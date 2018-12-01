Другой ленд-лиз. GMC CCKW-352, или просто «Джимми»

Продолжая разговор о поставках автомобилей в СССР, мы вышли на ещё один автомобиль-легенду. Да не просто автомобиль, а три его ипостаси, которые находятся в экспозиции музея военной техники УГМК в Верхней Пышме. Окруженные любовью и заботой знаменитые американские "Джимми" сегодня наши герои.Большинство читателей, даже не интересующихся военной техникой, знают эту машину по многочисленным голливудским боевикам. Более того, многие даже видели этот автомобиль в российских и зарубежных музеях и кадрах военной кинохроники. Видели... и не увидели.В предыдущей статье мы рассказали о легендарном джипе. А еще был не менее легендарный CMC CCKW-352/353, он же "Джимми", самый массовый военный грузовик Второй мировой. Наряду с "Джипом", это и была та самая "рабочая лошадка" армии США.Количество этих автомобилей, произведенных автомобильной промышленностью США поражает. 562 750 единиц! По количеству это больше, чем каждая из компаний-производителей «Виллисов» («Виллис» и «Форд»). Правда по общему количеству автомобилей «Виллисов» выпущено все же больше. А металла пошло больше на «Джимми», так что производственный такой паритет у нас."Джимми" (есть и ещё одно солдатское название автомобиля — "два с половиной") существовал во многих ипостасях. От обычного грузовика, хотя слово «обычный» тут принять сложно, до передвижной операционной. От самосвала до перевозчика авиабомб. Поистине, универсал до мозга костей. Автомобиль для всего.Начало истории этого автомобиля следует искать не в конструкторских бюро автозаводов, а в Пентагоне. Именно военное ведомство США в конце 30-х годов прошлого века окончательно утвердило классы военных автомобилей.Основным и универсальным тактическим грузовиком должен был стать автомобиль грузоподъемностью 2,5 американских тонны (2270 кг) и с колесной формулой 6x6. Помимо перевозки грузов и личного состава, автомобиль мог служить и тягачом для легкой полевой артиллерии.Уже по названию автомобиля видно, что разработкой и производством грузовика занималась корпорация General Motors. Первый серийный автомобиль, естественно, появился в отделении этой корпорации компании Yellow Truck & Coach в 1940 году. Это был грузовик GМС ACKWX-353.Сразу возникает вопрос о цифрах 352/353. Материал вроде о 352-м, а рассказ о 353-м. Всё дело в разной длине шасси. Об этом ниже. А пока о первом серийном "Джимми".Машина имела универсальную грузовую платформу и, пока что, кабину коммерческого типа, радиатор которой был защищен решеткой. Для армии США было построено 2466 единиц.Что интересно, новый грузовик почти сразу вызвал интерес у европейских потребителей. Из Парижа прибыла военная делегация. которая после проведения испытаний подписали договор о поставке французской армии 1000 таких автомобилей.Увы, но французам не повезло. Началась Вторая мировая и Франция была оккупирована. Но "французская тысяча" не потерялась в американских прериях. Машины были поставлены в Англию.Американцы же в это время модифицировали грузовик. Появилась действительно военная машина GMC CCKWX-353. Для неспециалиста достаточно сложно понимать весь этот набор букв и цифр. Поэтому стоит расшифровать буквенные обозначения американских машин.Итак, GMC. Это понятно. General Motors Corporation, собственно название производителя и название автомобиля.Первая буква — год модели (А — 1940 г., С — 1941 г.).Вторая — тип кабины (С — капотная, F — над двигателем).Для коммерческих моделей этого было достаточно.Но для военных автомобилей пришлось добавить еще буквы. Так, литера К обозначает приводной передний мост, W — что автомобиль имеет три оси, X — что на машине стоит "неродная" трансмиссия. Цифровой индекс — код шасси, и чем тяжелее была модель, тем цифра была выше.Новый автомобиль действительно стал военным. Внешность стала более аскетичной. Обитаемая часть кабины осталась прежней, а вот капот и крылья получили упрощенную форму. Иным стал и бампер — в виде массивного бруса. Автомобили комплектовались 6-цилиндровым карбюраторным двигателем GMC 270 объемом 4416 куб. см. и мощностью 94 л. с.Мощности корпорации позволяли выпускать совершенно безумное для того времени количество автомобилей. С октября 1940-го по февраль 1941 года было изготовлено 13 188 единиц. Большая часть автомобилей имела базу 4166 мм. Но были среди них 250 автомобилей, которые предназначались для артиллерии. Артиллерийские тягачи.Эти машины имели более короткую базу — 3683 мм. Кстати, их появление "убило" букву "Х" в названии. Именно эти автомобили, после некоторой модернизации в феврале 1941 года и получили обозначение CCKW-352. В дальнейшем, по ленд-лизу в СССР поставлялись по большей части именно такие автомобили.С этого момента и началось массовое серийное производство. В 1943 году было изготовлено 130 843 автомобиля. Это был пик выпуска описываемого автомобиля. В том же году к выпуску GMC CCKW подключили отделение Chevrolet, а фирму Yellow Truck & Coach преобразовали в отделение GMC Truck & Coach.Две странные штуковины на панели приборов — это подсветка. Она выполнена снаружи панели, а не привычно нам внутри прибора.В ходе производства в конструкцию не раз вносились различные изменения, но на внешнем виде это практически не отразилось. С апреля 1943 года грузовики получили кабину с мягким верхом, названную "тропической". Правда, это было вызвано, в первую очередь, дефицитом металла, а не особенностью климата.Каждый четвертый грузовик был оснащен кольцевой турелью для установки пулемета, которая располагалась на крыше кабины.В 1941-1943 годах выпускался вариант модели GMC CCKW-353 с неведущей передней осью. Он обозначался как GMC CCW-353 и поставлялся, главным образом, по Ленд-лизу. Всего изготовили 23 500 таких машин.С июля 1943 года металлические кабины были заменены брезентовыми, с матерчатыми дверями и боковыми окнами из прозрачного пластика. Такая кабина по сравнению с металлической имела два серьезных преимущества — во первых, она уменьшала потребление дефицитного металла, во-вторых, уменьшала полную высоту и объем машины, что было важно при транспортировке морскими судами.Но в условиях русской зимы матерчатые кабины «ленд-лизовых» грузовиков вызывали обоснованные нарекания. Всего на GMC ставили кабины пяти типов:— typ 1574 и более поздний typ 1608 — цельнометаллическая кабина, использовавшаяся на моделях CCW и CCKW;— typ 1615 — цельнометаллическая кабина, применявшаяся на AFKWX;— typ 1619 — тропическая кабина с брезентовым верхом для моделей CCKW;— typ 1620 — тропическая кабина с брезентовым верхом для моделей AFKWX.Основным типом кузова была универсальная грузовая платформа, которую американцы называли Cargo. Кроме нее были самосвальные кузова (та же универсальная платформа, но с козырьком и гидроподъемником), цистерны для топлива и воды, компрессорные станции, фургоны различного назначения, подъемные краны и погрузчики авиабомб.Отдельно можно отметить импровизированные боевые машины на базе CCKW. В армии США в полевых условиях на эти грузовики монтировались пусковые установки реактивных снарядов, зенитные пулеметы Browning калибра 12,7-мм и 40-мм зенитные пушки Bofors.В СССР эти автомобили тоже попали, правда в мизерных количествах, так как нам шли массовые поставки грузовиков Studebaker US6. Тем не менее, на некоторые CCKW даже монтировали реактивные минометы БМ-13.Рассмотрим автомобиль более внимательно.Контрольные приборы в автомобилях GMC для сегодняшнего дня выглядели вполне традиционно. Хотя для советских водителей американских машин была непривычной градуировка шкал в не метрической системе. Процитируем руководство по эксплуатации грузовиков GMC, изданное в 1944 году:"Спидометр имеет следующие деления: 0; 16 км/час; 32 км/час; 48км/час; 64 км/час; 80 км/час; 96 км/час. Термометр показывает температуру воды в системе охлаждения. Температура воды может изменяться в зависимости от дорожных условий, однако она должна быть в пределах 60-85о C, если температура воды поднялась до 100о по Цельсию, немедленно останови машину и узнай причину перегрева".Вообще, не метрическая система градуировки приборов и инструментов доставляла достаточно много хлопот советским водителям и командирам. Уже упомянутое выше "руководство" написано буквально "пошагово". Иначе, например, ремонт автомобиля провести просто невозможно.Теперь под капот. К уже упомянутому выше двигателю GMC 270. Карбюраторный 6-цилиндровый двигатель GMC 270, объемом 4,416 литра (диаметр цилиндра 101,6 мм, рабочий ход 96,04 мм). Мощность двигателя составляла 102-104 лошадиные силы (SAE) при 2750-2800 об/мин.Максимальная скорость по шоссе — 72 км/час (45 миль), потребление топлива — 31-35 литров на 100 километров по шоссе и от 65 до 75 литров на 100 километров по пересеченной местности.Вращающий момент передавался коробке передач посредством сухого однодискового сцепления Inland 754379, расположенного непосредственно за маховиком. Одним из немногих недостатков этой модели трехосника, вероятно, была необходимость частой регулировки муфты сцепления.Коробка передач со скользящим механизмом переключения была изготовлена фирмой Warner. Она имела 5 скоростей вперед и 1 назад (пятая передача повышающая) и находилась непосредственно за сцеплением позади блока картера.На левой стороне коробки передач находился вал отбора мощности для дополнительно оборудования — лебедки, гидравлического насоса и других устройств. В CCKW-353 и CCKW-352 использовались два различных типа ведущих мостов, которые выпускали фирмы Timken-Detroit Axle Co и Banjo (последняя уже серийно выпускалась для грузовиков Chevrolet).Грузовики с раздельным приводом задних осей и приводом «банджо» имели существенно отличающуюся трансмиссию (разные дифференциалы, раздаточные коробки, карданные валы). Независимо от колесной базы, типов осей и кабины, грузовой автомобиль мог быть оснащен лебедкой.Лебедка устанавливалась между лонжеронами перед радиатором позади переднего бампера. Она приводилась в движение при помощи карданного вала от коробки передач.Теперь о кузовах. Там тоже есть свои нюансы. На грузовики описываемых моделей устанавливалось три типа бортовых платформ. Первая использовалась до августа 1942 года. Она была выполнена из стали и состояла из 10 или 14 вырезанных по шаблону штампованных деталей.С августа 1942-го до февраля 1944 года кузова стали деревянными. Выпускались на мебельных фабриках. Причина проста: экономия металла, которая на каждом кузове составляла до 450 кг.С февраля 1944 года кузова стали универсальными. Борта были металлическими, а вот пол остался деревянным. Соломоново решение! Кстати, на всех типах кузовов устанавливались специальные откидные сиденья для личного состава.Ну и традиционные тактико-технические характеристики CCKW-352/353:Годы выпуска: 1941-45.Двигатель: GMC 270, бензиновый, карбюраторный, рядный, шестицилиндровый, нижнеклапанный.Мощность двигателя: 104-106 л.с.Габаритные размеры: 6928 х 2235 х 2200 ммДорожный просвет: 250 ммМаксимальная скорость: 72 км/чРасход топлива: 38 литров на 100 кмОбъем бака: 150 литровМасса автомобиля: 5100/4540 кгНу и последнее. В самом начале статьи мы написали, что некоторые из читателей видели этот автомобиль "лично", но "не узнали" его. Это достаточно частый случай. Если вы сравните фото двух грузовиков, малочисленного "Джимми" и многочисленного "Студебеккера", все станет на свои места.Общее же число поставленных в СССР по ленд-лизу автомобилей составило 477 785 штук, из них около 300 000 грузовых автомобилей повышенной проходимости. И каждый из этих автомобилей был на фронте действительно на вес золота. В том числе и CCKW-352.