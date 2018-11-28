Путин впервые высказался по поводу инцидента в Керченском проливе
Инцидент в Керченском проливе является провокацией, организованной в преддверии выборов украинского президента, передает ТАСС заявление российского лидера Владимира Путина.
По словам Путина, принявшего участие в форуме «Россия зовёт», это, безусловно, провокация, организованная действующим президентом Украины в преддверии выборов, назначенных на март следующего года. Сегодня рейтинг Порошенко где-то на пятой строчке, он может даже не пройти во второй тур. Ему нужно срочно что-то делать, чтобы обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для соперников, в первую очередь из оппозиции.
- добавил он.
- констатировал президент.
Также Путин сообщил присутствующим, что Россия почти ушла от импорта при производстве военной техники. Также и в сфере транспортного машиностроения. Отечественного продукта уже около 90%.
- рассказал президент.
По словам Путина, принявшего участие в форуме «Россия зовёт», это, безусловно, провокация, организованная действующим президентом Украины в преддверии выборов, назначенных на март следующего года. Сегодня рейтинг Порошенко где-то на пятой строчке, он может даже не пройти во второй тур. Ему нужно срочно что-то делать, чтобы обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для соперников, в первую очередь из оппозиции.
Это предлог для введения военного положения на Украине. Даже после присоединения Крыма к России и конфликта на Донбассе не вводили военного положения, а сегодня – лишь небольшой инцидент
- добавил он.
Что касается российских пограничников, то они четко выполнили свой воинский долг. Если бы они поступили как-то иначе, их нужно было бы отдать под суд. Но они выполнили приказ. В сущности, они выполняли свои законные функции по защите территориальной целостности России
- констатировал президент.
Также Путин сообщил присутствующим, что Россия почти ушла от импорта при производстве военной техники. Также и в сфере транспортного машиностроения. Отечественного продукта уже около 90%.
Этим правительство занимается регулярно: два раза в год проводятся рабочие совещания с представителями ОПК и Вооруженных сил. Причем это не краткосрочные встречи – они длятся неделю. На них обсуждаются «все вопросы текущего дня, что называется»
- рассказал президент.
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- РИА Новости / Григорий Сысоев
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