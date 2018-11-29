В конгресс США внесён законопроект "Прекращение российской ядерной агрессии"
Стало известно о законопроекте, внесённом американскими конгрессменами для рассмотрения обеими палатами законодательного органа США. Законопроект касается предложения официального запрета продления Договора СНВ-III (об ограничении стратегических наступательных вооружений).
Представители Конгресса США Том Коттон и Лиз Чейни заявляют о том, что финансирование продления Договора СНВ-III не будет осуществляться, пока президент США не подтвердит данных о согласии России на контролируемое (американцами) сокращение ядерного арсенала, включая тактический.
У законопроекта и название соответствующее – «Прекращение российской ядерной агрессии». Сложно было бы до такой формулировки додуматься, но только не американским законодателям. В названии явное лицемерие по нескольким причинам. Единственной страной, применившей ядерное оружие против другой страны, являются сами США. Также США успели наводнить ядерным оружием (пока – тактическим) страны Европы, включая Германию и Италию, откровенно нарушая договор о нераспространении.
Авторы инициативы о непродлении договора без получения «гарантий контролируемого уничтожения части арсенала Россией» заявляют, что 2021 год может стать последним, когда США будут соблюдать свою часть соглашения с Москвой.
Другими словами, посыл американских законодателей таков: Россия обязательно должна допустить американских наблюдателей на свои ядерные объекты, после чего начать утилизацию определённого числа ядерных боеголовок. И только тогда США договор продлят. При этом ничего не говорится о том, чтобы допустить российских специалистов на ядерные объекты с США с той целью, чтобы россияне проконтролировали выполнение договора СНВ американцами.
Представители Конгресса США Том Коттон и Лиз Чейни заявляют о том, что финансирование продления Договора СНВ-III не будет осуществляться, пока президент США не подтвердит данных о согласии России на контролируемое (американцами) сокращение ядерного арсенала, включая тактический.
У законопроекта и название соответствующее – «Прекращение российской ядерной агрессии». Сложно было бы до такой формулировки додуматься, но только не американским законодателям. В названии явное лицемерие по нескольким причинам. Единственной страной, применившей ядерное оружие против другой страны, являются сами США. Также США успели наводнить ядерным оружием (пока – тактическим) страны Европы, включая Германию и Италию, откровенно нарушая договор о нераспространении.
Авторы инициативы о непродлении договора без получения «гарантий контролируемого уничтожения части арсенала Россией» заявляют, что 2021 год может стать последним, когда США будут соблюдать свою часть соглашения с Москвой.
Другими словами, посыл американских законодателей таков: Россия обязательно должна допустить американских наблюдателей на свои ядерные объекты, после чего начать утилизацию определённого числа ядерных боеголовок. И только тогда США договор продлят. При этом ничего не говорится о том, чтобы допустить российских специалистов на ядерные объекты с США с той целью, чтобы россияне проконтролировали выполнение договора СНВ американцами.
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