Суд арестовал второго сотрудника СБУ, несмотря на заявления о невиновности

Киевский суд Симферополя сегодня арестовал на два месяца сотрудника Службы безопасности Украины Андрея Драча, находившегося на борту украинского бронекатера "Никополь" во время провокации в районе Керченского пролива.В суде сотрудник СБУ Андрей Драч заявил, что находясь на борту украинского военного катера "Никополь", он якобы даже не подозревал, что готовится прорыв государственной границы России, а узнал об этом, когда катер уже вторгся в российские территориальные воды из начавшегося радиообмена между российскими и украинскими кораблями. Он сообщил суду, что не имел умысла нарушать границу России и российские законы, а в нарушении границы виновны моряки катера.Суд арестовал СБУшника на два месяца, до 25 января 2019 года, несмотря на его заявление и уверения адвокатов, что он ни в чем не виноват. Второй сотрудник СБУ - Василий Сорока, получивший ранение, также арестован на два месяца Керченским городским судом.В ФСБ подтвердили, что именно сотрудники СБУ координировали действия украинских катеров и буксира при нарушении государственной границы России в Керченском проливе.Ранее в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили, что российские корабли атаковали и захватили украинские катера и буксир в международных водах Черного моря.Между тем уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Украина готова к диалогу по вопросу возвращения в Россию арестованного капитана судна "Норд" Владимира Горбенко.