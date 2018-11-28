Ввод в эксплуатацию третьего авианосца ВМС КНР может затянуться
Строительство в Китае третьего по счету авианосца, известно как «Тип 002», идет по графику, однако ввод его в эксплуатацию может затянуться, сообщает South China Morning Post со ссылкой на источник в Военно-морских силах НОАК.
Всё дело в проблемах, связанных с модернизацией палубной авиации, сказал собеседник.
Оборонно-промышленный комплекс Китая пока не преуспел в создании более продвинутых и более мощных палубных истребителей, которые бы соответствовали авианосцу нового поколения, пояснил он.
Как пишет газета, военное командование исходит из необходимости заменить имеющийся парк палубных самолетов J-15. Они давно критикуются военными и считаются несовершенными. Пилоты неоднократно сталкивались с системными неисправностями машины. В 2016 году полеты этих истребителей даже приостанавливались на 3 месяца после аварии с одним из них.
К сегодняшнему дню для J-15 созданы улучшенные двигатели WS-10, но и они уступают американским аналогам по сроку службы. Кроме того, их производство является весьма дорогостоящим – стоимость каждого составляет несколько миллионов юаней, приводит издание слова источника.
Согласно информации, новый авианосец, в отличие от двух имеющихся, будет оснащен электромагнитной катапультой для разгона самолетов при взлете. По прогнозам военных экспертов, корабль может быть передан флоту 1 октября 2019 года к 70-летию образования КНР.
В настоящее время Китай располагает двумя авианосцами, оборудованными трамплинами – Ляонин (бывший авианесущий крейсер «Варяг») и пока не имеющий названия «проект 001А», недавно прошедший ходовые испытания.
Всё дело в проблемах, связанных с модернизацией палубной авиации, сказал собеседник.
Оборонно-промышленный комплекс Китая пока не преуспел в создании более продвинутых и более мощных палубных истребителей, которые бы соответствовали авианосцу нового поколения, пояснил он.
Как пишет газета, военное командование исходит из необходимости заменить имеющийся парк палубных самолетов J-15. Они давно критикуются военными и считаются несовершенными. Пилоты неоднократно сталкивались с системными неисправностями машины. В 2016 году полеты этих истребителей даже приостанавливались на 3 месяца после аварии с одним из них.
К сегодняшнему дню для J-15 созданы улучшенные двигатели WS-10, но и они уступают американским аналогам по сроку службы. Кроме того, их производство является весьма дорогостоящим – стоимость каждого составляет несколько миллионов юаней, приводит издание слова источника.
Согласно информации, новый авианосец, в отличие от двух имеющихся, будет оснащен электромагнитной катапультой для разгона самолетов при взлете. По прогнозам военных экспертов, корабль может быть передан флоту 1 октября 2019 года к 70-летию образования КНР.
В настоящее время Китай располагает двумя авианосцами, оборудованными трамплинами – Ляонин (бывший авианесущий крейсер «Варяг») и пока не имеющий названия «проект 001А», недавно прошедший ходовые испытания.
- Использованы фотографии:
- https://dambiev.livejournal.com
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