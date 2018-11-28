МВД ЛНР: На украинских КПП массово задерживают мужчин призывного возраста

По нашим данным, радикальных активистов планируют задействовать в качестве «заградотрядов» за спинами боевиков вооруженных формирований Украины, чтобы удержать военнослужащих в зоне операции так называемых объединённых сил.

Появляются первые «результаты» введённого президентом Украины и одобренного Верховной радой «частичного» военного положения. О «результатах» рассказывает центр общественных связей Министерства внутренних дел Луганской народной республики. По информации луганской стороны, киевские силовики осуществляют задержания граждан, пересекающих линию соприкосновения на украинских КПП.Речь идёт о массовом задержании мужчин призывного возраста, которые по разным причинам были вынуждены переходить линию соприкосновения сторон.Задержания, как сообщается, осуществлены на украинском пункте пропуска в Станице Луганской и на других КПП. В задержаниях участвуют сотрудники СБУ.После задержания, как сообщают очевидцы, украинские силовики проводят сверку военного учёта с явной целью направить мужчин на призывные пункты.Напомним, что на части территории Луганской области, подконтрольной Киеву, действует военное положение. Оно предусматривает «частичную мобилизацию». Судя по всему, под эту «частичную мобилизацию» решили подвести всех мужчин призывного возраста, пересекающих украинский кордон.Напомним, что под призывным возрастом понимается возраст не до 27, а до 50 лет. Именно такая планка была определена в рамках недавней (очередной) волны мобилизации на Украине.На этом фоне из ДНР приходят сообщения о том, что разведка установила скопление представителей украинских радикальных батальонов в крупных городах Донбасса – на подконтрольной Киеву территории.Из заявления официального представителя Народной милиции ДНР Даниила Безсонова: