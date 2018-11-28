Путин впервые высказался по поводу инцидента в Керченском проливе

Это предлог для введения военного положения на Украине. Даже после присоединения Крыма к России и конфликта на Донбассе не вводили военного положения, а сегодня – лишь небольшой инцидент

Что касается российских пограничников, то они четко выполнили свой воинский долг. Если бы они поступили как-то иначе, их нужно было бы отдать под суд. Но они выполнили приказ. В сущности, они выполняли свои законные функции по защите территориальной целостности России

Этим правительство занимается регулярно: два раза в год проводятся рабочие совещания с представителями ОПК и Вооруженных сил. Причем это не краткосрочные встречи – они длятся неделю. На них обсуждаются «все вопросы текущего дня, что называется»