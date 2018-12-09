Проект штурмовой огнемётной машины ВНИИ-100



Опытная пусковая установка ЭПУ-180, вид сзади слева



Казенник ЭПУ-180



Огневой снаряд активного типа



Реактивный боеприпас для ЭПУ-180



Схема штурмовой огнеметной машины

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По материалам:

http://russianarms.ru/

http://alternathistory.com/

https://world-of-ru.livejournal.com/

Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Цейхгауз, 2010. – Т. 3. 1946–1965.

Павлов М.В., Павлов И.В. Отечественные бронированные машины 1945-1965 гг. // Техника и вооружение, 2011. №11.