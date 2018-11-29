Трамп по инциденту в Чёрном море: Надо разобраться, было ли предупреждение

Вопрос в том, было ли предупреждение? Давали ли они (украинские катера и буксир) знать, что они будут там (в районе Керченского пролива) проходить. Ведь есть, я полагаю, конкретная система (оповещения). В любом случае нужно разобраться. Вообще этого не должно было произойти.

Действовали бы они как-то иначе, их тогда надо было бы отдавать под суд.