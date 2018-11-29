Хотите купить раба-ребёнка? Афганистан 21 века ждёт вас!

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28 ноября, как передаёт телеканал «Euronews», Международный Детский фонд ООН (UNICEF) опубликовал сводный доклад о сложившейся крайне тяжёлой гуманитарной ситуации в Афганистане. В этом исследовании, кроме анализа проблем взрослых, наиболее подробно затрагиваются вопросы положения детей в данной стране Среднего Востока.
Как известно, уже несколько лет территория Афганистана страдает от засухи, последствия которой оказываются ещё более тяжёлыми из-за разрушения значительной доли ирригационных систем в этой стране. Однако в 2018 году последствия засухи оказались, вопреки многим прогнозам, ещё более тяжёлыми и особенно серьёзными.
Из-за этого, по оценке экспертов ООН, не менее 3.500.000 жителей Афганистана нуждаются в срочной гуманитарной помощи, так как поставлены буквально на грань выживания. Особенно тяжёлая ситуация у 220.000 афганцев, которые бежали от боевых действий и межплеменных столкновений из провинций Герат, Гур и Багдис и которые по этой причине ещё с весны этого года проживают в обычных палатках в стихийных лагерях беженцев.
В условиях многолетней войны, на фоне очередного всплеска боевой активности сторон, в ситуации полного разрушения промышленности и значительной деградации сельского хозяйства (при которой главной, едва ли не монокультурой Афганистана является опийный мак) афганское общество всё больше возвращается к нормам средневековья, включая развитие работорговли, в том числе детской.
По данным Детского фонда ООН, только за последние 4 месяца, и только в провинциях Багдис и Герат, было продано именно в рабство минимум 160 детей (и это только те случаи, о которых стало известно сотрудникам международных гуманитарных организаций). Да, вот так обстоят дела в современном мире: у кого-то марсианская миссия удачно выполнила приземление на "красную планету", а кто-то вынужден продавать из-за долгов и голода своих детей в рабство…
Элисон Паркер, официальный представитель UNICEF в Афганистане, по этому поводу заявил:
По словам Тоби Ланзера, заместителя спецпредставителя ООН на территории данного государства, «текущий период – один из самых тяжёлых моментов в истории Афганистана и его народа, который переживает немыслимые страдания».
Но хуже всего то, что, по мнению экспертов ООН, если климатическая и гуманитарная ситуация не улучшится в ближайшие месяцы, то к концу 2019 года число голодающих только детей в Афганистане достигнет 600.000 человек, и это не считая нескольких миллионов взрослых афганцев, которые будут поставлены на грань выживания.
Как известно, уже несколько лет территория Афганистана страдает от засухи, последствия которой оказываются ещё более тяжёлыми из-за разрушения значительной доли ирригационных систем в этой стране. Однако в 2018 году последствия засухи оказались, вопреки многим прогнозам, ещё более тяжёлыми и особенно серьёзными.
Из-за этого, по оценке экспертов ООН, не менее 3.500.000 жителей Афганистана нуждаются в срочной гуманитарной помощи, так как поставлены буквально на грань выживания. Особенно тяжёлая ситуация у 220.000 афганцев, которые бежали от боевых действий и межплеменных столкновений из провинций Герат, Гур и Багдис и которые по этой причине ещё с весны этого года проживают в обычных палатках в стихийных лагерях беженцев.
Афганские дети ожидают своей очереди на раздаче бесплатной еды от гуманитарной миссии ООН
В условиях многолетней войны, на фоне очередного всплеска боевой активности сторон, в ситуации полного разрушения промышленности и значительной деградации сельского хозяйства (при которой главной, едва ли не монокультурой Афганистана является опийный мак) афганское общество всё больше возвращается к нормам средневековья, включая развитие работорговли, в том числе детской.
По данным Детского фонда ООН, только за последние 4 месяца, и только в провинциях Багдис и Герат, было продано именно в рабство минимум 160 детей (и это только те случаи, о которых стало известно сотрудникам международных гуманитарных организаций). Да, вот так обстоят дела в современном мире: у кого-то марсианская миссия удачно выполнила приземление на "красную планету", а кто-то вынужден продавать из-за долгов и голода своих детей в рабство…
Элисон Паркер, официальный представитель UNICEF в Афганистане, по этому поводу заявил:
«Родители этих детей надеялись, что после осенних дождей смогут продать свой урожай, вернуть долги и получить средства к существованию, на которые и планировали содержать семьи. Однако засуха продолжается, урожай погиб, и родители этих детей не могут оплатить свои долги, в результате чего, к сожалению, дети становятся невинными жертвами человеческой алчности».
По словам Тоби Ланзера, заместителя спецпредставителя ООН на территории данного государства, «текущий период – один из самых тяжёлых моментов в истории Афганистана и его народа, который переживает немыслимые страдания».
Но хуже всего то, что, по мнению экспертов ООН, если климатическая и гуманитарная ситуация не улучшится в ближайшие месяцы, то к концу 2019 года число голодающих только детей в Афганистане достигнет 600.000 человек, и это не считая нескольких миллионов взрослых афганцев, которые будут поставлены на грань выживания.
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