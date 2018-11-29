Хотите купить раба-ребёнка? Афганистан 21 века ждёт вас!

Афганские дети ожидают своей очереди на раздаче бесплатной еды от гуманитарной миссии ООН

«Родители этих детей надеялись, что после осенних дождей смогут продать свой урожай, вернуть долги и получить средства к существованию, на которые и планировали содержать семьи. Однако засуха продолжается, урожай погиб, и родители этих детей не могут оплатить свои долги, в результате чего, к сожалению, дети становятся невинными жертвами человеческой алчности».