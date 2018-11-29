Прейскурант на исповедь

Мы призываем российские власти серьезно подойти к расследованию этих жалоб, восстановить право господина Мацицкого на защиту, выполнять свои обязательства согласно международному и российскому законодательству, а также отказаться от своего ошибочного толкования понятия экстремизма, которое применяется в целях запрещения непопулярных религиозных движений.

Пожертвования обязательны, только ознакомительное тестирование бесплатно. Потом, когда он начинает изучать, он поддерживает себя и церковь. У нас есть определенные фиксированные пожертвования, например, он жертвует за одитинг. Это стоит недешево, потому что обучить священника — это большой труд. Хаббард говорил, что год одитинга идет за пять лет обучения в университете.

Так называемая "социальная работа" саентологов является всего лишь прикрытием их активной вербовочной деятельности! В нормальном мире есть муниципальные социальные работники, которые пытаются помочь тем же осужденным за различные преступления, или попавшим в наркотическую зависимость. Но у "Криминона" и "Нарконона" иная цель – секта должна не помогать, а активно распространять саентологические идеи везде, где только возможно. По большому счету, к примеру, "Криминону" нужны не столько заключенные, сколько сотрудники тюрем, чтобы сделать из них саентологов и влиять на происходящее в тюрьме.

Российская либеральная оппозиция вдруг возмутилась наличием в УК РФ статьи 282, предполагающей ответственность за разжигание ненависти или вражды. Точнее, даже не столько наличием этой статьи, а её применением к кому-либо, кроме страшных русских националистов. Ведь так, того и гляди, начнут применять и к тем, кто рассуждает о «генетическом рабстве» русских, о «потомках вертухаев» и прочих рукопожатных вещах. То есть либеральная оппозиция опасается, что если так пойдет и дальше, им скоро не гранты с премиями давать будут, а тюремные сроки. И это, конечно, весьма серьезный повод для беспокойства, давайте поймем и простим.Не отстают от российских и европейские либералы. Тоже создают петиции, делают заявления, требуют от российских властей «ответственного подхода» и торжества справедливости.Поводом для хорошо знакомого нам либерального плача стало дело санкт-петербургских саентологов, привлеченных российскими правоохранительными органами за экстремизм, разжигание ненависти и вражды, а также незаконную предпринимательскую деятельность. Защитники обвиняемых саентологов заявили, что в деле наблюдаются признаки фабрикации, и дружный вой поднялся незамедлительно.Наверное, нужно сказать несколько слов о том, что же представляет из себя саентология. Если совсем коротко, то это религиозное течение, признанное таковым в США и Европе. Основано оно было в США писателем-фантастом Роном Хаббардом. Долгое время даже в США не признавалось в качестве церкви или религиозного движения.В шестидесятых годах саентологи стали фигурантами нескольких судебных процессов в США. Формальным поводом стало использование ими странного прибора, называемого «электрометром» (или просто «е-метром») для лечения различных заболеваний. Поскольку эффект от применения этого прибора был, мягко говоря, крайне сомнительным, а его использование в медицинских целях противоречило патенту на это «изобретение», Минюст США использовал это как повод для судебного преследования саентологии.Сам прибор представляет из себя небольшое устройство с двумя электродами (обычно адепт церкви держит их в руках), с помощью которого можно фиксировать электропроводимость человеческого тела. То есть банальный гальванометр. В саентологической «церкви» считают, что таким образом можно регистрировать человеческие эмоции, мысли, чувства. И «пастырь», исповедующий очередного неофита, якобы может различать все это на шкале прибора (там просто слегка подергивается стрелка) и, в зависимости от увиденного, определять искренность исповедуемого и его близость к каким-то саентологическим идеалам. То есть это, конечно, предмет религиозного культа, но ещё немножко и детектор лжи.Отчасти именно из-за судебных преследований в США саентологами была изменена методика применения этого «прибора». Если изначально они, не мудрствуя лукаво, приписывали ему некие чудодейственные свойства и брали деньги за процесс «исцеления», то потом вынуждены были пойти на компромисс и признали, что он лишь помогает проповедникам секты в «пастырском консультировании». У саентологов это называется «одитинг» — личное общение со «священником», нечто среднее между исповедью и сеансом психотерапии.Прибор этот, как и все у саентологов, платный. При себестоимости около 100 евро он стоит 7428 евро. Причем цена одинакова абсолютно для всех регионов мира. Так что если кто-то из читателей хочет подлечиться таким вот специфическим образом – нет никаких препятствий, кроме финансовых…Платность всего и вся у саентологов – вовсе не преувеличение. Хотя одно исключение все-таки существует: бесплатно «ознакомительное тестирование» новичков, только пришедших в «церковь». Базовый курс, так сказать. А дальше, действительно, платить придется и за общение с проповедником, и за достижение более высоких степеней посвященности, и за внутренние «экзамены»… Более того, при всем этом существуют ещё и членские взносы, размер которых определяется индивидуально для каждого и может зависеть как от степени «посвящения», так и от доходов человека. В зависимости от вашего достатка продвижение по саентологической «карьерной лестнице» к высшим уровням может обойтись от 35 до 380 тысяч долларов.В общем, коммерческая деятельность в данной организации поставлена на поток, и весьма часто именно это становится поводом для правоохранительных органов разных стран заинтересоваться этой «религиозной организацией».Разумеется, такие ловкие парни не могли не заинтересовать российские правоохранительные органы. В течение многие лет в России региональными судами принимались решения о запрете тех или иных отделений «церкви Хаббарда». Но окончательно (будем на это надеяться) она была запрещена в РФ только в 2016 году. Также были признаны экстремистскими и запрещены к распространению в РФ некоторые основополагающие саентологические труды.Правда, сами российские саентологи относятся к этому довольно спокойно. Признавать запреты они не спешат, прямо заявляя, что если они пережили «гонения» в США и Европе, то переживут и в России. И признание в нашей стране, по их логике, всего лишь вопрос времени.Вероятно, именно из-за такой позиции стало возможно то самое дело питерских саентологов, из-за которого поднялся упомянутый выше либеральный стон. Однако все не так просто, и при оценке деятельности данной организации нам следует учитывать некоторые дополнительные вещи.Во-первых, саентологи нацелены на вербовку богатых людей. Соответственно, довольно часто в психологической зависимости от них оказываются известные, влиятельные и состоятельные персоны. Наверное, самым известным последователем Хаббарда в мире является голливудский актер Том Круз. Есть немало адептов и рангом пониже, но все-таки представляющих некоторую ценность для тех, кто по роду службы заинтересован в вербовке агентуры влияния в разных странах.Во-вторых, есть уже и подтвержденные факты не вполне понятного интереса саентологов к российским «закрытым городам» и персонам, имеющим доступ к государственной тайне. В частности, была пресечена деятельность «церкви Хаббарда» в подмосковном Обнинске.Не оставляют саентологи и попыток как-то мимикрировать под менее скандальные, а зачастую и очень благородные общественные движения и инициативы. В частности, они пытаются легализоваться под вывеской борцов с наркотиками и криминалом, реализуют определенные программы «помощи» наркозависимым и т.п. В частности, подобной деятельностью в РФ занимаются саентологические организации «Нарконон» и «Криминон». И иногда им удается так хорошо «загримироваться», что они даже получают благодарности от региональных властных структур.Однако далеко не все разделяют такую благодарность:Все это не может не тревожить российские спецслужбы. И они, судя по истерикам российских и европейских либералов, действительно не дремлют.