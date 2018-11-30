Всплеск интереса Запада к противотанковым системам: новые танки русских не дают покоя!
Темпы технологического развития и геополитические сдвиги формируют новую эпоху противотанкового вооружения.
Небольшие и достаточно легкие для ношения спешенным солдатом, но, тем не менее, обладающие достаточной огневой мощью, чтобы вывести из строя танк или бронированную машину, управляемые и неуправляемые противотанковые ракеты за прошедшие пятьдесят лет прекрасно зарекомендовали себя почти во всех боевых сценариях и сегодня остаются одной из самых эффективных систем вооружения.
В то время как противотанковое оружие было, как указывает его название, изначально разработано для пробивания брони основного боевого танка (ОБТ), годы проведения противоповстанческих и миротворческих операций способствовали созданию универсальных ракетных комплексов, способных бороться не только с тяжело бронетехникой, но и с легкими бронемашинами, живой силой, зданиями и сооружениями, особенно эффективно в населенных пунктах.
Что касается западных армий, то в современных требованиях к противотанковому вооружению акцент делался на повышении его могущества действия не просто по ОБТ, но также по асимметричным противникам. Впрочем, поскольку число противоповстанческих операций начало уменьшаться в последние несколько лет, акцент в очередной раз начал смещаться в направлении равных по силе угроз, особенно в то время, когда потенциальные противники принимают на вооружение бронетехнику следующего поколения.
Повышенные возможностей современного танка, включая улучшенные прицельные системы и разведывательные функции, а также увеличенная дальность ведения огня, стимулировали разработку систем, которые способны были бы поражать цели на больших дистанциях вне досягаемости средств поражения. Военным заказчикам необходимы дальности ведения огня для противотанковой системы не менее 2 км, и современные системы управления огнем (СУО) позволяют этого достичь.
Снижение массы также является одним из основных направлений развития противотанкового вооружения и, поскольку оборонные бюджеты сокращаются, закупка универсальных систем позволяет повысить покупательную способность военных и сэкономить финансовые средства, особенно на учебных и других системах с длительным жизненным циклом.
Противотанковый ракетный комплекс Spike-SR
Возвращение танка
После окончания Холодной войны приоритет стал отдаваться скорее разработке боевых частей (боеголовок) вооружения, способных эффективно поражать живую силу и пробивать сооружения, включая кирпичные и бетонные стены, чем разработке продвинутой брони.
Ракеты семейства Spike израильской компании Rafael служат примером этой тенденции, поскольку акцент делался на боевых частях, предназначенных для борьбы с широким набором целей. «Сорок лет назад основными целями были танки, — заметил Галь Папье из компании Rafael. — С тех пор многое изменилось, и асимметричные войны стали доминирующей тенденцией».
«У нас есть огромный спрос на боевые части, которые могут бороться с разными целями, не только с танками, но и с блиндажами и убежищами, живой силой, быстро маневрирующими объектами... поэтому семейство Spike развивалось для борьбы со всеми этими целями». Впрочем, поскольку политические и военные трения в Азии и Восточной Европе продолжают усиливаться и возврат к симметричным военным действиям почти равных соперников выглядят всё более вероятным, проблема борьбы с ОБТ и другой бронетехникой противника опять вошла в повестку дня.
«Произошел внезапный всплеск интереса к противотанковым возможностям», — отметил Андерс Вальстрём из компании Saab. Сигналом растущей угрозы новых технологий он назвал появление новых российских платформ, например, танка Т-14 Армата, следствием чего стало повышение спроса на улучшенные средства противодействия.
Он считает, что легкое противотанковое оружие NLAW (Next Generation Light Anti-Tank Weapon) его компании прекрасно соответствует нынешним и будущим потребностям. В систему массой 12,5 кг, способную атаковать прямо или сверху, заложена следующая идея: если система широко распространена в пехотных частях, то она сможет стать второй эффективной линией обороны, «сковывая свободу действий» вражеских ОБТ.
«Она должна быть везде, в каждом отделении, а командир танка противника должен знать, что даже если он поразил противотанковые системы с управляемыми ракетами, он все же должен беспокоиться о применении систем подобных NLAW, ведь прилететь может из-за каждого куста или из-за каждой угла здания», — пояснил он.
Пуск ракеты Javelin
Вне видимости
Ракета массой 9,6 кг Spike Short Range (SR) разработки Rafael в настоящее время предлагается в конфигурации, которая обеспечивает дальность стрельбы до 1,5 км и позволяет выбирать между противотанковой и противобункерной боевыми частями. По имеющейся информации, в мае 2017 года Сингапур закупил это вооружение для дополнения к своим 90-мм гранатометам MATADOR. В ответ на растущую потребность в оружии большей дальности, применяемым вне зоны досягаемости средств поражения противника, компания увеличила дальность действия Spike SR до 2 км.
«Сегодня в танках устанавливаются хорошие прицелы, они работают в тесной связке с подразделениями дальней разведки... они стали гораздо более боеспособны. С тем чтобы справиться с ними, мы должны увеличивать дальность действия систем вооружения», — сказал Папье.
Хотя улучшенные прицельные системы и увеличенные дальности стрельбы представляют собой значительную угрозу, развитие брони следующего поколения и систем активной защиты является новым набором вызовов для противотанковых ракетных комплексов. «В последние 40 лет шла яростная борьба между противотанковыми технологиями и технологиями бронирования», — продолжил Папье.
Повышение поражающего воздействия и вероятности попадания является важнейшим фактором, когда речь идет о пробитии брони ОБТ. С целью повышения вероятности попадания с первого выстрела компания Saab сотрудничает с производителями прицелов, например, AimPoint, что способствует дальнейшему повышению бронепробивной способности и поражающих возможностей ее противотанковых систем, включая 84-мм Carl Gustaf и АТ4.
«Что касается повышения возможностей, то здесь мы продолжаем уделять особое внимание повышению вероятности поражения и дальности, — заметил Вальстрём. — Если у вас более высокая вероятность поражения на одной дистанции, то вы вполне можете вести огонь с более низкой вероятностью поражения, но уже с большей дистанции. Другой путь повышения вероятности поражения — контролируемая детонация и эффективная боевая часть. Наилучшим образом это видно на примере новой осколочно-фугасной боевой части, которая была разработана для АТ4, а следующим шагом станет разработка подобной боевой части для системы Carl Gustaf».
Универсальные боевые части
Несмотря на очевидное повышение спроса на бронебойные возможности, многие армии, по-видимому, не намерены отказываться от своего участия в самых разных операциях, проводимых во все более плотной и сложной городской застройке. В связи с этим, например, американская армия инвестировала крупные средства в разработку универсального боеприпаса для ракетного комплекса Javelin.
Эту систему для стрельбы с упором в плечо массой 15,9 кг, стоящую на вооружении американской армии с 1996 года, изготавливает компания Javelin JV (JJV), совместное предприятие Raytheon и Lockheed Martin. Новая модель FGM-148 «F-model», подписание контракта на которую ожидается со дня на день, предоставит солдатам дополнительные возможности по борьбе с живой силой при сохранении существующих бронебойных характеристик.
Дин Бартен, руководитель проектов по системам вооружения ближнего боя в Управлении исполнения ракетно-космических программ американской армии, сказал, что предположительно будет приобретено до 2000 универсальных боевых частей и «это очень большой шаг вперед для нас». «Эта боевая часть сохраняет огневую эффективность против бронетехники, но одновременно мы повысили поражающее воздействие на небронированную технику и живую силу».
Между тем, серийное производство следующего варианта FGM-148 «G-model», в настоящее время находящегося на этапе сертификации, начнется скорее всего в 2021 году. Снижение стоимости и массы наряду с улучшенной вероятностью попадания являются основными направлениями его разработки.
Впрочем, Папье подверг сомнению боевую эффективность универсальных боеприпасов, заметив, что если боевая часть делает всё, она никогда не отработает максимально по цели. «У нас есть заказчики, которые хотели бы иметь одну ракету на все случаи жизни. Если вы хотите пробить толстую броню, но для этой же системы вы хотите иметь воздействие, то осколочно-фугасная составляющая снизит бронепробивную способность. Поэтому должен быть определенный компромисс. Некоторые из наших заказчиков предпочитают иметь разные боевые части в разных системах для разных задач».
СУО компании Dynahawk может интегрироваться в любой ручной комплекс вооружения
Всё под контролем
На ранних этапах своего развития противотанковое вооружение для стрельбы с плеча было по большей части неуправляемым, оператору необходимо было подойти ближе к цели и прицелиться с помощью примитивных механических прицельных приспособлений. Для поражения с первого выстрела необходим большой опыт и навыки, при этом жизнь стрелка подвергается серьезной опасности. С целью повышения безопасности солдата и вероятности попадания многие армии в настоящее время стремятся интегрировать в оружие системы управления огнем (СУО).
Компания Dynahawk, подразделение фирмы Hensoldt, в ответ на требования немецкой армии разработала СУО для боеприпасов воздушного подрыва с увеличенной дальностью с тем, чтобы не задействовать артиллерию во время военных операций в Афганистане. «У них не было технологий. — сказал Таделе Цайссиг из компании Dynahawk. — Поэтому мы начали разработку так называемого исполнительного элемента калибром 90 мм... Цель заключалась в применении боеприпаса воздушного подрыва на дистанции порядка 1200 метров».
«Когда вы хотите попасть во что-нибудь на этой дистанции из плечевого оружия, вам нужна СУО с лазерным дальномером, оптическим увеличением и сенсорами. Мы проанализировали рынок и увидели, что существует потребность в трех разных СУО. Прежде всего, вам нужен противотанковый боеприпас, затем универсальный боеприпас и, наконец, программируемый боеприпас. В последующие годы популярность противотанковых программируемых боеприпасов вырастет, а также возрастет потребность в увеличении дистанции поражения».
Компании Saab и Dynamit Nobel — последняя производит гранатомет RGW90 — в настоящее время являются основными заказчиками фирмы Hensoldt. Для компании акцент был на производстве СУО, которая обеспечивает высокую вероятность попадания на больших дальностях при минимизации массы и размеры. «Saab и Dynamit Nobel борются за каждый грамм, старясь уменьшить нагрузку на солдата», — сказал Цайссиг.
Нынешняя тенденция, которая определяет развитие СУО, заключается в определении ее места на цифровом поле боя, упрощении ее интеграции в армейскую систему боевого управления. «В средне- и долгосрочной перспективе каждая СУО должна найти свое место на цифровом поле боя и в каждой цифровой системе боевого управления. Это большая проблема и большинство СУО находятся в начале пути. Разные заказчики применяют различные подходы к оцифровыванию поля боя. В Германии началась дискуссия о том, сколько оцифровывания они хотят и как должны распределяться потоки информации».
Совершенствование и распространение систем активной защиты, как ожидается, окажет значительное влияние на противотанковый сектор и на СУО. «Мы стремимся принимать активное участие в этой большой дискуссии по поводу активной защиты танков, — сказал Цайссиг. — Пока нет решения по противодействию активной защите, поэтому если вы хотите запрограммировать боевую часть на отстрел трех ложных целей, а затем оригинальной боеголовки, тогда вам нужна СУО».
СУО в настоящее время позволили повысить точность противотанковых ракет на дистанциях 2 км и более
Легко избавиться
В соответствии с программой французской армии Roquette Nouvelle Generation компания Saab совместно с Nexter Group получила контракт на $31,7 миллиона на поставку гранатомета АТ4 в различных конфигурациях.
В контракт были включены три варианта гранатомета АТ4 однократного применения, все предназначены для применения в замкнутом пространстве: AT4CS ER, противотанковый вариант увеличенной дальности, AT4CS AST, предназначенный для разрушения и проделывания проходов, и AT4CS НЕ с осколочно-фугасной противопехотной боевой частью.
После подписания контракта на поставку в 2014 году система до сих пор находится в процессе квалификации французскими властями. Впрочем, есть надежда, что она завершится в этом году.
Вариант AT4CS был разработан после того, как в 1996 году французское Управление оборонного имущества выпустило «строгие требования к проведению операций в замкнутых пространствах»; это было связано с тем, что западные армии начали разработку тактики ведения боевых действий в населенных пунктах. Она включала использование ракет для проделывания проходов и защиты от легкой бронетехники и живой силы, которые могли бы запускаться из помещений, например, комнаты в многоквартирном доме. «Вы должны вести огонь не только по зданиям, вы должны быть способны вести огонь также из зданий», — заметил Вальстрём.
AT4CS снаряжен «двухрежимной боевой частью»; это означает, что один снаряд может быть применен по разным целям. «С переключателем в первом положении вы пробиваете дыру в стене, делая еще одну дополнительную точку входа, перевод во второе положение позволяет переключиться на детонацию боеголовки с задержкой, то есть внутри помещения», — сказал Вальстрём.
В то время как диапазон задач, в которых эти системы могут быть развернуты, значительно расширился за последние два десятилетия, неясно, как гораздо более легкие гранатометы будут справляться с более тяжелыми ракетами, которые зачастую запускаются с треноги и обслуживаются расчетом.
Помимо гранатомета АТ4 Франция дополняет свои противотанковые возможности новым комплексом Missile Moyenne Portee компании MBDA, ракета которого запускается с треножной пусковой установки. Система массой 27 кг с самонаведением по принципу «выстрелил-забыл» и наведением оператором может достичь дальности 40 км, хотя источник во французской армии заявил, что пока достигнута дальность 5 км. Армия в общей сложности закупит 400 пусковых установок и 2850 ракет на замену существующему комплексу MILAN.
Корпус морской пехоты США (КМП США) однако пройдет значительную реорганизацию своего стандартного снаряжения, в ходе которого значительно увеличится количество комплексов Javelin и сократится количество запускаемых с треноги более тяжелых ракет TOW. Согласно текущим планам, последние будут полностью сняты с вооружения. Командующий КМП США генерал Неллер объявил, что реконфигурация является частью более крупной программы по повышению летальности и оперативности морских пехотинцев.
Несмотря на это решение КМП, Бартен пояснил, что в американской армии комплекс TOW будет оставлен, в том числе и потому, что он обеспечивает возможности, которые не может обеспечить комплекс Javelin. «Более тяжелая крупная ракета летит немного дальше, да и размер боевой части значительно больше. Javelin не имеет той привлекательности, какую имеет TOW, — сказал он. — Когда мы посмотрели на технологию, которая доступна на сегодняшний день, то поняли, что придется слишком многим пожертвовать при переходе к одной ракете. В армии решили, что в обозримом будущем будут иметь свой противотанковый ракетный комплекс».
Повышение поражающего действия и вероятности попадания ракеты существенно, когда речь идет о пробивании брони танка
Мультиплатформенные интеграции
Поскольку военные намерены и далее снижать расходы на новое вооружение, его обслуживание и подготовку, одно универсальное противотанковое решение для всех видов войск становится привлекательным вариантом. Доступные на сегодня технологии позволяют интегрировать подобную систему также и другие военные платформы, включая бронемашины и ударные вертолеты.
Компания Rafael, например, предлагает интеграцию не только ракет своего семейства Spike, но также оптико-электронных систем и управляемых и неуправляемых ракет. «Наше предложение расширилось от одной ракеты до полного комплекса изделий Rafael, что радикально повышает возможности заказчиков», — отметил он.
В этой же сфере активны американские военные, которые реализуют несколько программ, направленных на повышение боевой эффективности и оперативности вооруженных сил. «Государственные инвестиции позволили получить не только комплекс с пусковой установкой на треноге... но реально расширить область применения Javelin на гусеничные и колесные платформы, — сказал президент совместного предприятия JJV. — Это дает возможность повысить гибкость боевого применения комплекса вооружения Javelin.
Компания JJV провела испытания на возможность интеграции комплекса в ударный вертолет, тогда как установка на машину уже реализована на бронемашинах Stryker 2-го разведывательного полка, развернутого в Европе. В соответствии со срочными требованиями американского командования на этих машинах установлен дистанционно управляемый модуль вооружения Common Remotely Operated Weapon Systems (индекс CROWS-J).
Нынешние темпы технологического развития, а также геополитические сдвиги и потенциальные конфликты определяют новую эпоху противотанкового оружия. Впрочем, время покажет, захотят ли армии иметь более компактные системы, возможно с меньшей «огневой эффективностью», но с большей гибкостью и мобильностью, или более крупные системы, являющиеся типичным противотанковым оружием, которые могут оказать большее воздействие на цель. Впрочем, для многих армий ответ лежит где-то посередине.
Использованы материалы:
www.shephardmedia.com
rafael.co.il
www.hensoldt.net
www.eurospike.com
militaryarms.ru
www.saabgroup.com
www.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
Небольшие и достаточно легкие для ношения спешенным солдатом, но, тем не менее, обладающие достаточной огневой мощью, чтобы вывести из строя танк или бронированную машину, управляемые и неуправляемые противотанковые ракеты за прошедшие пятьдесят лет прекрасно зарекомендовали себя почти во всех боевых сценариях и сегодня остаются одной из самых эффективных систем вооружения.
В то время как противотанковое оружие было, как указывает его название, изначально разработано для пробивания брони основного боевого танка (ОБТ), годы проведения противоповстанческих и миротворческих операций способствовали созданию универсальных ракетных комплексов, способных бороться не только с тяжело бронетехникой, но и с легкими бронемашинами, живой силой, зданиями и сооружениями, особенно эффективно в населенных пунктах.
Что касается западных армий, то в современных требованиях к противотанковому вооружению акцент делался на повышении его могущества действия не просто по ОБТ, но также по асимметричным противникам. Впрочем, поскольку число противоповстанческих операций начало уменьшаться в последние несколько лет, акцент в очередной раз начал смещаться в направлении равных по силе угроз, особенно в то время, когда потенциальные противники принимают на вооружение бронетехнику следующего поколения.
Повышенные возможностей современного танка, включая улучшенные прицельные системы и разведывательные функции, а также увеличенная дальность ведения огня, стимулировали разработку систем, которые способны были бы поражать цели на больших дистанциях вне досягаемости средств поражения. Военным заказчикам необходимы дальности ведения огня для противотанковой системы не менее 2 км, и современные системы управления огнем (СУО) позволяют этого достичь.
Снижение массы также является одним из основных направлений развития противотанкового вооружения и, поскольку оборонные бюджеты сокращаются, закупка универсальных систем позволяет повысить покупательную способность военных и сэкономить финансовые средства, особенно на учебных и других системах с длительным жизненным циклом.
Противотанковый ракетный комплекс Spike-SR
Возвращение танка
После окончания Холодной войны приоритет стал отдаваться скорее разработке боевых частей (боеголовок) вооружения, способных эффективно поражать живую силу и пробивать сооружения, включая кирпичные и бетонные стены, чем разработке продвинутой брони.
Ракеты семейства Spike израильской компании Rafael служат примером этой тенденции, поскольку акцент делался на боевых частях, предназначенных для борьбы с широким набором целей. «Сорок лет назад основными целями были танки, — заметил Галь Папье из компании Rafael. — С тех пор многое изменилось, и асимметричные войны стали доминирующей тенденцией».
«У нас есть огромный спрос на боевые части, которые могут бороться с разными целями, не только с танками, но и с блиндажами и убежищами, живой силой, быстро маневрирующими объектами... поэтому семейство Spike развивалось для борьбы со всеми этими целями». Впрочем, поскольку политические и военные трения в Азии и Восточной Европе продолжают усиливаться и возврат к симметричным военным действиям почти равных соперников выглядят всё более вероятным, проблема борьбы с ОБТ и другой бронетехникой противника опять вошла в повестку дня.
«Произошел внезапный всплеск интереса к противотанковым возможностям», — отметил Андерс Вальстрём из компании Saab. Сигналом растущей угрозы новых технологий он назвал появление новых российских платформ, например, танка Т-14 Армата, следствием чего стало повышение спроса на улучшенные средства противодействия.
Он считает, что легкое противотанковое оружие NLAW (Next Generation Light Anti-Tank Weapon) его компании прекрасно соответствует нынешним и будущим потребностям. В систему массой 12,5 кг, способную атаковать прямо или сверху, заложена следующая идея: если система широко распространена в пехотных частях, то она сможет стать второй эффективной линией обороны, «сковывая свободу действий» вражеских ОБТ.
«Она должна быть везде, в каждом отделении, а командир танка противника должен знать, что даже если он поразил противотанковые системы с управляемыми ракетами, он все же должен беспокоиться о применении систем подобных NLAW, ведь прилететь может из-за каждого куста или из-за каждой угла здания», — пояснил он.
Пуск ракеты Javelin
Вне видимости
Ракета массой 9,6 кг Spike Short Range (SR) разработки Rafael в настоящее время предлагается в конфигурации, которая обеспечивает дальность стрельбы до 1,5 км и позволяет выбирать между противотанковой и противобункерной боевыми частями. По имеющейся информации, в мае 2017 года Сингапур закупил это вооружение для дополнения к своим 90-мм гранатометам MATADOR. В ответ на растущую потребность в оружии большей дальности, применяемым вне зоны досягаемости средств поражения противника, компания увеличила дальность действия Spike SR до 2 км.
«Сегодня в танках устанавливаются хорошие прицелы, они работают в тесной связке с подразделениями дальней разведки... они стали гораздо более боеспособны. С тем чтобы справиться с ними, мы должны увеличивать дальность действия систем вооружения», — сказал Папье.
Хотя улучшенные прицельные системы и увеличенные дальности стрельбы представляют собой значительную угрозу, развитие брони следующего поколения и систем активной защиты является новым набором вызовов для противотанковых ракетных комплексов. «В последние 40 лет шла яростная борьба между противотанковыми технологиями и технологиями бронирования», — продолжил Папье.
Повышение поражающего воздействия и вероятности попадания является важнейшим фактором, когда речь идет о пробитии брони ОБТ. С целью повышения вероятности попадания с первого выстрела компания Saab сотрудничает с производителями прицелов, например, AimPoint, что способствует дальнейшему повышению бронепробивной способности и поражающих возможностей ее противотанковых систем, включая 84-мм Carl Gustaf и АТ4.
«Что касается повышения возможностей, то здесь мы продолжаем уделять особое внимание повышению вероятности поражения и дальности, — заметил Вальстрём. — Если у вас более высокая вероятность поражения на одной дистанции, то вы вполне можете вести огонь с более низкой вероятностью поражения, но уже с большей дистанции. Другой путь повышения вероятности поражения — контролируемая детонация и эффективная боевая часть. Наилучшим образом это видно на примере новой осколочно-фугасной боевой части, которая была разработана для АТ4, а следующим шагом станет разработка подобной боевой части для системы Carl Gustaf».
Универсальные боевые части
Несмотря на очевидное повышение спроса на бронебойные возможности, многие армии, по-видимому, не намерены отказываться от своего участия в самых разных операциях, проводимых во все более плотной и сложной городской застройке. В связи с этим, например, американская армия инвестировала крупные средства в разработку универсального боеприпаса для ракетного комплекса Javelin.
Эту систему для стрельбы с упором в плечо массой 15,9 кг, стоящую на вооружении американской армии с 1996 года, изготавливает компания Javelin JV (JJV), совместное предприятие Raytheon и Lockheed Martin. Новая модель FGM-148 «F-model», подписание контракта на которую ожидается со дня на день, предоставит солдатам дополнительные возможности по борьбе с живой силой при сохранении существующих бронебойных характеристик.
Дин Бартен, руководитель проектов по системам вооружения ближнего боя в Управлении исполнения ракетно-космических программ американской армии, сказал, что предположительно будет приобретено до 2000 универсальных боевых частей и «это очень большой шаг вперед для нас». «Эта боевая часть сохраняет огневую эффективность против бронетехники, но одновременно мы повысили поражающее воздействие на небронированную технику и живую силу».
Между тем, серийное производство следующего варианта FGM-148 «G-model», в настоящее время находящегося на этапе сертификации, начнется скорее всего в 2021 году. Снижение стоимости и массы наряду с улучшенной вероятностью попадания являются основными направлениями его разработки.
Впрочем, Папье подверг сомнению боевую эффективность универсальных боеприпасов, заметив, что если боевая часть делает всё, она никогда не отработает максимально по цели. «У нас есть заказчики, которые хотели бы иметь одну ракету на все случаи жизни. Если вы хотите пробить толстую броню, но для этой же системы вы хотите иметь воздействие, то осколочно-фугасная составляющая снизит бронепробивную способность. Поэтому должен быть определенный компромисс. Некоторые из наших заказчиков предпочитают иметь разные боевые части в разных системах для разных задач».
СУО компании Dynahawk может интегрироваться в любой ручной комплекс вооружения
Всё под контролем
На ранних этапах своего развития противотанковое вооружение для стрельбы с плеча было по большей части неуправляемым, оператору необходимо было подойти ближе к цели и прицелиться с помощью примитивных механических прицельных приспособлений. Для поражения с первого выстрела необходим большой опыт и навыки, при этом жизнь стрелка подвергается серьезной опасности. С целью повышения безопасности солдата и вероятности попадания многие армии в настоящее время стремятся интегрировать в оружие системы управления огнем (СУО).
Компания Dynahawk, подразделение фирмы Hensoldt, в ответ на требования немецкой армии разработала СУО для боеприпасов воздушного подрыва с увеличенной дальностью с тем, чтобы не задействовать артиллерию во время военных операций в Афганистане. «У них не было технологий. — сказал Таделе Цайссиг из компании Dynahawk. — Поэтому мы начали разработку так называемого исполнительного элемента калибром 90 мм... Цель заключалась в применении боеприпаса воздушного подрыва на дистанции порядка 1200 метров».
«Когда вы хотите попасть во что-нибудь на этой дистанции из плечевого оружия, вам нужна СУО с лазерным дальномером, оптическим увеличением и сенсорами. Мы проанализировали рынок и увидели, что существует потребность в трех разных СУО. Прежде всего, вам нужен противотанковый боеприпас, затем универсальный боеприпас и, наконец, программируемый боеприпас. В последующие годы популярность противотанковых программируемых боеприпасов вырастет, а также возрастет потребность в увеличении дистанции поражения».
Компании Saab и Dynamit Nobel — последняя производит гранатомет RGW90 — в настоящее время являются основными заказчиками фирмы Hensoldt. Для компании акцент был на производстве СУО, которая обеспечивает высокую вероятность попадания на больших дальностях при минимизации массы и размеры. «Saab и Dynamit Nobel борются за каждый грамм, старясь уменьшить нагрузку на солдата», — сказал Цайссиг.
Нынешняя тенденция, которая определяет развитие СУО, заключается в определении ее места на цифровом поле боя, упрощении ее интеграции в армейскую систему боевого управления. «В средне- и долгосрочной перспективе каждая СУО должна найти свое место на цифровом поле боя и в каждой цифровой системе боевого управления. Это большая проблема и большинство СУО находятся в начале пути. Разные заказчики применяют различные подходы к оцифровыванию поля боя. В Германии началась дискуссия о том, сколько оцифровывания они хотят и как должны распределяться потоки информации».
Совершенствование и распространение систем активной защиты, как ожидается, окажет значительное влияние на противотанковый сектор и на СУО. «Мы стремимся принимать активное участие в этой большой дискуссии по поводу активной защиты танков, — сказал Цайссиг. — Пока нет решения по противодействию активной защите, поэтому если вы хотите запрограммировать боевую часть на отстрел трех ложных целей, а затем оригинальной боеголовки, тогда вам нужна СУО».
СУО в настоящее время позволили повысить точность противотанковых ракет на дистанциях 2 км и более
Легко избавиться
В соответствии с программой французской армии Roquette Nouvelle Generation компания Saab совместно с Nexter Group получила контракт на $31,7 миллиона на поставку гранатомета АТ4 в различных конфигурациях.
В контракт были включены три варианта гранатомета АТ4 однократного применения, все предназначены для применения в замкнутом пространстве: AT4CS ER, противотанковый вариант увеличенной дальности, AT4CS AST, предназначенный для разрушения и проделывания проходов, и AT4CS НЕ с осколочно-фугасной противопехотной боевой частью.
После подписания контракта на поставку в 2014 году система до сих пор находится в процессе квалификации французскими властями. Впрочем, есть надежда, что она завершится в этом году.
Вариант AT4CS был разработан после того, как в 1996 году французское Управление оборонного имущества выпустило «строгие требования к проведению операций в замкнутых пространствах»; это было связано с тем, что западные армии начали разработку тактики ведения боевых действий в населенных пунктах. Она включала использование ракет для проделывания проходов и защиты от легкой бронетехники и живой силы, которые могли бы запускаться из помещений, например, комнаты в многоквартирном доме. «Вы должны вести огонь не только по зданиям, вы должны быть способны вести огонь также из зданий», — заметил Вальстрём.
AT4CS снаряжен «двухрежимной боевой частью»; это означает, что один снаряд может быть применен по разным целям. «С переключателем в первом положении вы пробиваете дыру в стене, делая еще одну дополнительную точку входа, перевод во второе положение позволяет переключиться на детонацию боеголовки с задержкой, то есть внутри помещения», — сказал Вальстрём.
В то время как диапазон задач, в которых эти системы могут быть развернуты, значительно расширился за последние два десятилетия, неясно, как гораздо более легкие гранатометы будут справляться с более тяжелыми ракетами, которые зачастую запускаются с треноги и обслуживаются расчетом.
Помимо гранатомета АТ4 Франция дополняет свои противотанковые возможности новым комплексом Missile Moyenne Portee компании MBDA, ракета которого запускается с треножной пусковой установки. Система массой 27 кг с самонаведением по принципу «выстрелил-забыл» и наведением оператором может достичь дальности 40 км, хотя источник во французской армии заявил, что пока достигнута дальность 5 км. Армия в общей сложности закупит 400 пусковых установок и 2850 ракет на замену существующему комплексу MILAN.
Корпус морской пехоты США (КМП США) однако пройдет значительную реорганизацию своего стандартного снаряжения, в ходе которого значительно увеличится количество комплексов Javelin и сократится количество запускаемых с треноги более тяжелых ракет TOW. Согласно текущим планам, последние будут полностью сняты с вооружения. Командующий КМП США генерал Неллер объявил, что реконфигурация является частью более крупной программы по повышению летальности и оперативности морских пехотинцев.
Несмотря на это решение КМП, Бартен пояснил, что в американской армии комплекс TOW будет оставлен, в том числе и потому, что он обеспечивает возможности, которые не может обеспечить комплекс Javelin. «Более тяжелая крупная ракета летит немного дальше, да и размер боевой части значительно больше. Javelin не имеет той привлекательности, какую имеет TOW, — сказал он. — Когда мы посмотрели на технологию, которая доступна на сегодняшний день, то поняли, что придется слишком многим пожертвовать при переходе к одной ракете. В армии решили, что в обозримом будущем будут иметь свой противотанковый ракетный комплекс».
Повышение поражающего действия и вероятности попадания ракеты существенно, когда речь идет о пробивании брони танка
Мультиплатформенные интеграции
Поскольку военные намерены и далее снижать расходы на новое вооружение, его обслуживание и подготовку, одно универсальное противотанковое решение для всех видов войск становится привлекательным вариантом. Доступные на сегодня технологии позволяют интегрировать подобную систему также и другие военные платформы, включая бронемашины и ударные вертолеты.
Компания Rafael, например, предлагает интеграцию не только ракет своего семейства Spike, но также оптико-электронных систем и управляемых и неуправляемых ракет. «Наше предложение расширилось от одной ракеты до полного комплекса изделий Rafael, что радикально повышает возможности заказчиков», — отметил он.
В этой же сфере активны американские военные, которые реализуют несколько программ, направленных на повышение боевой эффективности и оперативности вооруженных сил. «Государственные инвестиции позволили получить не только комплекс с пусковой установкой на треноге... но реально расширить область применения Javelin на гусеничные и колесные платформы, — сказал президент совместного предприятия JJV. — Это дает возможность повысить гибкость боевого применения комплекса вооружения Javelin.
Компания JJV провела испытания на возможность интеграции комплекса в ударный вертолет, тогда как установка на машину уже реализована на бронемашинах Stryker 2-го разведывательного полка, развернутого в Европе. В соответствии со срочными требованиями американского командования на этих машинах установлен дистанционно управляемый модуль вооружения Common Remotely Operated Weapon Systems (индекс CROWS-J).
Нынешние темпы технологического развития, а также геополитические сдвиги и потенциальные конфликты определяют новую эпоху противотанкового оружия. Впрочем, время покажет, захотят ли армии иметь более компактные системы, возможно с меньшей «огневой эффективностью», но с большей гибкостью и мобильностью, или более крупные системы, являющиеся типичным противотанковым оружием, которые могут оказать большее воздействие на цель. Впрочем, для многих армий ответ лежит где-то посередине.
Использованы материалы:
www.shephardmedia.com
rafael.co.il
www.hensoldt.net
www.eurospike.com
militaryarms.ru
www.saabgroup.com
www.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
- Автор:
- Alex Alexeev
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