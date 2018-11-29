Кудрин подрезает крылья Роскосмосу, или проблема в самом Роскосмосе?

Проблема воровства существовала всегда. Однако сегодня эта проблема имеет уже патологический характер, затронув практически все сферы жизнедеятельности, в том числе и космическую отрасль. Причём, как заявил на днях глава Счётной палаты Алексей Кудрин, государственная корпорация «Роскосмос» занимает лидирующие позиции по масштабам финансовых нарушений.Несмотря на то, что такого рода заявления мы слышим из уст ярого сторонника либерального вектора, игнорировать их не следует, - считает главный редактор «PolitRussia.com» Руслан Осташко.Несомненно, проблема с коррупцией в нашей стране существует, и определённая борьба ведётся, о чём свидетельствует список уголовных дел.Если верить словам Кудрина, теперь такие уголовные дела есть и в «Роскосмосе». Наличие нерациональных трат, нарушений дисциплины, завышения цены, многочисленных ошибок в процедуре закупок, а также утрата, то есть воровство нескольких миллиардов, - всё это обнаружилось в ходе аудиторских проверок.На Кудрина сразу же посыпались обвинения в его якобы стремлении «подрезать крылья» стремительному взлёту «Роскосмоса» и «очернить» его главу - Дмитрия Рогозина.В борьбе с коррупцией, считает Осташко, не должно быть неприкасаемых, особенно если они занимают высокие должности в важных отраслях.