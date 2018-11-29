Британские наёмники попали под удар
Вчера, 28 ноября 2018 года, как подтверждает афганский информационный портал «Tolo news», боевики из числа радикальных исламистов атаковали базу контингента британской ЧВК, находящуюся в восточной части Кабула.
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Этот объект, известный как «G4S security camp», расположен в районе, известном как Пул-и-Чархи, и является одним из главных мест базирования неправительственных британских военных контингентов в центральном Афганистане.
По данным главы 9 полицейского округа афганской столицы Бисмиллаха Табана, нападение на лагерь британских наёмников (о деятельности которых в Афганистане, в отличие от их американских собратьев, известно весьма немного) началось с атаки заминированным автомобилем главных ворот базы.
После этого последовала активная перестрелка. Как сообщает телеканал «Euronews», со стороны нападавших боевиков погибло не менее 10 человек; о потерях среди мирных граждан и британских «специалистов по безопасности» не сообщается.
Местные жители также сообщают о минимум 8 раненых, которые были эвакуированы на машинах «скорой помощи» в местные больницы, однако сколько их них составляют раненые боевики, а сколько – мирные жители, случайно попавшие в зону боестолкновения, неизвестно.
Пока ни одна из радикальных джихадистских группировок в Афганистане не взяла на себя ответственность за произошедшее нападение. Руководство британской ЧВК также пока отказывается от каких-либо комментариев по поводу произошедшей атаки.
[center][/center
Этот объект, известный как «G4S security camp», расположен в районе, известном как Пул-и-Чархи, и является одним из главных мест базирования неправительственных британских военных контингентов в центральном Афганистане.
По данным главы 9 полицейского округа афганской столицы Бисмиллаха Табана, нападение на лагерь британских наёмников (о деятельности которых в Афганистане, в отличие от их американских собратьев, известно весьма немного) началось с атаки заминированным автомобилем главных ворот базы.
После этого последовала активная перестрелка. Как сообщает телеканал «Euronews», со стороны нападавших боевиков погибло не менее 10 человек; о потерях среди мирных граждан и британских «специалистов по безопасности» не сообщается.
Местные жители также сообщают о минимум 8 раненых, которые были эвакуированы на машинах «скорой помощи» в местные больницы, однако сколько их них составляют раненые боевики, а сколько – мирные жители, случайно попавшие в зону боестолкновения, неизвестно.
Пока ни одна из радикальных джихадистских группировок в Афганистане не взяла на себя ответственность за произошедшее нападение. Руководство британской ЧВК также пока отказывается от каких-либо комментариев по поводу произошедшей атаки.
- Использованы фотографии:
- https://www.garda.com
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