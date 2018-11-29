Под знаменем глупости

При слабоумии утрачивается способность критически мыслить, пропадает инстинкт самосохранения, поэтому человек может и в яму к змеям прыгнуть, и в клетку к хищникам зайти.Украина посылает своих военных на территорию, которую «хищники» считают своей, и естественно, что они будут ее защищать. Непонимание таких простых истин явно указывает на расстройство интеллекта, в простонародье – слабоумие.Будем надеется, что Украина все же хоть немного понимала, что безнаказанной не останется, поэтому, пойдя на такой шаг, она проявила отвагу, несмотря на возможные критические последствия. А при нарушении границы украинские военные могли бы погибнуть, а не просто быть ранены и задержаны.За больными, слабоумными людьми обычно кто-то присматривает ввиду их неспособности разумно мыслить и действовать. И иногда делают это не без корысти. Кто-то, например, ухаживает за бабушкой, надеясь, что она перепишет квартиру на него, а кто-то манипулирует Украиной.После инцидента в Керченском проливе в НАТО заявили, что в связи с случившемся окажут Киеву практическую поддержку. И вот Петр Порошенко уже сидит с биноклем на берегу и ожидает корабли НАТО в Черном море, о которых спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий говорил на срочной встрече с генсеком альянса.Украина считает, что корабли НАТО в Черном море могут стать ответом на недавние «агрессивные действия» России в Азовском море, однако НАТО уже давно это планировала. Проект создания черноморской флотилии НАТО существует не первый год. С помощью нее НАТО, конечно же, не удастся создать стратегическое преимущество в этом районе. Если это и будет делаться, то в первую очередь для изоляции России и оказания на нее политического давления.Можно смело предположить, что на явную провокацию Украина пошла не без помощи НАТО. Но украинская власть в своей глупости достигла пика, так как уже собирается «прописать» у себя альянс. Киев пытается вести переговоры с США на предмет строительства американской военной базы на территории Украины…Одной из причин слабоумия значится алкоголизм. И здесь хочется крикнуть: «Петр Алексеевич, завязывайте!»