Трамп по инциденту в Чёрном море: Надо разобраться, было ли предупреждение
Президент США Дональд Трамп заявил, что намеревается изучить инцидент в районе Керченского пролива и «разобраться в нём». Такое заявление Трамп сделал за сутки до начала саммита Большой Двадцатки, который пройдёт в Аргентине. Из интервью американского президента изданию New York Post:
Таким образом, американский президент впервые не просто достаточно обширно в СМИ прокомментировал инцидент в Чёрном море, но и высказал сомнения относительно заявлений украинских властей.
Напомним, что Киев не направил никаких уведомлений (как положено, за 48 часов) о прохождении катерами «Бердянск» и «Никополь», а также буксиром «Яны Капу» Керченского пролива. При этом на борту артиллерийского бронекатера «Никополь» российские пограничники после его задержания обнаружили бумагу, на которой сообщаются все нормы прохождения водной артерии. То есть, моряки ВМС ВСУ прекрасно понимали, что отправлены для осуществления провокации.
Накануне президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовёт!», подробно высказался об инциденте на Чёрном море. По словам главы государства, украинские катера нарушили границу РФ в той части акватории, которая была российской и до воссоединения с Крымом. По словам президента, российские пограничники даже после нарушения украинскими кораблями государственной границы РФ предлагали услуги лоцмана по прохождению пролива, но украинская сторона на запросы не отвечала. Президент отметил, что пограничники действовали профессионально, выполняя свой долг по защите границы.
Путин:
P.S. Перед вылетом в Аргентину самолёт президента США получил повреждения, столкнувшись в аэропорту Нью-Йорка с другим лайнером. По некоторым данным, Трамп отправится в Латинскую Америку на другом самолёте.
Вопрос в том, было ли предупреждение? Давали ли они (украинские катера и буксир) знать, что они будут там (в районе Керченского пролива) проходить. Ведь есть, я полагаю, конкретная система (оповещения). В любом случае нужно разобраться. Вообще этого не должно было произойти.
Таким образом, американский президент впервые не просто достаточно обширно в СМИ прокомментировал инцидент в Чёрном море, но и высказал сомнения относительно заявлений украинских властей.
Напомним, что Киев не направил никаких уведомлений (как положено, за 48 часов) о прохождении катерами «Бердянск» и «Никополь», а также буксиром «Яны Капу» Керченского пролива. При этом на борту артиллерийского бронекатера «Никополь» российские пограничники после его задержания обнаружили бумагу, на которой сообщаются все нормы прохождения водной артерии. То есть, моряки ВМС ВСУ прекрасно понимали, что отправлены для осуществления провокации.
Накануне президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовёт!», подробно высказался об инциденте на Чёрном море. По словам главы государства, украинские катера нарушили границу РФ в той части акватории, которая была российской и до воссоединения с Крымом. По словам президента, российские пограничники даже после нарушения украинскими кораблями государственной границы РФ предлагали услуги лоцмана по прохождению пролива, но украинская сторона на запросы не отвечала. Президент отметил, что пограничники действовали профессионально, выполняя свой долг по защите границы.
Путин:
Действовали бы они как-то иначе, их тогда надо было бы отдавать под суд.
P.S. Перед вылетом в Аргентину самолёт президента США получил повреждения, столкнувшись в аэропорту Нью-Йорка с другим лайнером. По некоторым данным, Трамп отправится в Латинскую Америку на другом самолёте.
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