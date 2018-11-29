«Армату», оказывается, ждут. С лазером и рельсотроном
Наконец-то нам открыли глаза на простые истины, которые почему-то раньше не открывались. И глаза не открывались, и истины были сокрыты мраком. Может, от недостатка образования, а может, от какой-либо неведомой болезни этих самых глаз. Не так уж и важно, в принципе, важно, что в среде российских СМИ все-таки есть лучики света в темном царстве.
И эти лучики укажут нам путь истинный и не дадут утонуть во мраке непонимания.
Начнем орать, как положено, по порядку. Оказывается, все то, что сегодня разрабатывают и внедряют в производство наши конструкторы вооружения – полнейший бред и старье!
Кстати, то же самое относится и к боевым офицерам и генералам, разрабатывающим тактику и стратегию современного боя. Все их придумки — прошлый век! Двадцатый, да и то с натяжкой.
А на дворе вроде как век двадцать первый, так что делаем соответствующие выводы. О полном устаревании всего и вся.
Самолеты? Танки? Автоматы и прочее стрелковое оружие? Боевые машины? Всё прошлый век. Что-то из эпохи питекантропов. Современная война будет войной машин. А солдаты будут сидеть за пару тысяч километров и двигать "танчики" джойстиком.
Ну совсем как в «вурдотанках» и «вурдосамолетах».
А нам командиры говорили, что объект считается захваченным только после того, как никельхромванадиевые тестикулы рядового Сереги Шишкина зависнут над окопом обороняющихся.
Заметьте, не танк проедет или самолет пролетит, а простой солдат-мотострелок зачистит вражеский окоп.
Чувствуется, что кто-то устарел. Морально и мыслительно.
Прозрение наше наступило после чтения статьи в одном достаточно известном издании. Автор, несомненно владеющий материалом, рассказывает о том, почему наши новые системы вооружения уже сегодня, даже не ставя их на конвейер, необходимо отправить на свалку.
Нам, оказывается совсем не нужны танки "Армата" и машины на их базе. Да и все остальное тоже. Миллиарды рублей в топку. Новые автоматы — в топку. Новые бронемашины — в топку. Новые самолеты — туда же. В смысле, что-то на переплавку, а что-то просто сжечь в чертежах за ненадобностью.
Сегодня модны совсем другие идеи.
Идея робота-солдата, робота-танка, робота-самолета взята именно оттуда. Современная война — это война роботов! Только вот интересно, почему об этом не знают те, кто сейчас воюет в различных частях света, в различных странах и в различных армиях? Почему им не сообщили?
Зачем снайпер с красными от напряжения глазами лежит сутками на позициях? Мокрый, замерзший, возможно, под прицелом снайпера противника. Проще же отправить робота. Поставить десяток камер и одну установку с винтовкой. Увидел — выстрелил...
Ведь даже изобретать ничего не надо. Компьютеров море. Программ, с помощью которых робот будет выбирать цель. — тоже. Самодвижущиеся роботы, способные стрелять, изобретены и давно используются. Посадить снайпера в теплом блиндаже подальше от передовой и пусть воюет джойстиком.
А он почему-то лежит на позиции... Лежит и наводит ужас на противника своими точными выстрелами. Более того, уничтожает роботизированных противников, "мозг" которых в сотни, тысячи раз работает быстрее человеческого.
А ответ-то дан много десятилетий назад! Человеческий мозг работает не так, как работает даже самый мощный компьютер. Снайпер не анализирует каждую травинку или каждый куст на предмет целеопределения. Снайпер определяет места возможного появления противника.
Количество операций в единицу времени никогда не даст преимущества машине. Человека победить нельзя. Конечно, если это хороший профессионал. Человек всегда найдет "противоядие" от любой машины.
Другой интересный момент, на который мы обратили внимание — атомный танк! Не в смысле танк, стреляющий ядерными боеприпасами. Танк с атомным двигателем! Представляете себе такой военный феномен?
"А он себе идет, идет... И лаю твоего совсем не признает..." Танк, который имеет такую энергоустановку, которая обеспечивает энергией любые системы. Это же крепость, которую невозможно взять.
А если туда вместо пушки поставить рельсотрон? Ту самую электромагнитную пушку? Причем не первого, тоже устаревшего давно варианта, а второго, перспективного. Стреляющего не снарядами, а электромагнитными импульсами!
Бабах — и всё вражеское высокоточное вооружение уничтожено или поражено. В зависимости от расстояния, "мозги" сожжены или у них "поехала крыша".
А ещё лучше, да и по фильмам более известной вещью, поставить лазерное вооружение. Представляете, лазер "Пересвет" на танке?
Танк, а позади три "КамАЗа" с электроустановкой. Хотя, с атомной установкой вместо двигателя, зачем танку "КамАЗы"? Сотню киловатт реактор даст, даже не напрягаясь.
Правда, против танков эта штука не попрет. Там противотанковую пушку "от питекантропов" нужно. Броня все-таки. А вот по самолетам вполне может врезать.
Рассказ о том, какое оружие будет завтра, можно продолжать бесконечно. Проще посмотреть любой фантастический фильм о завоевании человечества пришельцами с более развитой планеты. Только зачем?
Зачем нам рассказывают о том, что хотелось бы изобрести? И почему это новое вооружение начинает свою жизнь с того, что воюет со старым?
Мы помним совсем недавние рассказы о советских "устаревших" ракетах ПВО 60-х годов. О древних "Максимах" и ЗСУ-23-2. О ретро-минометах времен Второй мировой. Помним и видим, что именно это вооружение сегодня является одним из самых грозных.
Какое вооружение сегодня самое смертоносное? Не в перспективе, а в реальности? Мы в свое время дали ответ на этот вопрос. Минометы! В том числе и "самопальные". И что характерно, без единой электронной дряни.
Ладно, не минометы. Люди. Люди, которые управляют всей этой армадой металла с вкраплениями кремния и прочей электроники.
Понятно, что разработка новых систем вооружений необходима. Более того, без этой работы нет будущего для российской армии. А вот зачем выбрасывать то, что уже достигнуто, не понятно. Почему мы должны отказаться от "Арматы" и боевых машин на её базе? Только потому, что это дорогое удовольствие?
Оружие вообще дорогое удовольствие. Потому и придумали принцип необходимой достаточности. Нам тысячи "Армат" нужны? Нет. Нам тысячи Су-57 нужны? Тоже нет. А не тысячи? Нужны!
И потом, кто сказал (а в ТОЙ статье об этом ни словечка), что роботы и атомные танки с лохо… простите, рельсотронами будут дешевле?
А в конце вернемся к тому самому пехотному Сереге. Вернемся, чтобы напомнить то, что сказали в начале статьи. Он, и только он берет города, опорные пункты. Освобождает мирных жителей. Гибнет первым и приходит победителем первым.
Вот о ком надо в первую очередь заботиться... Ему нужны новые БМП, новые танки, новый автомат, новый бронежилет.
И эти лучики укажут нам путь истинный и не дадут утонуть во мраке непонимания.
Начнем орать, как положено, по порядку. Оказывается, все то, что сегодня разрабатывают и внедряют в производство наши конструкторы вооружения – полнейший бред и старье!
Кстати, то же самое относится и к боевым офицерам и генералам, разрабатывающим тактику и стратегию современного боя. Все их придумки — прошлый век! Двадцатый, да и то с натяжкой.
А на дворе вроде как век двадцать первый, так что делаем соответствующие выводы. О полном устаревании всего и вся.
Самолеты? Танки? Автоматы и прочее стрелковое оружие? Боевые машины? Всё прошлый век. Что-то из эпохи питекантропов. Современная война будет войной машин. А солдаты будут сидеть за пару тысяч километров и двигать "танчики" джойстиком.
Ну совсем как в «вурдотанках» и «вурдосамолетах».
А нам командиры говорили, что объект считается захваченным только после того, как никельхромванадиевые тестикулы рядового Сереги Шишкина зависнут над окопом обороняющихся.
Заметьте, не танк проедет или самолет пролетит, а простой солдат-мотострелок зачистит вражеский окоп.
Чувствуется, что кто-то устарел. Морально и мыслительно.
Прозрение наше наступило после чтения статьи в одном достаточно известном издании. Автор, несомненно владеющий материалом, рассказывает о том, почему наши новые системы вооружения уже сегодня, даже не ставя их на конвейер, необходимо отправить на свалку.
Нам, оказывается совсем не нужны танки "Армата" и машины на их базе. Да и все остальное тоже. Миллиарды рублей в топку. Новые автоматы — в топку. Новые бронемашины — в топку. Новые самолеты — туда же. В смысле, что-то на переплавку, а что-то просто сжечь в чертежах за ненадобностью.
Сегодня модны совсем другие идеи.
Идея робота-солдата, робота-танка, робота-самолета взята именно оттуда. Современная война — это война роботов! Только вот интересно, почему об этом не знают те, кто сейчас воюет в различных частях света, в различных странах и в различных армиях? Почему им не сообщили?
Зачем снайпер с красными от напряжения глазами лежит сутками на позициях? Мокрый, замерзший, возможно, под прицелом снайпера противника. Проще же отправить робота. Поставить десяток камер и одну установку с винтовкой. Увидел — выстрелил...
Ведь даже изобретать ничего не надо. Компьютеров море. Программ, с помощью которых робот будет выбирать цель. — тоже. Самодвижущиеся роботы, способные стрелять, изобретены и давно используются. Посадить снайпера в теплом блиндаже подальше от передовой и пусть воюет джойстиком.
А он почему-то лежит на позиции... Лежит и наводит ужас на противника своими точными выстрелами. Более того, уничтожает роботизированных противников, "мозг" которых в сотни, тысячи раз работает быстрее человеческого.
А ответ-то дан много десятилетий назад! Человеческий мозг работает не так, как работает даже самый мощный компьютер. Снайпер не анализирует каждую травинку или каждый куст на предмет целеопределения. Снайпер определяет места возможного появления противника.
Количество операций в единицу времени никогда не даст преимущества машине. Человека победить нельзя. Конечно, если это хороший профессионал. Человек всегда найдет "противоядие" от любой машины.
Другой интересный момент, на который мы обратили внимание — атомный танк! Не в смысле танк, стреляющий ядерными боеприпасами. Танк с атомным двигателем! Представляете себе такой военный феномен?
"А он себе идет, идет... И лаю твоего совсем не признает..." Танк, который имеет такую энергоустановку, которая обеспечивает энергией любые системы. Это же крепость, которую невозможно взять.
А если туда вместо пушки поставить рельсотрон? Ту самую электромагнитную пушку? Причем не первого, тоже устаревшего давно варианта, а второго, перспективного. Стреляющего не снарядами, а электромагнитными импульсами!
Бабах — и всё вражеское высокоточное вооружение уничтожено или поражено. В зависимости от расстояния, "мозги" сожжены или у них "поехала крыша".
А ещё лучше, да и по фильмам более известной вещью, поставить лазерное вооружение. Представляете, лазер "Пересвет" на танке?
Танк, а позади три "КамАЗа" с электроустановкой. Хотя, с атомной установкой вместо двигателя, зачем танку "КамАЗы"? Сотню киловатт реактор даст, даже не напрягаясь.
Правда, против танков эта штука не попрет. Там противотанковую пушку "от питекантропов" нужно. Броня все-таки. А вот по самолетам вполне может врезать.
Рассказ о том, какое оружие будет завтра, можно продолжать бесконечно. Проще посмотреть любой фантастический фильм о завоевании человечества пришельцами с более развитой планеты. Только зачем?
Зачем нам рассказывают о том, что хотелось бы изобрести? И почему это новое вооружение начинает свою жизнь с того, что воюет со старым?
Мы помним совсем недавние рассказы о советских "устаревших" ракетах ПВО 60-х годов. О древних "Максимах" и ЗСУ-23-2. О ретро-минометах времен Второй мировой. Помним и видим, что именно это вооружение сегодня является одним из самых грозных.
Какое вооружение сегодня самое смертоносное? Не в перспективе, а в реальности? Мы в свое время дали ответ на этот вопрос. Минометы! В том числе и "самопальные". И что характерно, без единой электронной дряни.
Ладно, не минометы. Люди. Люди, которые управляют всей этой армадой металла с вкраплениями кремния и прочей электроники.
Понятно, что разработка новых систем вооружений необходима. Более того, без этой работы нет будущего для российской армии. А вот зачем выбрасывать то, что уже достигнуто, не понятно. Почему мы должны отказаться от "Арматы" и боевых машин на её базе? Только потому, что это дорогое удовольствие?
Оружие вообще дорогое удовольствие. Потому и придумали принцип необходимой достаточности. Нам тысячи "Армат" нужны? Нет. Нам тысячи Су-57 нужны? Тоже нет. А не тысячи? Нужны!
И потом, кто сказал (а в ТОЙ статье об этом ни словечка), что роботы и атомные танки с лохо… простите, рельсотронами будут дешевле?
А в конце вернемся к тому самому пехотному Сереге. Вернемся, чтобы напомнить то, что сказали в начале статьи. Он, и только он берет города, опорные пункты. Освобождает мирных жителей. Гибнет первым и приходит победителем первым.
Вот о ком надо в первую очередь заботиться... Ему нужны новые БМП, новые танки, новый автомат, новый бронежилет.
- Автор:
- Александр Ставер, Роман Скоморохов
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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