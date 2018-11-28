Экс-генерал США объяснил, почему российские ЗРС не смогут сбить F-35 и B-2

Вся цепочка от получения сигнала об обнаружении цели и до захвата цели ракетой должна сработать безупречно, иначе ракета просто не увидит самолёт

Американский генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептула, являющийся в настоящее время деканом Института аэрокосмических исследований им. Митчелла заявил, что российские комплексы С-300 и С-400 с большой вероятностью не смогут поразить американские самолеты-невидимки F-35 и B-2. Об этом пишет американское издание National Interest.По утверждению генерала, российские ЗРС С-300 и С-400 используют эффективные цифровые технологии для работы в сети, обмениваются данными и обнаруживают самолеты в обширном диапазоне частот. Однако, когда данные с системы целеуказания комплекса передаются на систему перехвата, которая значительно меньше РЛС обнаружения и установлена на ракете, то возникает вероятность, что ракета просто не увидит стелс-истребитель. Обнаружить цель и поразить ее - это разные вещи, заявил экс-генерал.По его словам, на этапе перехода сигнала от наземной РЛС к РЛС ракеты возникает масса проблем, так как станция ракеты значительно меньше и ей труднее обнаружить и сопровождать цель. А если цель ещё и малозаметная, то это дополнительно в разы снижает вероятность поражения самолета ракетой., - утверждает Дептула.Несмотря на заверения генерала, американские ВВС в срочном порядке принялись за создание технологии "стелс" нового поколения, объясняя это модернизацией зенитно-ракетных систем как России, так и Китая.