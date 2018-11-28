На этот час: Порошенко заявил, что Украина не воюет

Для чего Путин сделал это именно сейчас? Чтобы не было томоса, чтобы церковь думала, если военное положение, то его святейшество нам ничего не даст. Он просчитался. Будем молиться, и всё будет хорошо.

И вторая позиция, чтобы лишить нас международной помощи. Якобы средств стране, которая воюет, не дадут. Вчера я провёл интенсивные международные консультации и сказал, что это же не мы воюем, не Украина. Мы выполняем свой долг защищать родную землю. И мы услышали ответ: господин президент, мы вам верим.

В рубрике «На этот час» приводим итоги основных событий этого дня. Так или иначе все они оказались связаны с введением военного положения на Украине после нарушения украинскими бронекатерами и буксиром государственной границы РФ. На эту минуту стало известно о том, как ситуацию с нарушением морских рубежей России кораблями ВМС ВСУ прокомментировал Пётр Порошенко.Нужно отметить, что Порошенко уже третий день подряд находит слова для того, чтобы обвинить Россию в «провокации», что лишний раз подтверждает поговорку о воре и горящей шапке. Пытаясь выгородить самого себя, украинский президент объявил, что ему известны «мотивы России при задержании украинских кораблей», мотивы "нагнетания в Керченском проливе".Порошенко заявил, что «Россия всё это осуществила с целью лишить Украину автокефалии и международной поддержки». На какие только ухищрения в риторике не пойдёт Порошенко, лишь бы выставить самого себя жертвой провокации, которую сам же и затеял с целью избавиться от политических конкурентов перед выборами.Порошенко:Порошенко отмечает и наличие «второй причины»:Удивительная логика... Воюет не Украина, но военное положение вводится на Украине. Но если Украина не воюет, тогда как понимать введение военного положения? На самом деле адекватная часть международного сообщества давно перестала искать логику в словах и действиях Порошенко. Причина в том, что логика в конечном итоге одна: продолжать антироссийскую истерию, исполняя волю тех, кто в своё время вкладывал миллиарды долларов в украинский майдан, и кто до сих пор хочет видеть вместо Украины пылающие руины у границ России.Сегодня же стало известно о том, что суд в Крыму принял решение арестовать на 2 месяца всех моряков и представителей СБУ с украинских кораблей, осуществивших вооружённое нарушение госграницы России. Трое раненых моряков пока находятся в больнице. Их отправят в СИЗО после прохождения курса лечения и выписки.