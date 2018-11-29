Миру срочно нужен новый Тегеран-43

Система, созданная Рузвельтом, Черчиллем и Сталиным, которую потом назвали Ялтинско-Потсдамской, как известно, просуществовала вплоть до распада СССР. Её сменил весьма неустойчивый мир, почему-то всеми признанный как однополярный, хотя, как минимум, ядерного паритета США и России никто не отменял.Ожидаемым ответом на известные слова экс-президента США о том, что Россия – региональная держава, как и Китай, впрочем, стало только более акцентированное стремление обеих стран к реальному мировому статусу. Российские эксперты решили по-своему отметить Тегеранский юбилей, собравшись в МИА «Россия сегодня» на круглый стол «В поисках новой модели мирового порядка».По оценке Алексея Мартынова, возглавляющего Международный институт новейших государств, эта однополярность, похоже, не нравится никому, за исключением самих американцев, большинство из которых вряд ли вообще имеют о ней хоть какое-то представление. Против однополярности уже не раз выступала Россия, сегодня ею откровенно недоволен Китай, да и создание Евросоюза в каком-то смысле можно расценивать как попытку хоть что-нибудь противопоставить всесилию США.Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков считает весьма показательным в этом смысле китайско-американский раскол, случившийся на недавнем саммите АТЭС в Порт-Морсби, столице Папуа — Новой Гвинеи. В итоге впервые с 1993 года саммит АТЭС завершился даже без принятия итоговой декларации. Учёный считает этот казус показательным примером неумения современных лидеров искать компромисс. Он привёл в качестве примера истинной дипломатии, достойной великой державы, достаточно известный исторический факт. Российский император Александр I в 1815 году бросил в печь секретный договор Великобритании, Австрии и Пруссии против России, найденный и переданный ему Наполеоном после бегства из Версаля Людовика XVIII. И хотя в то время уже полным ходом шёл дипломатический конгресс в Вене, Александр I посчитал возможным проигнорировать сговор союзников перед лицом новой угрозы от общего врага.Михаил Мягков отметил, что Тегеранская конференция тоже была на грани срыва, когда союзные лидеры не хотели брать на себя конкретные обязательства по срокам открытия Второго фронта. Тем не менее, в итоге согласовать удалось практически все спорные вопросы, начиная с того же Второго фронта и заканчивая Польшей и Прибалтикой с пресловутой идеей плебисцита, которая так нравилась Рузвельту. Историк также напомнил характерный обмен историческими фразами, случившийся между Сталиным и Рузвельтом, когда в ответ на слова американского президента: «миром должны управлять те страны, которые не имеют претензий», советский лидер заметил: «управлять должны те страны, которые способны это делать». Нельзя забывать, что именно Россия после Второй мировой войны фактически дважды поднимала с колен поверженную Германию. Сначала, когда Сталин настоял на сохранении её единства, отвергнув идею разделения страны на 5-6 государств, а через 44 года предоставила возможность объединиться. И вряд ли стоит в этом искать какой-то расчёт на совместное противостояние тем же США.В том, что от мирового порядка, сформированного в Тегеране, а затем в Ялте и Потсдаме сегодня уже мало что осталось, не сомневался ни один из участников круглого стола. Но в оценках перспектив будущего мироустройства расхождения были порой просто кардинальными. К примеру, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко почти не сомневается, что обострившееся противостояние великих держав чревато крупным конфликтом, причём вовсе не обязательно глобальным и ядерным. Он считает чем-то вроде анахронизма как отсутствие мирных договоров с побеждёнными во Второй мировой войне Германией и Японией, так и сохранение ограничений их суверенитета.Германия, по мнению г-на Фененко, не просто так уже не раз приняла участие во военных операциях НАТО, стремясь сформировать сразу целый набор прецедентов. А тот факт, что формально счёты с побеждёнными до сих пор не сведены, лишь усугубляет все накопившиеся в мире проблемы напряжённости. Точно так же учёный расценивает и стремление США застолбить за собой поистине уникальное право игнорировать вето в Совете Безопасности ООН со стороны других его членов. Господин Фененко вообще не сомневается, что изменить философию небитого народа и политику единственного мирового рулевого может только крупное региональное поражение. Вьетнам поражением такого рода не стал, несмотря на то, что сломал победительную психику едва ли половины «тихих американцев».Директор Института стратегического планирования и прогнозирования Александр Гусев тут же парировал это замечанием, что и в однополярном мире Европа зачастую во многих отношениях бежит впереди паровоза, то есть США. А Алексей Мартынов поспешил с предложениями полей для «регионального поражения» — например, в Закавказье или на Ближнем Востоке, почему-то не подумав тут же упомянуть и Украину. Впрочем, признание того факта, что только США на сегодня способны проецировать силу в другое полушарие, на что ни Россия, ни Китай не способны, несколько успокоило страсти.Участники круглого стола пришли к единому мнению, что дружить сегодня надо прежде всего с теми, кто готов выстраивать равноправные партнёрские отношения, но акцент в своей внешней политике России в любом случаем придётся делать на постсоветское пространство. Без этого мы действительно обречены на прозябание исключительно в региональном статусе. Хотя и колоссальным ядерным арсеналом. И отнюдь не случайно Хиллари Клинтон ещё в 2012 году, пребывая на посту госсекретаря США, недвусмысленно давала понять, что её страна приложит все усилия, чтобы не позволить России создать постсоветское содружество. А сама по себе система блоков, на территориальной, религиозной или какой-то иной основе, которая может прийти на смену однополярному миру, опасна тем, что мир может просто вернуться к ситуации 1939 года.Тогда, как отметил Александр Гусев, большинство крупных стран мира как бы замкнулось на себя, превратившись в сугубо шовинистические образования. И кто нам сказал, что мы не можем вернуться к чему-то подобному? Ведь у немцев, которые заплутали в своём национал-социалистском лабиринте, откуда и рванули на Вторую мировую войну, в те годы и вовсе возобладала та самая тенденция, о которой в своё время писал Николай Бердяев: «Немцы не довольствуются инстинктивным презрением к другим расам и народам, они хотят презирать на научном основании…»Алексей Мартынов выразил серьёзную тревогу в отношении раскручивающейся спирали ненависти, считая, что и пресловутый Brexit с таких позиций уже вовсе не выглядит цивилизованным разводом, а больше напоминает ампутацию. По мнению эксперта, Brexit обозначил лишь начало деструктивных процессов в Европе. И он лишний раз подтверждает, что мир, похоже, сегодня всё острее нуждается в новом Тегеране. Вот только найдётся ли России место за столом нового Тегерана, выразил свои сомнения Алексей Мартынов.Вслед за этим Алексей Фененко отметил, что все существовавшие до сих пор однополярные системы завершались в итоге большими войнами. Вестфальская (1648 г.) – Наполеоновскими, Венская (1815 г.) – Первой мировой, а Версальская (1918 г.) – Второй мировой войной. Очевидно, именно поэтому умирание Ялтинско-Потсдамской системы, которое один из журналистов тут же назвал «естественным», быть может, стоит даже считать благом для мира. И хотя никто не может гарантировать, что нынешний миропорядок не закончится какой-то войной, в любом случае формированием некой общеприменимой системы международного сотрудничества заняться придётся. Если не нынешним лидерам, то уж тем, кто их сменит, точно.