет очередной удар не на одно из этих государств, а на Пакистан. Американские спецслужбы обеспечивают быструю капитуляцию этого государства и переход его ядерного потенциала в руки террористов. А это уже веский козырь в руках новоявленного государства.
Далее события убыстряют ход. Игиловские терячейки просачиваются на территории индийского штата Джамму и Кашмир, китайского Синьцзян-Уйгурского автономного района, в страны Средней Азии и Закавказья. Затем игиловские войска вторгаются в страны Средней Азии и Закавказья. Эти страны обращаются за помощью к России, но она продолжает нерушимо придерживаться политики неприменения своих вооружённых сил в чужих странах. Тем более что игиловцы объявили также своей целью освобождение мусульман Китая и Индии и начали боевые действия против этих государств. Одновременно с этим спящие терячейки организовали в приграничных районах этих стран вооружённые сепаратистские восстания.
Применяя авиацию и другие современные вооружения, армии атакованных стран отразили первые удары. Но американцы обвинили их правительства в преступных и массовых убийствах мирных жителей и организовали морскую блокаду, лишив поставок нефти. Заодно предупредили о недопустимости применения в местных конфликтах какого-либо оружия массового поражения.
Ввиду интенсивных боевых действий запасы топлива в этих странах быстро подошли к концу, и армии Китая и Индии лишились поддержки авиации и бронетанковой техники. Отражая натиск по фронту и отбиваясь от нападений в спину, войска атакованных стран начинают постепенный отход вглубь своих территорий.
Однако тревожные события происходят не только в этих регионах, но и на Западе. ИГИЛ надоело питаться из милости турок и саудитов, и в этих странах происходят игиловские перевороты. В Египте к власти вновь приходят «Братья-мусульмане». Все они объединяются в единое супергосударство и направляются освобождать мусульман Болгарии, Сербии и других стран Европы.
Руководство НАТО не торопясь начинает изучать обстановку и формировать крупный воинский контингент на западе континента. Однако беспорядки, организованные миллионами мигрантов в западной Европе и перешедшие в боевые действия, связывают воинские контингенты НАТО на Западе. Поэтому останавливать врага на Балканах приходится незначительным национальным формированиям. Поэтому игиловцы захватывают одну страну за другой. В захваченных странах они обращают население в «правоверных мусульман». Причём это обращение – дело сугубо добровольное: хочешь – переходи в ислам, не хочешь – отрежем голову. После первой же головы дело идёт споро.
Часть «освободителей» через Румынию входит в пределы Украины. Киевское правительство не может забыть, чьи печеньки оно ело на майдане. Тем более не забывает, где хранится всё честно наворованное, поэтому выполняет распоряжение вашингтонского обкома и вступает в мирные переговоры с ИГИЛ. Отстояв главное условие – не резать чубы, переговорщики пошли на незначительную уступку – обрезать крайнюю плоть. В результате Украина становится самым большим исламским государством в Европе.
Многочисленные мусульманские добробаты выходят к границам российских областей. Меньшая их часть — к границе Польши, где совместно с европейскими неофитами принимает участие в битве с войсками НАТО. В первых рядах. Потому что позади стоят игиловские ветераны, и отступать будет себе дороже.
Защищающее свою землю Войско Польское, так до конца и не вытравившее из себя славянское начало, сражается стойко. Но находящиеся на фланге немцы, пропитанные духом толерантности, от мысли, что придётся стрелять в людей, приходят в ужас, бросают оружие и покидают поле боя. Находившиеся на другом фланге трансвеститы из Бенилюкса убежали ещё раньше.
Разгромленные натовцы отступают за Одер и Нейсе, по западным берегам которых организованный ветеранами ННА ГДР фольксштурм спешно роет окопы.
В это же время ИГИЛ вторгается в Россию через Украину, Кавказ и Казахстан. В некоторых районах Поволжья и Южного Урала происходят вооружённые мятежи, подготовленные спящими ячейками ИГИЛ. В целом неудачные, так как российские войска активно используют авиацию и тяжёлое вооружение. Белый дом на сессии ООН обвиняет Россию в том, что её правительство ведёт войну против своего народа, предупреждает об ответственности за возможное применение ядерного оружия и вводит санкции, организуя морскую блокаду. На что Кремль грубо отвечает, что на санкции ему наплевать, поскольку у него имеется своя нефть, и нетактично сообщает, что ему известно, кто помог ИГИЛ обзавестись ядерными зарядами. Поэтому при применении этого оружия игиловцами Россия ответит всем своим арсеналом не только по исполнителям, но в первую очередь по их хозяевам. Цивилизованный мир (по другому — «золотой миллиард») ответил на этот демарш обиженным молчанием.
Однако в России вовсю ведётся борьба. Хотя не везде. Так, при приближении игиловского отряда к Екатеринбургу, его самая культурная и образованная часть – руководство Ельцин-центра и покровительствующее ему руководство города – встретила этот отряд в традициях самого Бориса Николаевича: хлебом-солью и белым флагом. Жителей города стали срочно обращать в ислам, чтобы быстрее отречься от преступлений советского режима, но что-то пошло не так, и игиловцев вышибли из города вместе с Ельцин-центром. Московский Ельцин-центр совместно с Сахаровским также заготовил белые флаги, но тоже не срослось: в Москве, как и во всей России, объявили военное положение. Паникёров стали расстреливать прямо на улицах.
В целом же население районов, захваченных игиловцами, быстро наелось шариатских порядков и включилось в общую борьбу против захватчиков. Поэтому фронты быстро катятся назад.
Не имея возможности безопасного применения захваченных ядерных боеприпасов против России, американцы организуют их применение против Индии и Китая. С Индией просто – половина её территории в зоне досягаемости, а вот с Китаем приходится потрудиться: доставить заряды к его северным границам через безлюдные просторы Монголии. Благо авиация Китая не сможет вести разведку. Главная трудность – как распределить единственную сотню зарядов на две такие большие цели. Но американцы её решают, и тут же север Индии и север Китая покрываются атомными грибами. Получив моральное право, эти страны наносят ядерный ответ в основном по территориям бывшего Пакистана и бывших стран Средней Азии.
И тут мировая ситуация меняется кардинальным образом. Ввиду отсутствия границ в Европе часть игиловцев оказывается в Швейцарии, где тоже вводит шариат и вдобавок лезет в подвалы местных банков. Это открывает глаза сразу всем членам ООН, на её срочном заседании ИГИЛ осуждается всё тем же цивилизованным миром, и ему объявляется беспощадная война. Американцы решают проблему радикальным образом, нанося ядерные удары по центрам ИГИЛ. В первую очередь по городам неофитов как наиболее опасной части ИГИЛ: по Львову, Киеву, Севастополю… вплоть до Ташкента. Но достаётся и менее новым. Например, Каиру.
А главное, США прекращают дальнейшее финансирование этого государства. Наоборот, хозяева Уолл-Стрит приказывают главарям ИГИЛ вернуться в США с накопленными богатствами. По возвращении их и их соучастников (вроде П. Порошенко) судят, а богатства конфискуют.
Российские сухопутные силы очищают европейские страны от игиловских анклавов. Авторитет России в Европе растёт. Чтобы это не зашло слишком далеко, англичане организуют применение в Будапеште химического оружия, обвиняют в этом Россию и с помощью одного из структурных подразделений своих спецслужб — «Белых касок» — распространяют материал в мировом медиапространстве. Для закрепления эффекта они также отравляют в Варшаве одного из польских офицеров вместе с дочерью и бездоказательно обвиняют в этом Россию. Американцы же по своим каналам распространяют мнение, что ядерные удары по европейским городам нанесла Россия. Младшие офицеры американских спецслужб удивлены: к чему это? Старшие снисходительно поясняют, что это – на будущее.
На планете воцаряется тяжёлый мир: все геополитические конкуренты США в Европе и Азии лежат в развалинах, в том числе радиоактивных. Досталось и Израилю: теперь он вынужден нести ответственность за эксплуатацию Суэцкого канала.
Те из населения, кто попроворней и с деньгами, сумел вовремя укрыться в США. Америка – единственное благополучное место. Даже из уцелевшей Англии народ стремится перебраться за океан. США решают, каким странам оказать помощь в рамках нового плана Маршалла. Денег на всех не хватает, поэтому – только самым благоразумным. Россия, Китай и Индия в их число не входят. А спецслужбы США разрабатывают планы привития ещё не родившимся русским детям чувства вины за применение их родителями атомного оружия и стремления к покаянию за это преступление.
- Автор:
- И. Бондарев
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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