В США назвали преимущества российских огнемётных систем
Независимый эксперт Чарли Гао в своей статье для The National Interest оценил российские огнеметные системы «Буратино» и «Солнцепек».
Автор напоминает, что эти «смертоносные» системы оснащены неуправляемыми ракетами термобарического и зажигательного действия. И важной задачей разработчиков было создание оружия, способного доставить эти смеси на большие расстояния. Получившаяся боевая машина на базе танка – результат исследований советских инженеров, изучавших возможность улучшить работу огнемета. Она стала самым страшным оружием на современном поле боя.
Бронированная пусковая установка машины может поворачиваться на 360º, что значительно упрощает наведение. А шасси танка Т-72 позволяет перемещать ее с той же скоростью, что бронетанковые подразделения, которым нужна защита.
Эксперт указал также на высокую скорость и точность реактивных снарядов, что, по его мнению, является ключевым преимуществом ТОС перед традиционными системами (РСЗО), оснащенными зажигательными или термобарическими боеприпасами.
Более поздний ТОС-1А «Солнцепек» представляет собой несложную модернизацию «Буратино», которая предназначена для применения дальнобойных ракет, поражающих цели на дистанции до 6 км. Он также имеет бронированную пусковую установку, хотя это, безусловно, слабое место по сравнению с корпусом, пишет Гао.
По его словам, экипаж ТОС вооружен гораздо лучше, чем экипаж обычного танка. В его распоряжении пулемет РПК-74, полдесятка РПГ-26, два автомата Калашникова и осколочные гранаты.
Все вышеуказанные особенности сделали ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» очень популярным оружием среди армий стран Ближнего Востока и Северной Африки, заключает эксперт.
Автор напоминает, что эти «смертоносные» системы оснащены неуправляемыми ракетами термобарического и зажигательного действия. И важной задачей разработчиков было создание оружия, способного доставить эти смеси на большие расстояния. Получившаяся боевая машина на базе танка – результат исследований советских инженеров, изучавших возможность улучшить работу огнемета. Она стала самым страшным оружием на современном поле боя.
Бронированная пусковая установка машины может поворачиваться на 360º, что значительно упрощает наведение. А шасси танка Т-72 позволяет перемещать ее с той же скоростью, что бронетанковые подразделения, которым нужна защита.
Эксперт указал также на высокую скорость и точность реактивных снарядов, что, по его мнению, является ключевым преимуществом ТОС перед традиционными системами (РСЗО), оснащенными зажигательными или термобарическими боеприпасами.
Более поздний ТОС-1А «Солнцепек» представляет собой несложную модернизацию «Буратино», которая предназначена для применения дальнобойных ракет, поражающих цели на дистанции до 6 км. Он также имеет бронированную пусковую установку, хотя это, безусловно, слабое место по сравнению с корпусом, пишет Гао.
По его словам, экипаж ТОС вооружен гораздо лучше, чем экипаж обычного танка. В его распоряжении пулемет РПК-74, полдесятка РПГ-26, два автомата Калашникова и осколочные гранаты.
Все вышеуказанные особенности сделали ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» очень популярным оружием среди армий стран Ближнего Востока и Северной Африки, заключает эксперт.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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