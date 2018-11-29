На мушке у крымских «Триумфов» окажутся не только «Точки-У» и «Ольха». К тотальному беспределу готовы

Источники информации:

https://bmpd.livejournal.com/3431817.html

http://www.vmir.su/97586-bal-beregovoy-raketnyy-kompleks-9-foto-tekst-video.html

https://ria.ru/world/20181103/1532096347.html

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300ps/c300ps.shtml

http://bastion-karpenko.ru/S-400/

В данный момент, когда практически все детали инцидента с незаконной и провальной попыткой скрытного проникновения трёх надводных кораблей ВМСУ (артиллерийских бронекатеров «Никополь» и «Бердянск», а также рейдового буксира «Яны Капу») в район Керчь-Еникальского канала обнародованы, центральные новостные и военно-аналитические порталы российского Интернета, а также отдельные эксперты, на волне усиливающейся пикировки Москвы и Киева, начинают бегло погружаться в прогнозирование возможных эскалационных сценариев «донбасской развязки», а также сценариев вероятного возобновления бесчинств украинских войсковых формирований близ российско-украинской границы в южной части Херсонской области и ВМСУ в акватории Азовского моря.При этом на фоне получения Киевом от главы Госдепартамента США Майка Помпео гарантий о предоставлении «всесторонней поддержки» (включая военную) со стороны США, крайне наивным выглядит мнение директора Центра информационного и общественного сотрудничества «Европа» Эдуарда Попова о том, что инцидент с прорывающейся к Керченскому проливу «москитной корабельной группой» ВМСУ не является предвестником широкомасштабного конфликта в Причерноморье и Приазовье.Очевидно, что точку зрения Попова не разделяет и ГШ ВС России, который буквально в первые же сутки после инцидента с «блуждавшими» и задержанными близ Керчи «посудинами» ВМСУ принял решение о переброске в восточный район полуострова берегового противокорабельного ракетного комплекса 3К60 «Бал» в составе 2 самоходных пусковых установок 3С60 на 16 дальнобойных ПКР Х-35У «Уран» (по 8 ПКР в каждой), 1 транспортно-заряжающей машины с 8 ПКР «Уран», а также самоходного пункта боевого управления с интегрированным радиолокационным комплексом загоризонтного обнаружения «Монолит-Б», способного обнаруживать загоризонтные надводные цели на удалении 450 км в активном режиме (при включенном излучении) и 250 км в пассивном режиме (ориентируясь на излучение радиолокационных средств, размещённых на борту корабля противника). Колонна данных единиц техники Черноморского флота ВМФ России была зафиксирована на пятнадцатом километре автомагистрали Севастополь — Керчь утром 28 ноября.Естественно, учитывая невысокие маневренные и скоростные качества ПКР Х-35У (в сравнении с 3М55 «Оникс» комплексов «Бастион»), да ещё и количество всего в 24 единицы, становится понятно, что уничтожить даже небольшую корабельную ударную группировку ОВМС НАТО, представленную парой эсминцев УРО класса «Арлей Бёрк» и одним Type 45, у данного дивизиона вряд ли получится. Тем не менее, оказать отрезвляющий эффект на экипажи одиночных «Арлей Бёрков», либо фрегата «Гетман Сагайдачный» 24 «Урана» вполне способны. Приплюсовывая к береговым ПКРК «Бал» 15-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады ещё и несколько дивизионов ПКРК «Бастион», а также тактические многофункциональные истребители Су-30СМ, состоящие на вооружении 43-го отдельного морского штурмового авиаполка и способные применять ПКР Х-31А/АД, в способности успешного противостояния крымской группировки войск с КУГ и АУГ противника можно не сомневаться, тем более что в схватку могут всегда вступить МиГ-31К с «Кинжалами» и Ту-22М3 с Х-32.Нас же во всей этой тревожной предэскалационной эпопее больше беспокоит «слетевший с катушек» Генштаб ВСУ, а также угроза, исходящая с херсонского направления. После введения в 10 областях незалежной военного положения из южных и восточных регионов уже к вечеру 28 ноября посыпались сообщения об активной переброске в приграничные районы дополнительных украинских войсковых формирований. Естественно, речь идёт не только о мотопехотных бригадах ВСУ, но и о подразделениях ствольной и реактивной артиллерии, а также о зенитно-ракетных бригадах, имеющих в распоряжении ЗРК средней и большой дальности С-300ПТ/ПС, а также войсковые зенитно-ракетные системы С-300В1. Также в октябре 2018 года стало известно об обретении начальной боевой готовности высокоточной РСЗО «Ольха», использующей 300-мм управляемые снаряды с дальностью стрельбы 120 км. При дальнейшем проталкивании Пентагоном эскалационной фазы противостояния на Донбассе и в Приазовье может наступить тот день, когда северо-западная часть Кубани, а также центральные районы Крыма окажутся под угрозой ударов «Ольхи» и «Смерчей». Именно для этого сегодня начат процесс переброски в Республику Крым 4-го зенитно-ракетного дивизиона С-400 «Триумф», о чём сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. В данный момент военнослужащие 4-й армии ВВС и ПВО осуществляют подготовку элементов «четырёхсотки» к маршу на станцию погрузки, откуда они и отправятся к месту развёртывания.Основываясь на данных «Федерального агентства новостей» (rifan.ru) и тактической онлайн-карты liveuamap.com, укажем, что дивизион заступит на боевое дежурство близ военного аэродрома Джанкоя, на котором дислоцирован 39-й вертолётный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО. Преимуществом такого расположения нового дивизиона С-400 является возможность заблаговременного перехвата (на восходящих ветвях траектории) запущенных украинскими формированиями опративно-тактических баллистических ракет 9М79-1 «Точка-У», а также 300-мм неуправляемых (9М55К) и управляемых («Ольха») реактивных снарядов. Учитывая, что уничтожение будет происходить над Сивашем, осколки перехваченных украинских СВН не нанесут ущерба ни крымчанам, ни более-менее развитой инфраструктуре в центральной части полуострова.Не менее важным достоинством является возможность уничтожения посредством развёрнутых под Джанкоем С-400 зенитных управляемых ракет 5В55Р и 9М82/82, которые в случае эскалации могут быть запущены украинскими ЗРК С-300ПС и С-300В1 по нашей тактической и разведывательной авиации, осуществляющей боевое дежурство над Республикой Крым. Обладающий большей целевой канальностью и на 50% лучшим энергетическим потенциалом (в сравнении с 30Н6Е: 10 каналов против 6) радар подсвета и наведения 92Н6Е сможет обнаруживать и «захватывать» запущенные с украинской территории зенитные управляемые ракеты ещё в момент их пребывания над Херсонской областью, после чего они будут перехватываться с помощью ЗУР 48Н6ДМ. Это значит, что воздушное пространство над Крымом в момент подавления огневых точек на территории «незалежной» будет полностью безопасным для действий нашей боевой авиации. Единственное, что настораживает во всей этой истории, это расположение Джанкоя всего в 35 км от границы с Херсонской областью, а это указывает на возможность обстрела позиций С-400 активно-реактивными снарядами украинской крупнокалиберной артиллерии.