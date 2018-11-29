Зачем Россия поддерживает фельдмаршала Хафтара?
Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung задалась вопросом, зачем Россия печатает деньги для ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара. Обозреватель газеты некто Ульрих Шмид пишет, что в течение последних трех лет Хафтар получил от России не менее 9,7 миллиардов ливийских динаров, которые печатает соответствующее предприятие по заказу фельдмаршала. Якобы напечатанные в далекой России деньги затем привозят в Киренаику – Восточную Ливию, которую и контролирует фельдмаршал Хафтар.
Казалось бы, какая разница западной прессе, что и где печатает один из правителей Ливии, после свержения Муаммара Каддафи фактически переставшей существовать как единое государство. Ведь, в конечном итоге, у любого государственного образования должна быть своя валюта и если в данный момент нет технических и организационных возможностей печатать ее на своей территории, то можно обратиться за помощью к другим государствам. Поставляют же США и европейские страны военную амуницию на Украину или в Грузию – и ничего, никто лишних вопросов не задает.
Но интерес Запада к Халифе Хафтару не утихает. Впрочем, сначала, лет восемь назад, это был весьма положительный интерес. Халифа Белкасим Хафтар тогда еще не был фельдмаршалом, но давно носил генеральские погоны. Он – почти ровесник Муаммара Каддафи, родился в 1943 году в Адждабии – древней столице Киренаики, в семье выходцев из племени аль-Фарджани. Выбрав военную карьеру, Хафтар 26-летним младшим офицером участвовал в военном перевороте «свободных офицеров» в 1969 году, в результате которого Муаммар Каддафи и пришел к власти.
После этого карьера одного из близких сподвижников лидера Ливийской революции пошла в гору. Хафтар стремительно рос в должностях и чинах, впрочем награждать его было за что – в 1973 году Хафтар командовал ливийскими частями, сражавшимися на стороне Египта на Синае. В 1977-1978 гг. Хафтар учился в СССР на Высших офицерских курсах «Выстрел», а в 1983 году окончил курсы в Военной академии им. М.В. Фрунзе. Во время учебы в Советском Союзе Хафтар выучил русский язык.
Каддафи доверял Хафтару как члену Совета революционного командования и участнику революции 1969 года. Поэтому когда в 1987 г. Джамахирия развязала войну в соседнем Чаде, полковник Халифа Хафтар был назначен главнокомандующим ливийскими войсками в Чаде. Но, несмотря на кажущееся техническое превосходство ливийской армии над вооруженными силами Чада, ситуация на фронте складывалась не в пользу ливийцев. В конечном итоге чадская армия наголову разгромила ливийские экспедиционные силы. Соотношение погибших в «войне тойот», как окрестили тот конфликт в зарубежной прессе, составило 7500 человек со стороны Ливии и около 1000 человек со стороны Чада. Еще 400 ливийских военнослужащих попали в плен. В руках чадской армии оказался и сам полковник Халифа Хафтар.
Поскольку вторжение в Чад было негласной операцией ливийской армии, Муаммар Каддафи моментально отрекся от всех пленных – ливийских «ихтамнетов». Полковник Хафтар, соратник Каддафи по военному перевороту и его ученик, прежде внимавший всем идеям ливийского лидера, был в бешенстве. Он порвал все связи с Каддафи и с тех пор стал готовить в Ливии государственный переворот. Таким образом, в ссоре с Каддафи Хафтар находился с конца 1980-х годов.
Пытаясь свергнуть Каддафи, Хафтар вышел на связь с ливийской оппозицией и в 1988 году стал сотрудничать с Национальным фронтом спасения Ливии, который базировался в том же Чаде. После антикаддафистского поворота чадские власти выпустили Хафтара из тюрьмы и он свободно обосновался в Чаде, планируя вторжение в Ливию. Но Каддафи все же удалось организовать в Чаде военный переворот и свергнуть проамериканского президента Хиссена Хабре. Тогда ЦРУ США организовало эвакуацию Хафтара и его 350 соратников из Чада в Заир, а затем в Кению и далее – в Соединенные Штаты. Понятно, что в это время Хафтар поддерживал тесные связи с американской разведкой, так как был интересен Вашингтону в контексте противостояния Муаммару Каддафи. В 1990-е годы Хафтару было предоставлено гражданство США, после чего он поселился в Виенне в штате Виргиния и прожил там двадцать лет.
Иногда в жизни ливийского политэмигранта, в целом спокойной и размеренной, происходили всплески военно-политической активности. Так, в 1996 году Хафтар попытался организовать вооруженное восстание против Каддафи в горном районе Южной Ливии. Однако Каддафи легко подавил этот мятеж, а многих сторонников Хафтара ливийским властям удалось арестовать и казнить. Но с годами менял свою политику и сам Каддафи. Напуганный трагическим концом Саддама Хусейна и тем, что американцы сделали с Ираком, Каддафи пошел на сближение с Западом. Он отказался от былой радикальной риторики, заявил о прекращении программы по разработке ядерного оружия, стал все чаще встречаться с западными лидерами. Свергать Каддафи вроде как стало бессмысленно, поэтому американцы утратили на время интерес к антикаддафистской оппозиции и, в том числе, к самому Халифе Хафтару.
Но когда в 2011 году в странах Северной Африки и Ближнего Востока начались массовые народные выступления, прозванные «Арабской весной», американцы «достали из ларца» все оппозиционные политические фигуры, в том числе и Халифу Хафтара. Пожилой генерал прибыл на родину. Он обосновался в Бенгази и примкнул к вооруженным силам оппозиции. В то время ими командовал генерал Абдул Фатах Юнис – бывший второй человек в Ливийской Джамахирии и ее министр внутренних дел, перешедший на сторону оппозиции. Халифа Хафтар стал командующим сухопутными войсками в звании генерал-лейтенанта. 14 февраля 2014 года Хафтар, выступив по национальному телевидению, объявил о роспуске парламента. Одновременно он стал ездить по тем районам, где обладал влиянием, и собирать людей в собственные вооруженные силы.
К этому времени Ливия фактически распалась на несколько враждующих и воюющих друг с другом территорий. Халифа Хафтар стал верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ливии – по факту армии одной из таких территорий. 15 сентября 2016 года Палата представителей в Тобруке присвоила Халифе Хафтару звание фельдмаршала. Примерно в это же время, летом 2016 года, Хафтар впервые за последние десятилетия посетил и Россию.
Поскольку в стремительно меняющейся политической ситуации в Ливии нужно было найти те силы, сотрудничество с которыми представлялось бы возможным и выгодным для России, руководство нашей страны предпочло установить контакты именно с фельдмаршалом Хафтаром. Он – человек светской культуры, один из последних ныне живущих арабских светских революционеров-националистов второй половины ХХ века, учившийся в Советском Союзе, представлялся куда более приемлемой фигурой для развития партнерских отношений, чем прозападные либералы или, тем более, отмороженные радикалы.
Одна из серьезных проблем – лишь возраст Халифы Хафтара. Ему семьдесят пять лет и, если верить публикациям в ряде западных изданий, фельдмаршал давно болен раком, так что его уход из нашего бренного мира может наступить едва ли не в любое время. Но пока Хафтар жив и помирать не собирается, зато контактирует с Россией все более плотно.
В России Хафтара рассматривают как человека, способного возглавить реальную борьбу против радикальных террористических группировок, оперирующих на территории Ливии. Но для этого Хафтару нужны деньги, оружие, организационная поддержка. Поэтому ливийский фельдмаршал и зачастил в Россию. 12–13 ноября в итальянском городе Палермо проходила международная конференция по урегулированию в Ливии. Ливийскую сторону представляла делегация Правительства национального единства (ПНЕ), которое базируется в столице страны Триполи и поддерживается Западом и Советом Безопасности ООН.
Но беда ПНЕ в том, что оно уже годами не может совладать с террористами, демонстрируя полную политическую импотенцию. Естественно, что в такой ситуации все больший интерес вызывает фигура Хафтара. Поэтому, когда фельдмаршал в частном порядке также прибыл в Палермо, с ним сразу же стали проводить кулуарные переговоры представители многих стран, в том числе и тех, кто поддерживает ПНЕ. Обиженные делегаты Триполи в спешке покинули конференцию.
Аналитики называют исход конференции в Палермо победой Франции, которая вместе с Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами поддерживает Хафтара. Кстати, фельдмаршал провел настоящий демарш, отказавшись сесть за один стол с делегацией Катара, поддерживающего ПНЕ, и обвинив катарцев в принадлежности к «Аль-Каиде» (запрещена в Российской Федерации).
Россия, кстати, официально выбор в пользу Халифы Хафтара никогда не делала. В отличие от Египта и ОАЭ, прямо поддерживающих фельдмаршала, и Катара и Турции, выступающих за ПНЕ, Россия старается равномерно воспринимать все ливийские правительства, за исключением радикальных группировок. Но если говорить о военном сотрудничестве, то здесь выбор давно сделан в пользу фельдмаршала. Об этом свидетельствуют его частые приезды в Россию и встречи именно с представителями руководства Министерства обороны РФ.
Западная пресса, впрочем, и этому находит свои объяснения. И здесь мы возвращаемся к тому вопросу, которым задалась швейцарская газета, пытаясь понять, зачем Россия якобы печатает деньги для нужд Палаты представителей в Тобруке и поддерживаемого ею фельдмаршала Халифы Хафтара. Швейцарский журналист Шмид делает вывод, что Россия якобы так платит Хафтару за то, чтобы открыть на ливийской территории свою военную базу.
Тема российского военного присутствия в Ливии вообще очень страшит Запад. Хотя нет никаких оснований считать, что в Ливии присутствуют российские военнослужащие, западная пресса соревнуется в рассказах о присутствии на ливийской территории бойцов из ЧВК Вагнера, о готовящейся переброске в Ливию российского спецназа, зенитных ракетных комплексов, о мнимых договоренностях между Сергеем Шойгу и Халифой Хафтаром насчет создания в Бенгази российской военно-морской базы и так далее.
Больше всего комплексуют британцы – исторические противники России в Средиземном море. Когда британские военные руководители говорят о наличии угрозы со стороны России, они неизбежно заговаривают и о том, что после Сирии Россия якобы придет в Ливию и будет наводить здесь свои порядки, чтобы завладеть ливийской нефтью. Противостояние российским войскам, высадившимся в Ливии – один из излюбленных сценариев британских военных учений в последнее время.
Абдалла Аш-Шариф из арабского медиацентра Al Araby Al Jadeed со штаб-квартирой в Лондоне приводит сведения, что Халифа Хафтар специально закрыл порт Тобрук, чтобы подготовить его к размещению российской военной базы. В пользу создания базы в Тобруке якобы говорит то, что порт очень близок к Египту, который в настоящее время является важнейшим военно-политическим партнером России в Северной Африке. Конечно, никаких доказательств подобным утверждениям нет, но западная публика охотно верит.
Арабскому аналитику вторит Washington Times (WT), ссылаясь на данные американских спецслужб. Симпатии России к Палате представителей в Тобруке и Национальной армии Ливии, которой командует Хафтар, по мнению американцев, связаны еще и с тем, что контролирующие Восточную Ливию силы резко критикуют Запад. Так, премьер-министр «тобруковского» правительства Ливии Абдулла аль-Тини назвал США, Великобританию и Италию врагами Ливии и ливийского народа, поскольку они поддерживают религиозно-политические группировки.
Таким образом, если в современной ливийской политике и стоит кого-то поддерживать, то Халифа Хафтар – едва ли не единственная приемлемая фигура. По крайней мере, он реально пытается противостоять дальнейшей архаизации того, что осталось от ливийского общества, намерен уничтожить радикальные группировки, действующие в стране и способствующие все большему погружению некогда преуспевающего государства в пучину средневековья. Поэтому если Хафтару так надо напечатать свои динары в России, как утверждают западные СМИ, что же в этом плохого для нас и нашей страны?
Казалось бы, какая разница западной прессе, что и где печатает один из правителей Ливии, после свержения Муаммара Каддафи фактически переставшей существовать как единое государство. Ведь, в конечном итоге, у любого государственного образования должна быть своя валюта и если в данный момент нет технических и организационных возможностей печатать ее на своей территории, то можно обратиться за помощью к другим государствам. Поставляют же США и европейские страны военную амуницию на Украину или в Грузию – и ничего, никто лишних вопросов не задает.
Но интерес Запада к Халифе Хафтару не утихает. Впрочем, сначала, лет восемь назад, это был весьма положительный интерес. Халифа Белкасим Хафтар тогда еще не был фельдмаршалом, но давно носил генеральские погоны. Он – почти ровесник Муаммара Каддафи, родился в 1943 году в Адждабии – древней столице Киренаики, в семье выходцев из племени аль-Фарджани. Выбрав военную карьеру, Хафтар 26-летним младшим офицером участвовал в военном перевороте «свободных офицеров» в 1969 году, в результате которого Муаммар Каддафи и пришел к власти.
После этого карьера одного из близких сподвижников лидера Ливийской революции пошла в гору. Хафтар стремительно рос в должностях и чинах, впрочем награждать его было за что – в 1973 году Хафтар командовал ливийскими частями, сражавшимися на стороне Египта на Синае. В 1977-1978 гг. Хафтар учился в СССР на Высших офицерских курсах «Выстрел», а в 1983 году окончил курсы в Военной академии им. М.В. Фрунзе. Во время учебы в Советском Союзе Хафтар выучил русский язык.
Каддафи доверял Хафтару как члену Совета революционного командования и участнику революции 1969 года. Поэтому когда в 1987 г. Джамахирия развязала войну в соседнем Чаде, полковник Халифа Хафтар был назначен главнокомандующим ливийскими войсками в Чаде. Но, несмотря на кажущееся техническое превосходство ливийской армии над вооруженными силами Чада, ситуация на фронте складывалась не в пользу ливийцев. В конечном итоге чадская армия наголову разгромила ливийские экспедиционные силы. Соотношение погибших в «войне тойот», как окрестили тот конфликт в зарубежной прессе, составило 7500 человек со стороны Ливии и около 1000 человек со стороны Чада. Еще 400 ливийских военнослужащих попали в плен. В руках чадской армии оказался и сам полковник Халифа Хафтар.
Поскольку вторжение в Чад было негласной операцией ливийской армии, Муаммар Каддафи моментально отрекся от всех пленных – ливийских «ихтамнетов». Полковник Хафтар, соратник Каддафи по военному перевороту и его ученик, прежде внимавший всем идеям ливийского лидера, был в бешенстве. Он порвал все связи с Каддафи и с тех пор стал готовить в Ливии государственный переворот. Таким образом, в ссоре с Каддафи Хафтар находился с конца 1980-х годов.
Пытаясь свергнуть Каддафи, Хафтар вышел на связь с ливийской оппозицией и в 1988 году стал сотрудничать с Национальным фронтом спасения Ливии, который базировался в том же Чаде. После антикаддафистского поворота чадские власти выпустили Хафтара из тюрьмы и он свободно обосновался в Чаде, планируя вторжение в Ливию. Но Каддафи все же удалось организовать в Чаде военный переворот и свергнуть проамериканского президента Хиссена Хабре. Тогда ЦРУ США организовало эвакуацию Хафтара и его 350 соратников из Чада в Заир, а затем в Кению и далее – в Соединенные Штаты. Понятно, что в это время Хафтар поддерживал тесные связи с американской разведкой, так как был интересен Вашингтону в контексте противостояния Муаммару Каддафи. В 1990-е годы Хафтару было предоставлено гражданство США, после чего он поселился в Виенне в штате Виргиния и прожил там двадцать лет.
Иногда в жизни ливийского политэмигранта, в целом спокойной и размеренной, происходили всплески военно-политической активности. Так, в 1996 году Хафтар попытался организовать вооруженное восстание против Каддафи в горном районе Южной Ливии. Однако Каддафи легко подавил этот мятеж, а многих сторонников Хафтара ливийским властям удалось арестовать и казнить. Но с годами менял свою политику и сам Каддафи. Напуганный трагическим концом Саддама Хусейна и тем, что американцы сделали с Ираком, Каддафи пошел на сближение с Западом. Он отказался от былой радикальной риторики, заявил о прекращении программы по разработке ядерного оружия, стал все чаще встречаться с западными лидерами. Свергать Каддафи вроде как стало бессмысленно, поэтому американцы утратили на время интерес к антикаддафистской оппозиции и, в том числе, к самому Халифе Хафтару.
Но когда в 2011 году в странах Северной Африки и Ближнего Востока начались массовые народные выступления, прозванные «Арабской весной», американцы «достали из ларца» все оппозиционные политические фигуры, в том числе и Халифу Хафтара. Пожилой генерал прибыл на родину. Он обосновался в Бенгази и примкнул к вооруженным силам оппозиции. В то время ими командовал генерал Абдул Фатах Юнис – бывший второй человек в Ливийской Джамахирии и ее министр внутренних дел, перешедший на сторону оппозиции. Халифа Хафтар стал командующим сухопутными войсками в звании генерал-лейтенанта. 14 февраля 2014 года Хафтар, выступив по национальному телевидению, объявил о роспуске парламента. Одновременно он стал ездить по тем районам, где обладал влиянием, и собирать людей в собственные вооруженные силы.
К этому времени Ливия фактически распалась на несколько враждующих и воюющих друг с другом территорий. Халифа Хафтар стал верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ливии – по факту армии одной из таких территорий. 15 сентября 2016 года Палата представителей в Тобруке присвоила Халифе Хафтару звание фельдмаршала. Примерно в это же время, летом 2016 года, Хафтар впервые за последние десятилетия посетил и Россию.
Поскольку в стремительно меняющейся политической ситуации в Ливии нужно было найти те силы, сотрудничество с которыми представлялось бы возможным и выгодным для России, руководство нашей страны предпочло установить контакты именно с фельдмаршалом Хафтаром. Он – человек светской культуры, один из последних ныне живущих арабских светских революционеров-националистов второй половины ХХ века, учившийся в Советском Союзе, представлялся куда более приемлемой фигурой для развития партнерских отношений, чем прозападные либералы или, тем более, отмороженные радикалы.
Одна из серьезных проблем – лишь возраст Халифы Хафтара. Ему семьдесят пять лет и, если верить публикациям в ряде западных изданий, фельдмаршал давно болен раком, так что его уход из нашего бренного мира может наступить едва ли не в любое время. Но пока Хафтар жив и помирать не собирается, зато контактирует с Россией все более плотно.
В России Хафтара рассматривают как человека, способного возглавить реальную борьбу против радикальных террористических группировок, оперирующих на территории Ливии. Но для этого Хафтару нужны деньги, оружие, организационная поддержка. Поэтому ливийский фельдмаршал и зачастил в Россию. 12–13 ноября в итальянском городе Палермо проходила международная конференция по урегулированию в Ливии. Ливийскую сторону представляла делегация Правительства национального единства (ПНЕ), которое базируется в столице страны Триполи и поддерживается Западом и Советом Безопасности ООН.
Но беда ПНЕ в том, что оно уже годами не может совладать с террористами, демонстрируя полную политическую импотенцию. Естественно, что в такой ситуации все больший интерес вызывает фигура Хафтара. Поэтому, когда фельдмаршал в частном порядке также прибыл в Палермо, с ним сразу же стали проводить кулуарные переговоры представители многих стран, в том числе и тех, кто поддерживает ПНЕ. Обиженные делегаты Триполи в спешке покинули конференцию.
Аналитики называют исход конференции в Палермо победой Франции, которая вместе с Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами поддерживает Хафтара. Кстати, фельдмаршал провел настоящий демарш, отказавшись сесть за один стол с делегацией Катара, поддерживающего ПНЕ, и обвинив катарцев в принадлежности к «Аль-Каиде» (запрещена в Российской Федерации).
Россия, кстати, официально выбор в пользу Халифы Хафтара никогда не делала. В отличие от Египта и ОАЭ, прямо поддерживающих фельдмаршала, и Катара и Турции, выступающих за ПНЕ, Россия старается равномерно воспринимать все ливийские правительства, за исключением радикальных группировок. Но если говорить о военном сотрудничестве, то здесь выбор давно сделан в пользу фельдмаршала. Об этом свидетельствуют его частые приезды в Россию и встречи именно с представителями руководства Министерства обороны РФ.
Западная пресса, впрочем, и этому находит свои объяснения. И здесь мы возвращаемся к тому вопросу, которым задалась швейцарская газета, пытаясь понять, зачем Россия якобы печатает деньги для нужд Палаты представителей в Тобруке и поддерживаемого ею фельдмаршала Халифы Хафтара. Швейцарский журналист Шмид делает вывод, что Россия якобы так платит Хафтару за то, чтобы открыть на ливийской территории свою военную базу.
Тема российского военного присутствия в Ливии вообще очень страшит Запад. Хотя нет никаких оснований считать, что в Ливии присутствуют российские военнослужащие, западная пресса соревнуется в рассказах о присутствии на ливийской территории бойцов из ЧВК Вагнера, о готовящейся переброске в Ливию российского спецназа, зенитных ракетных комплексов, о мнимых договоренностях между Сергеем Шойгу и Халифой Хафтаром насчет создания в Бенгази российской военно-морской базы и так далее.
Больше всего комплексуют британцы – исторические противники России в Средиземном море. Когда британские военные руководители говорят о наличии угрозы со стороны России, они неизбежно заговаривают и о том, что после Сирии Россия якобы придет в Ливию и будет наводить здесь свои порядки, чтобы завладеть ливийской нефтью. Противостояние российским войскам, высадившимся в Ливии – один из излюбленных сценариев британских военных учений в последнее время.
Абдалла Аш-Шариф из арабского медиацентра Al Araby Al Jadeed со штаб-квартирой в Лондоне приводит сведения, что Халифа Хафтар специально закрыл порт Тобрук, чтобы подготовить его к размещению российской военной базы. В пользу создания базы в Тобруке якобы говорит то, что порт очень близок к Египту, который в настоящее время является важнейшим военно-политическим партнером России в Северной Африке. Конечно, никаких доказательств подобным утверждениям нет, но западная публика охотно верит.
Арабскому аналитику вторит Washington Times (WT), ссылаясь на данные американских спецслужб. Симпатии России к Палате представителей в Тобруке и Национальной армии Ливии, которой командует Хафтар, по мнению американцев, связаны еще и с тем, что контролирующие Восточную Ливию силы резко критикуют Запад. Так, премьер-министр «тобруковского» правительства Ливии Абдулла аль-Тини назвал США, Великобританию и Италию врагами Ливии и ливийского народа, поскольку они поддерживают религиозно-политические группировки.
Таким образом, если в современной ливийской политике и стоит кого-то поддерживать, то Халифа Хафтар – едва ли не единственная приемлемая фигура. По крайней мере, он реально пытается противостоять дальнейшей архаизации того, что осталось от ливийского общества, намерен уничтожить радикальные группировки, действующие в стране и способствующие все большему погружению некогда преуспевающего государства в пучину средневековья. Поэтому если Хафтару так надо напечатать свои динары в России, как утверждают западные СМИ, что же в этом плохого для нас и нашей страны?
- Автор:
- Илья Полонский
- Использованы фотографии:
- http://anna-news.info, http://u-f.ru, ruskline.ru
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