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Путин впервые высказался по поводу инцидента в Керченском проливе

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Инцидент в Керченском проливе является провокацией, организованной в преддверии выборов украинского президента, передает ТАСС заявление российского лидера Владимира Путина.

Путин впервые высказался по поводу инцидента в Керченском проливе



По словам Путина, принявшего участие в форуме «Россия зовёт», это, безусловно, провокация, организованная действующим президентом Украины в преддверии выборов, назначенных на март следующего года. Сегодня рейтинг Порошенко где-то на пятой строчке, он может даже не пройти во второй тур. Ему нужно срочно что-то делать, чтобы обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для соперников, в первую очередь из оппозиции.

Это предлог для введения военного положения на Украине. Даже после присоединения Крыма к России и конфликта на Донбассе не вводили военного положения, а сегодня – лишь небольшой инцидент

- добавил он.

Что касается российских пограничников, то они четко выполнили свой воинский долг. Если бы они поступили как-то иначе, их нужно было бы отдать под суд. Но они выполнили приказ. В сущности, они выполняли свои законные функции по защите территориальной целостности России

- констатировал президент.

Также Путин сообщил присутствующим, что Россия почти ушла от импорта при производстве военной техники. Также и в сфере транспортного машиностроения. Отечественного продукта уже около 90%.

Этим правительство занимается регулярно: два раза в год проводятся рабочие совещания с представителями ОПК и Вооруженных сил. Причем это не краткосрочные встречи – они длятся неделю. На них обсуждаются «все вопросы текущего дня, что называется»

- рассказал президент.
Использованы фотографии:
РИА Новости / Григорий Сысоев
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