Проект штурмовой огнемётной машины ВНИИ-100
В прошлом на вооружении Красной и Советской армии состояли огнеметные танки, построенные на базе серийной техники. В отечественной практике такая техника создавалась путем дооснащения готовой бронемашины необходимыми агрегатами. Струйный огнемет расширял возможности танка, но его характеристики могли быть недостаточными для эффективного поражения некоторых целей. Дальнейшее развитие огнеметного вооружения привело к появлению реактивных огнеметов. Один из первых образцов такого рода предлагалось использовать в составе т.н. штурмовой огнеметной машины.
В начале шестидесятых годов стало ясно, что существующие струйные огнеметы, в том числе с пороховым выбросом огнесмеси, более не имеют будущего. Дальность стрельбы достигла максимальных значений, и ее увеличение либо было невозможным, либо требовало неоправданного усложнения оружия. В связи с этим советские военные, ученые и инженеры вспомнили о другом способе доставки горючих жидкостей к целям. Огнесмесь следовало отправлять к цели в контейнере-снаряде с активным или реактивным способом запуска. Контейнер обеспечивал доставку к цели всего заряда смеси без потерь, что обеспечивало рост могущества огнемета.
Новое орудие
В 1961 году военное и политическое руководство страны запустило научно-исследовательскую работу, целью которой было изучение концепции реактивного огнемета для перспективных образцов бронетехники. К программе привлекли ряд научно-исследовательских и конструкторских организаций. Им предстояло найти оптимальные варианты снарядов-контейнеров, выбрать подходящую огнесмесь и проработать облик пусковой установки. В дальнейшем пусковая установка-огнемет должна была найти применение на перспективных образцах бронетехники.
Опытная пусковая установка ЭПУ-180, вид сзади слева
Основной вклад в новую НИР сделали специалисты ВНИИ-100. Уже в начале шестидесятых годов они сформировали облик нового комплекса, а также разработали несколько вариантов оружия. Реактивные огнеметы нового типа были похожи друг на друга, но отличались калибром, габаритами и характеристиками. Наибольший интерес представляла экспериментальная пусковая установка ЭПУ-180. Именно ее в дальнейшем использовали в проекте перспективной штурмовой самоходки.
Изделие ЭПУ-180 представляло собой безоткатное орудие закрытого типа с нарезным стволом-направляющей. Ствол калибром 180 мм имел крепления для монтажа казенника с затвором, а также цапфы, при помощи которых орудие могло устанавливаться на станок или бронемашину. Загрузка боеприпаса осуществлялась с казенной части. Такой огнемет мог использоваться на различных образцах бронетехники, однако его установка вместе со штатным оружием исключалась. От предыдущих пороховых огнеметов новый ЭПУ-180 отличался увеличенными габаритами, что накладывало ограничения на его установку и применение.
Для ЭПУ-180 разработали несколько вариантов т.н. огневых снарядов. Прежде всего, предлагались изделия активного типа. Они представляли собой некое подобие артиллерийских снарядов с цилиндрическим тонкостенным корпусом и крупной внутренней полостью, которую предлагалось заполнять горючей смесью. На разных этапах рассматривались жидкие, вязкие и металлизированные составы. Снаряд оснащался конической головной частью с взрывателем. На продольной оси корпуса помещался заряд взрывчатого вещества, необходимый для эффективного разрушения снаряда и разбрызгивания огнесмеси в окружающем пространстве. Также предлагалось использовать снаряд активно-реактивного типа. В этом случае не менее половины длины корпуса отдавалось под установку компактного твердотопливного реактивного двигателя. Оставшийся объем занимал сокращенный заряд горючего состава.
Вскоре началась разработка третьего боеприпаса. Для расширения круга решаемых задач предлагалось создать фугасный снаряд, по своему строению похожий на огневые. Единственное отличие заключалось в наполнении головной части корпуса: вместо огнесмеси в ней помещался заряд взрывчатого вещества.
Активный огневой снаряд калибра 180 мм должен был иметь длину 840 мм и массу 40 кг, из которых 15 кг приходилось на огнесмесь. Активно-реактивный снаряд был больше и имел длину 1100 мм. Его масса увеличилась до 45 кг, но заряд сократился до 9 кг. Специфическая конструкция снаряда должна была ограничивать скорость полета и сказываться на дальности стрельбы. При разумных углах возвышения пусковой установки дальность не превышала 1000-1200 м. По расчетам, летом активный снаряд мог поразить живую силу на открытой местности площадью до 450 кв.м. В холодное время года площадь «выжигаемого» района сокращалась до 330 кв.м.
Казенник ЭПУ-180
В 1961-62 годах ВНИИ-100 изготовил несколько опытных огнеметов разных типов, в том числе экспериментальный ЭПУ-180. После проверки на стенде это изделие установили на имеющуюся бронемашину. Первым носителем реактивного огнемета стала переделанная самоходка ИСУ-152. С нее удалили штатное орудие МЛ-20, и на его место установили новое оружие. На этом этапе стало ясно, что реактивный огнемет нельзя установить на существующую платформу вместе с ее штатным оружием. Вероятно, именно эти выводы вскоре привели к появлению полноценного проекта перспективной штурмовой самоходной установки.
Новая бронемашина
Выводы после испытаний опытной ИСУ-152 привели к старту нового этапа работ. Специалисты ВНИИ-100 занялись проработкой вопросов установки изделия ЭПУ-180 на разные бронированные платформы, как серийные, так и перспективные. В качестве будущих носителей такого оружия рассматривались шасси средних танков – Т-55, «Объект 432» и «Объект 167». При этом танк, вне зависимости от его конкретного типа, нуждался в самой серьезной перестройке боевого отделения. Фактически следовало создать совершенно новую машину на основе одной из существующих.
Оптимальной базой для будущей самоходки посчитали опытный средний танк «Объект 167» – вариант дальнейшего развития серийного Т-62 с обновленной силовой установкой и ходовой частью. У танка планировалось заимствовать большую часть корпуса, силовую установку и шасси. Башня и оснащение боевого отделения удалялись; также планировалось переделать отделение управления. Передняя и центральная части корпуса объединялись в обитаемый отсек с функциями боевого отделения. В него нужно было вписать укладки для боеприпасов и новое орудие.
Новый проект, так и не получивший официального обозначения, предусматривал использование переработанного корпуса танка «Объекта 167». Прежде всего, предлагалась новая лобовая часть измененной формы с орудийной установкой. Какая-либо надстройка или рубка над боевым отделением не использовалась. Интересным следствием этого стало резкое сокращение габаритов машины в сравнении с базовым танком. Ее высота определялась преимущественно крышей не самого высокого корпуса.
Кормовой отсек корпуса вмещал дизельный двигатель В-26 мощностью 700 л.с. и механическую трансмиссию. От «Объекта 167» штурмовая установка получала шасси с шестью опорными катками с торсионной подвеской на борт. По-видимому, все агрегаты шасси без изменений должны были заимствоваться у базовой бронемашины. Среди прочего, это должно было обеспечить определенное сходство ходовых характеристик.
Огневой снаряд активного типа
Передняя часть корпуса выполняла функции боевого отделения. На лобовой установке корпуса предлагалось монтировать орудие ЭПУ-180. Удалось обеспечить горизонтальную наводку в секторе шириной 20° и вертикальные углы от -5° до +25°. Конструкторы отказались от заряжающего, заменив его автоматикой. Непосредственно за орудием находились агрегаты автомата заряжания. Почти весь центральный отсек корпуса представлял собой крупную механизированную укладку. Огневые снаряды всех типов размещались параллельно продольной оси машины на двух стеллажах, один за другим. В четырех горизонтальных рядах укладки помещалось до 60 выстрелов.
По расчетам, автомат заряжания позволял получить темп стрельбы до 10 выстрелов в минуту. Максимальная дальность выстрела огневым снарядом определялась в 1200 м. Целью бронемашины должны были стать живая сила противника на открытой местности и в незащищенных постройках, а также некоторые виды техники и сооружений.
Экипаж штурмовой самоходной установки включал всего двух человек – командира-наводчика и механика-водителя. Члены экипажа находились в передней части машины, по бокам от орудия. Над ними имелись люки со смотровыми приборами. На рабочих местах помещались все необходимые органы управления для вождения или применения вооружения. Сокращению экипажа поспособствовали применение автомата заряжания и другие новшества конструкции.
Как можно судить, общая длина штурмовой установки с учетом орудия превышала 9-9,5 м. Ширина – 3,3 м, высота – всего 1,76 м. Боевая масса сократилась до 28 т. Таким образом, по своим ходовым характеристикам самоходка могла превосходить базовый танк «Объект 167». Последний на шоссе разгонялся до 60 км/ч, имел запас хода 500 км и мог преодолевать разные препятствия. Есть основания полагать, что огнеметная самоходка могла бы показывать большую скорость и подвижность. В то же время, выступающий ствол серьезно ограничивал проходимость на пересеченной местности.
Согласно некоторым источникам, проект штурмовой огнеметной установки был доведен до строительства и испытаний прототипа. Доступное танковое шасси переоборудовали требуемым образом, после чего отправили на полигон. В ходе испытаний планировалось проверить все основные качества получившегося образца и сделать выводы о его перспективах и будущем.
Реактивный боеприпас для ЭПУ-180
Испытания опытной машины прошли в начале шестидесятых годов. За время проверок ее орудие сделало 53 выстрела по мишеням. О выводах, сделанных по результатам испытаний, можно судить лишь по прочим данным о ходе разработки отечественных реактивных огнеметов. По всей видимости, представленный образец не устроил конструкторов и военных. Дальнейшее развитие концепции, реализованной в новом проекте, не имело смысла. Новое оружие следовало использовать иным образом.
Итоги и последствия
Предложенный проект нового орудия-огнемета и самоходной артиллерийской установки под него представлял определенный интерес, но не мог найти место в армии. При всех своих преимуществах, эти системы имели ряд существенных недостатков, мешавших их эффективному применению на поле боя. Тем не менее, опыт проекта не пропал, и вскоре нашел применение при разработке новых артиллерийских и огнеметных систем.
Одна из главных проблем штурмовой самоходки была связана с типом использованного шасси. Она основывалась на опытном среднем танке «Объект 167», который так и не дошел до серии. Основные элементы самоходки можно было перенести на другое шасси, но это привело бы к затягиванию работ, а также к необходимости проведения нового цикла испытаний. Вряд ли заказчика могли устроить такие особенности проекта.
Однако на судьбе проекта в первую очередь сказались особенности предложенного вооружения. ЭПУ-180 представляла собой совершенно новую специализированную систему без какой-либо унификации с другим вооружением сухопутных войск. При этом она имела специфическое соотношение основных боевых качеств. Огневые снаряды новых типов сочетали в себе сравнительно малую дальность стрельбы с высоким могуществом.
Следовало также учесть, что снаряды с огнесмесью могут применяться только против конкретных целей, и это сокращало общий потенциал самоходки. В частности, она не могла эффективно бороться с бронетехникой, имеющей хорошую защиту. Таким образом, перспективный образец нуждался не только в дальнейшем совершенствовании, но и в поиске методик его боевого применения. Ему нужно было найти место в структуре сухопутных войск.
Имея особое сочетание технических характеристик и боевых качеств, штурмовая огнеметная установка от ВНИИ-100 не смогла заинтересовать потенциальных заказчиков. К середине шестидесятых годов работы по этому проекту были остановлены ввиду отсутствия реальных перспектив. Впрочем, наработки по новым огнеметным системам не пропали. В самом ближайшем будущем были запущены новые проекты, давшие реальные результаты.
По результатам экспериментального проекта, военные и конструкторы пришли к выводу о необходимости отказа от активно-реактивных выстрелов в пользу полноценных реактивных снарядов. Такие изделия могли показывать повышенную дальность полета и нести увеличенный заряд огнесмеси. Для усиления воздействия на цель предлагалось использовать принципы объемного взрыва. По мере дальнейшего развития этих идей был сформирован облик новой боевой машины под названием «тяжелая огнеметная установка». Позже на основе такой концепции была создана боевая машина ТОС-1 «Буратино».
К началу шестидесятых годов струйные огнеметы с разными методами метания исчерпали свой потенциал, и рост их характеристик остановился. Понадобился поиск новых идей и решений, вскоре давший реальные результаты. Первыми результатами работ стали экспериментальный реактивный огнемет ЭПУ-180 и самоходка-носитель этого вооружения. Эти образцы, как и многие другие ранние разработки своих классов, не были лишены недостатков, и потому не вышли из стадии испытаний. Тем не менее, в рамках новых проектов был заложен фундамент для дальнейшего развития огнеметного вооружения. С его помощью были созданы новые образцы, до сих пор состоящие на вооружении.
По материалам:
http://russianarms.ru/
http://alternathistory.com/
https://world-of-ru.livejournal.com/
Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Цейхгауз, 2010. – Т. 3. 1946–1965.
Павлов М.В., Павлов И.В. Отечественные бронированные машины 1945-1965 гг. // Техника и вооружение, 2011. №11.
В начале шестидесятых годов стало ясно, что существующие струйные огнеметы, в том числе с пороховым выбросом огнесмеси, более не имеют будущего. Дальность стрельбы достигла максимальных значений, и ее увеличение либо было невозможным, либо требовало неоправданного усложнения оружия. В связи с этим советские военные, ученые и инженеры вспомнили о другом способе доставки горючих жидкостей к целям. Огнесмесь следовало отправлять к цели в контейнере-снаряде с активным или реактивным способом запуска. Контейнер обеспечивал доставку к цели всего заряда смеси без потерь, что обеспечивало рост могущества огнемета.
Новое орудие
В 1961 году военное и политическое руководство страны запустило научно-исследовательскую работу, целью которой было изучение концепции реактивного огнемета для перспективных образцов бронетехники. К программе привлекли ряд научно-исследовательских и конструкторских организаций. Им предстояло найти оптимальные варианты снарядов-контейнеров, выбрать подходящую огнесмесь и проработать облик пусковой установки. В дальнейшем пусковая установка-огнемет должна была найти применение на перспективных образцах бронетехники.
Опытная пусковая установка ЭПУ-180, вид сзади слева
Основной вклад в новую НИР сделали специалисты ВНИИ-100. Уже в начале шестидесятых годов они сформировали облик нового комплекса, а также разработали несколько вариантов оружия. Реактивные огнеметы нового типа были похожи друг на друга, но отличались калибром, габаритами и характеристиками. Наибольший интерес представляла экспериментальная пусковая установка ЭПУ-180. Именно ее в дальнейшем использовали в проекте перспективной штурмовой самоходки.
Изделие ЭПУ-180 представляло собой безоткатное орудие закрытого типа с нарезным стволом-направляющей. Ствол калибром 180 мм имел крепления для монтажа казенника с затвором, а также цапфы, при помощи которых орудие могло устанавливаться на станок или бронемашину. Загрузка боеприпаса осуществлялась с казенной части. Такой огнемет мог использоваться на различных образцах бронетехники, однако его установка вместе со штатным оружием исключалась. От предыдущих пороховых огнеметов новый ЭПУ-180 отличался увеличенными габаритами, что накладывало ограничения на его установку и применение.
Для ЭПУ-180 разработали несколько вариантов т.н. огневых снарядов. Прежде всего, предлагались изделия активного типа. Они представляли собой некое подобие артиллерийских снарядов с цилиндрическим тонкостенным корпусом и крупной внутренней полостью, которую предлагалось заполнять горючей смесью. На разных этапах рассматривались жидкие, вязкие и металлизированные составы. Снаряд оснащался конической головной частью с взрывателем. На продольной оси корпуса помещался заряд взрывчатого вещества, необходимый для эффективного разрушения снаряда и разбрызгивания огнесмеси в окружающем пространстве. Также предлагалось использовать снаряд активно-реактивного типа. В этом случае не менее половины длины корпуса отдавалось под установку компактного твердотопливного реактивного двигателя. Оставшийся объем занимал сокращенный заряд горючего состава.
Вскоре началась разработка третьего боеприпаса. Для расширения круга решаемых задач предлагалось создать фугасный снаряд, по своему строению похожий на огневые. Единственное отличие заключалось в наполнении головной части корпуса: вместо огнесмеси в ней помещался заряд взрывчатого вещества.
Активный огневой снаряд калибра 180 мм должен был иметь длину 840 мм и массу 40 кг, из которых 15 кг приходилось на огнесмесь. Активно-реактивный снаряд был больше и имел длину 1100 мм. Его масса увеличилась до 45 кг, но заряд сократился до 9 кг. Специфическая конструкция снаряда должна была ограничивать скорость полета и сказываться на дальности стрельбы. При разумных углах возвышения пусковой установки дальность не превышала 1000-1200 м. По расчетам, летом активный снаряд мог поразить живую силу на открытой местности площадью до 450 кв.м. В холодное время года площадь «выжигаемого» района сокращалась до 330 кв.м.
Казенник ЭПУ-180
В 1961-62 годах ВНИИ-100 изготовил несколько опытных огнеметов разных типов, в том числе экспериментальный ЭПУ-180. После проверки на стенде это изделие установили на имеющуюся бронемашину. Первым носителем реактивного огнемета стала переделанная самоходка ИСУ-152. С нее удалили штатное орудие МЛ-20, и на его место установили новое оружие. На этом этапе стало ясно, что реактивный огнемет нельзя установить на существующую платформу вместе с ее штатным оружием. Вероятно, именно эти выводы вскоре привели к появлению полноценного проекта перспективной штурмовой самоходной установки.
Новая бронемашина
Выводы после испытаний опытной ИСУ-152 привели к старту нового этапа работ. Специалисты ВНИИ-100 занялись проработкой вопросов установки изделия ЭПУ-180 на разные бронированные платформы, как серийные, так и перспективные. В качестве будущих носителей такого оружия рассматривались шасси средних танков – Т-55, «Объект 432» и «Объект 167». При этом танк, вне зависимости от его конкретного типа, нуждался в самой серьезной перестройке боевого отделения. Фактически следовало создать совершенно новую машину на основе одной из существующих.
Оптимальной базой для будущей самоходки посчитали опытный средний танк «Объект 167» – вариант дальнейшего развития серийного Т-62 с обновленной силовой установкой и ходовой частью. У танка планировалось заимствовать большую часть корпуса, силовую установку и шасси. Башня и оснащение боевого отделения удалялись; также планировалось переделать отделение управления. Передняя и центральная части корпуса объединялись в обитаемый отсек с функциями боевого отделения. В него нужно было вписать укладки для боеприпасов и новое орудие.
Новый проект, так и не получивший официального обозначения, предусматривал использование переработанного корпуса танка «Объекта 167». Прежде всего, предлагалась новая лобовая часть измененной формы с орудийной установкой. Какая-либо надстройка или рубка над боевым отделением не использовалась. Интересным следствием этого стало резкое сокращение габаритов машины в сравнении с базовым танком. Ее высота определялась преимущественно крышей не самого высокого корпуса.
Кормовой отсек корпуса вмещал дизельный двигатель В-26 мощностью 700 л.с. и механическую трансмиссию. От «Объекта 167» штурмовая установка получала шасси с шестью опорными катками с торсионной подвеской на борт. По-видимому, все агрегаты шасси без изменений должны были заимствоваться у базовой бронемашины. Среди прочего, это должно было обеспечить определенное сходство ходовых характеристик.
Огневой снаряд активного типа
Передняя часть корпуса выполняла функции боевого отделения. На лобовой установке корпуса предлагалось монтировать орудие ЭПУ-180. Удалось обеспечить горизонтальную наводку в секторе шириной 20° и вертикальные углы от -5° до +25°. Конструкторы отказались от заряжающего, заменив его автоматикой. Непосредственно за орудием находились агрегаты автомата заряжания. Почти весь центральный отсек корпуса представлял собой крупную механизированную укладку. Огневые снаряды всех типов размещались параллельно продольной оси машины на двух стеллажах, один за другим. В четырех горизонтальных рядах укладки помещалось до 60 выстрелов.
По расчетам, автомат заряжания позволял получить темп стрельбы до 10 выстрелов в минуту. Максимальная дальность выстрела огневым снарядом определялась в 1200 м. Целью бронемашины должны были стать живая сила противника на открытой местности и в незащищенных постройках, а также некоторые виды техники и сооружений.
Экипаж штурмовой самоходной установки включал всего двух человек – командира-наводчика и механика-водителя. Члены экипажа находились в передней части машины, по бокам от орудия. Над ними имелись люки со смотровыми приборами. На рабочих местах помещались все необходимые органы управления для вождения или применения вооружения. Сокращению экипажа поспособствовали применение автомата заряжания и другие новшества конструкции.
Как можно судить, общая длина штурмовой установки с учетом орудия превышала 9-9,5 м. Ширина – 3,3 м, высота – всего 1,76 м. Боевая масса сократилась до 28 т. Таким образом, по своим ходовым характеристикам самоходка могла превосходить базовый танк «Объект 167». Последний на шоссе разгонялся до 60 км/ч, имел запас хода 500 км и мог преодолевать разные препятствия. Есть основания полагать, что огнеметная самоходка могла бы показывать большую скорость и подвижность. В то же время, выступающий ствол серьезно ограничивал проходимость на пересеченной местности.
Согласно некоторым источникам, проект штурмовой огнеметной установки был доведен до строительства и испытаний прототипа. Доступное танковое шасси переоборудовали требуемым образом, после чего отправили на полигон. В ходе испытаний планировалось проверить все основные качества получившегося образца и сделать выводы о его перспективах и будущем.
Реактивный боеприпас для ЭПУ-180
Испытания опытной машины прошли в начале шестидесятых годов. За время проверок ее орудие сделало 53 выстрела по мишеням. О выводах, сделанных по результатам испытаний, можно судить лишь по прочим данным о ходе разработки отечественных реактивных огнеметов. По всей видимости, представленный образец не устроил конструкторов и военных. Дальнейшее развитие концепции, реализованной в новом проекте, не имело смысла. Новое оружие следовало использовать иным образом.
Итоги и последствия
Предложенный проект нового орудия-огнемета и самоходной артиллерийской установки под него представлял определенный интерес, но не мог найти место в армии. При всех своих преимуществах, эти системы имели ряд существенных недостатков, мешавших их эффективному применению на поле боя. Тем не менее, опыт проекта не пропал, и вскоре нашел применение при разработке новых артиллерийских и огнеметных систем.
Одна из главных проблем штурмовой самоходки была связана с типом использованного шасси. Она основывалась на опытном среднем танке «Объект 167», который так и не дошел до серии. Основные элементы самоходки можно было перенести на другое шасси, но это привело бы к затягиванию работ, а также к необходимости проведения нового цикла испытаний. Вряд ли заказчика могли устроить такие особенности проекта.
Однако на судьбе проекта в первую очередь сказались особенности предложенного вооружения. ЭПУ-180 представляла собой совершенно новую специализированную систему без какой-либо унификации с другим вооружением сухопутных войск. При этом она имела специфическое соотношение основных боевых качеств. Огневые снаряды новых типов сочетали в себе сравнительно малую дальность стрельбы с высоким могуществом.
Следовало также учесть, что снаряды с огнесмесью могут применяться только против конкретных целей, и это сокращало общий потенциал самоходки. В частности, она не могла эффективно бороться с бронетехникой, имеющей хорошую защиту. Таким образом, перспективный образец нуждался не только в дальнейшем совершенствовании, но и в поиске методик его боевого применения. Ему нужно было найти место в структуре сухопутных войск.
Имея особое сочетание технических характеристик и боевых качеств, штурмовая огнеметная установка от ВНИИ-100 не смогла заинтересовать потенциальных заказчиков. К середине шестидесятых годов работы по этому проекту были остановлены ввиду отсутствия реальных перспектив. Впрочем, наработки по новым огнеметным системам не пропали. В самом ближайшем будущем были запущены новые проекты, давшие реальные результаты.
По результатам экспериментального проекта, военные и конструкторы пришли к выводу о необходимости отказа от активно-реактивных выстрелов в пользу полноценных реактивных снарядов. Такие изделия могли показывать повышенную дальность полета и нести увеличенный заряд огнесмеси. Для усиления воздействия на цель предлагалось использовать принципы объемного взрыва. По мере дальнейшего развития этих идей был сформирован облик новой боевой машины под названием «тяжелая огнеметная установка». Позже на основе такой концепции была создана боевая машина ТОС-1 «Буратино».
* * *
К началу шестидесятых годов струйные огнеметы с разными методами метания исчерпали свой потенциал, и рост их характеристик остановился. Понадобился поиск новых идей и решений, вскоре давший реальные результаты. Первыми результатами работ стали экспериментальный реактивный огнемет ЭПУ-180 и самоходка-носитель этого вооружения. Эти образцы, как и многие другие ранние разработки своих классов, не были лишены недостатков, и потому не вышли из стадии испытаний. Тем не менее, в рамках новых проектов был заложен фундамент для дальнейшего развития огнеметного вооружения. С его помощью были созданы новые образцы, до сих пор состоящие на вооружении.
По материалам:
http://russianarms.ru/
http://alternathistory.com/
https://world-of-ru.livejournal.com/
Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Цейхгауз, 2010. – Т. 3. 1946–1965.
Павлов М.В., Павлов И.В. Отечественные бронированные машины 1945-1965 гг. // Техника и вооружение, 2011. №11.
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- World-of-ru.livejournal.com, "Отечественные бронированные машины. XX век."
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